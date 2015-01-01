Maklerbestand verkaufen in Dresden und Umgebung

Unternehmensnachfolge mit Verantwortung: Familienunternehmen aus Dresden sucht Versicherungsbestände zur langfristigen Übernahme

Makler Nachfolger Club e.V. bringt Übergeber und qualifizierte Nachfolger zusammen

Die Nachfolgefrage beschäftigt immer mehr Versicherungsmakler in Deutschland. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stehen vor der Herausforderung, ihr Lebenswerk in vertrauensvolle Hände zu übergeben. Dabei geht es längst nicht nur um den wirtschaftlichen Wert eines Maklerbestandes, sondern vor allem um die Zukunft langjähriger Kundenbeziehungen und die Fortführung einer verantwortungsvollen Beratung.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler dabei, geeignete Nachfolger zu finden, die sowohl fachlich als auch menschlich zu ihrem Unternehmen passen. Aktuell sucht ein neues Vereinsmitglied aus dem Raum Dresden gezielt Versicherungsbestände sowie Maklerunternehmen zur langfristigen Übernahme.

Das unabhängige Familienunternehmen verfügt über alle erforderlichen gewerberechtlichen Zulassungen und betreut seit vielen Jahren Privat- und Gewerbekunden mit einem klaren Fokus auf persönliche Beratung, langfristige Kundenbindung und eine strukturierte Bestandsführung. Ziel ist keine kurzfristige Expansion, sondern eine nachhaltige Fortführung bestehender Kundenbeziehungen.

Gesucht werden gepflegte Privat-, Gewerbe- oder Mischbestände sowie vollständige Maklerunternehmen – unabhängig davon, ob es sich um kleinere, über Jahrzehnte gewachsene Bestände oder größere Unternehmensnachfolgen handelt. Besonders interessant sind Bestände aus Dresden, Radebeul, Meißen, Coswig, Freital, Pirna, Heidenau sowie weiteren Regionen Sachsens. Bei entsprechender Struktur sind auch überregionale Bestände denkbar.

Die fachlichen Schwerpunkte des Kaufinteressenten liegen unter anderem in den Bereichen Private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Gewerbeversicherungen, Wohngebäudeversicherungen sowie der Betreuung von Hausverwaltungen, Wohnungseigentümergemeinschaften und regionalen Unternehmern.

„Ein Maklerbestand besteht nicht nur aus Verträgen und Courtagen. Dahinter stehen oft jahrzehntelang gewachsene Kundenbeziehungen, persönliches Vertrauen und eine hohe Verantwortung. Genau dieses Lebenswerk verdient einen Nachfolger, der diese Werte weiterführt“, erklärt der Makler Nachfolger Club e.V.

Für viele Makler ist die Unternehmensnachfolge ein emotionaler Schritt. Deshalb legt der Verein besonderen Wert auf Diskretion, eine faire Bewertung sowie einen persönlichen Austausch zwischen Verkäufer und Kaufinteressent. Ziel ist eine Übergabe, bei der sowohl die Interessen des Verkäufers als auch die seiner Kunden langfristig gewahrt bleiben.

Versicherungsmakler, die sich bereits heute Gedanken über ihre Nachfolge machen oder ihren Bestand in den kommenden Monaten oder Jahren verkaufen möchten, können sich unverbindlich an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden. Der Verein vermittelt geeignete Nachfolger und begleitet den gesamten Nachfolgeprozess auf Wunsch diskret und professionell.

Über den Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. ist ein unabhängiges Netzwerk für Unternehmensnachfolge in der Versicherungswirtschaft. Ziel des Vereins ist es, Verkäufer von Versicherungsbeständen und Maklerunternehmen mit qualifizierten Nachfolgern zusammenzubringen und so den langfristigen Erhalt von Kundenbeziehungen sowie unternehmerischen Lebenswerken zu sichern.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Dresden Nr.: 01230809

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen in Sachsen.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

fon ..: 01728629096

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wochenrückblick KW 28-2026 – Ein neues Hindernis taucht auf! Bei Uran wächst das strukturelle Angebotsdefizit