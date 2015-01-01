Maklerbestand verkaufen: Bestandsnachfolger aus Fürth sucht aktiv Maklerbestände in Mittelfranken

Versicherungsmakler aus Fürth sucht einen Maklerbestand in den Regionen Fürth, Wilhermsdorf, Langenzenn, Emskirchen, Cadolzburg, Zirndorf, Nürnberg, Ansbach, Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim

Ein wachstumsstarkes Versicherungsmaklerunternehmen aus Fürth baut seinen Bestand gezielt weiter aus und sucht aktuell aktiv nach Versicherungsmaklern, die ihren Kundenbestand oder ihr Unternehmen verkaufen möchten. Besonders im Fokus stehen die Regionen Fürth, Wilhermsdorf, Langenzenn, Emskirchen, Cadolzburg, Zirndorf, Nürnberg, Ansbach, Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim, Markt Erlbach und Herzogenaurach.

Attraktive Chance für Makler: Ihr Bestand in guten Händen – mit klaren Vorteilen

Für viele Makler stellt sich früher oder später die Frage der Nachfolge. Das Fürther Unternehmen bietet hierfür eine professionelle, faire und individuell gestaltbare Lösung – mit dem klaren Ziel, Ihren Bestand nicht nur zu übernehmen, sondern aktiv weiterzuentwickeln.

Dabei profitieren abgebende Makler von:

* Strukturiertem und reibungslosem Übergabeprozess

* Persönlicher Weiterbetreuung der Mandanten

* Langfristiger Sicherung Ihres Lebenswerks

* Individuell gestaltbaren Vergütungsmodellen

Gesucht werden Bestände mit etwa 100 bis 1.000 Mandanten.

Persönliche Übergabe sorgt für maximale Bestandssicherung

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die persönliche Übergabe: Der bisherige Makler bleibt – wenn gewünscht – in der Übergangsphase eingebunden, stellt den Kontakt zu seinen wichtigsten Mandanten her und begleitet die Einführung des neuen Ansprechpartners.

Diese Vorgehensweise sorgt nachweislich für:

* Höhere Bestandsstabilität

* Stärkere Mandantenbindung

* Minimierung von Abwanderungsquoten

Mandanten werden gezielt in persönlichen Gesprächen informiert, wodurch Vertrauen erhalten bleibt und die Betreuung nahtlos weitergeführt wird.

Moderner Partner mit Wachstumsperspektive

Das Unternehmen kombiniert digitale Prozesse mit persönlicher Beratung und betreut bereits heute erfolgreich Mandanten sowohl regional als auch bundesweit.

Geführt wird das Unternehmen von einem 30-jährigen Geschäftsführer, der es 2020 gegründet hat und Mandanten persönlich betreut. Unterstützt wird er durch eine erfahrene Assistentin. Inhaltlich liegt der Fokus auf Investmentberatung sowie dem klassischen Versicherungsgeschäft für Selbstständige, Unternehmer und Angestellte.

Maximale Flexibilität bei der Nachfolgegestaltung

Die Nachfolgelösungen werden individuell auf die Situation des Verkäufers zugeschnitten. Möglich sind unter anderem:

* Einmalzahlungen

* Monatliche Rentenmodelle

* Weiterbeschäftigung im Unternehmen

* Kombinationsmodelle

Auch bestehende Strukturen werden berücksichtigt: Mitarbeiter, Büroorganisation und Prozesse können übernommen und weitergeführt werden.

Bestandsnachfolger aus Fürth Nr.: 91260303

Jetzt unverbindlich Gespräch führen

Wenn Sie über den Verkauf Ihres Maklerbestandes nachdenken oder sich frühzeitig mit Ihrer Nachfolge beschäftigen möchten, bietet sich jetzt die Gelegenheit für ein unverbindliches Gespräch.

Das Ziel: Eine faire, sichere und zukunftsorientierte Lösung – für Sie und Ihre Mandanten.

Kontaktanfrage an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co. KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V.

Der TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Nürnberg

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an: info@suchoweew.de wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Suchoweew Consulting GmbH & Co. KG

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim

Deutschland

fon ..: 01728629096

web ..: https://www.maklerbestand-kaufen-verkaufen.de/

email : info@suchoweew.de

Die Suchoweew Consulting GmbH & Co. KG hat sich darauf spezialisiert Makler und Maklerunternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt sie Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist sie in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen in der Zusammenarbeit mit dem Makler-Nachfolger-Club e.V. gehört es die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leisten wir sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Suchoweew Consulting

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim

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