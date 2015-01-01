Maklernachfolger aus München übernimmt Ihr Lebenswerk – Nachfolger für Versicherungsmakler

Maklernachfolge im Fokus: Erfahrener Versicherungsmakler sucht Bestände im Großraum München Makler Nachfolger Club e.V. vermittelt Nachfolge für Versicherungsmakler mit Weitblick

München – Der Generationswechsel in der Versicherungsbranche gewinnt zunehmend an Bedeutung. Viele Versicherungsmakler stehen in den kommenden Jahren vor der Entscheidung, wie sie ihr Unternehmen oder ihren Versicherungsbestand erfolgreich an einen geeigneten Nachfolger übergeben können. Neben einem fairen Kaufpreis stehen dabei vor allem Vertrauen, Kontinuität und die langfristige Betreuung der Mandanten im Mittelpunkt.

Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet Versicherungsmakler bei der Suche nach passenden Nachfolgelösungen und bringt verkaufsbereite Unternehmer mit qualifizierten Kaufinteressenten zusammen. Aktuell sucht ein etabliertes, inhabergeführtes Versicherungsmaklerunternehmen aus dem Großraum München Versicherungsbestände sowie Maklerunternehmen zur Übernahme.

Nachfolge mit Verantwortung

Eine Unternehmensnachfolge bedeutet weit mehr als den Verkauf eines Bestandes. Sie entscheidet darüber, wie das über viele Jahre aufgebaute Vertrauen der Mandanten fortgeführt wird und ob das Lebenswerk eines Maklers dauerhaft Bestand hat.

Der Kaufinteressent verfolgt deshalb einen langfristigen Ansatz. Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen zu erhalten, Mitarbeiter und gewachsene Strukturen – sofern vorhanden – zu respektieren und den Übergang gemeinsam mit dem bisherigen Inhaber sorgfältig zu gestalten.

Gesucht werden Maklerunternehmen im Raum München

Das Kaufinteresse richtet sich insbesondere auf Versicherungsbestände und Maklerunternehmen in München sowie im Umkreis von etwa 80 Kilometern. Dazu zählen unter anderem die Regionen:

* München

* Erding

* Freising

* Ismaning

* Garching

* Dachau

* Fürstenfeldbruck

* Germering

* Feldkirchen

* Ottobrunn

* Unterhaching

Auch Maklerunternehmen aus angrenzenden Regionen werden im Rahmen individueller Nachfolgelösungen berücksichtigt.

Persönliche Beratung trifft moderne Prozesse

Das übernehmende Maklerunternehmen betreut seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Privatkunden im Großraum München. Persönliche Ansprechpartner, eine individuelle Beratung sowie moderne digitale Arbeitsprozesse bilden die Grundlage für eine zukunftsorientierte Betreuung.

Darüber hinaus profitieren Mandanten von einer umfassenden Expertise in der Versicherungsberatung sowie fundierten Kenntnissen im Unternehmens- und Privatsteuerrecht. Dadurch entsteht eine ganzheitliche Beratung, die auch nach einer Unternehmensübergabe einen hohen Mehrwert bietet.

Rechtzeitig die Nachfolge gestalten

Eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge beginnt lange vor dem eigentlichen Verkauf. Wer frühzeitig plant, schafft optimale Voraussetzungen für eine geordnete Übergabe, sichert den Wert seines Unternehmens und ermöglicht seinen Mandanten einen reibungslosen Übergang.

Versicherungsmakler, die sich mit dem Gedanken einer Bestands- oder Unternehmensnachfolge beschäftigen, erhalten über den Makler Nachfolger Club e.V. die Möglichkeit, unverbindlich und diskret mit dem Kaufinteressenten ins Gespräch zu kommen.

Ein vertrauliches Erstgespräch bietet die Gelegenheit, persönliche Vorstellungen, zeitliche Perspektiven und individuelle Nachfolgemodelle in Ruhe zu besprechen – ohne Verpflichtungen und mit dem Ziel, eine nachhaltige Lösung für Unternehmer, Mandanten und das Lebenswerk des Maklers zu entwickeln.

Über den Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler bundesweit bei der Planung und Umsetzung ihrer Unternehmensnachfolge. Der Verein bringt qualifizierte Nachfolger und verkaufsbereite Makler zusammen und begleitet beide Seiten auf dem Weg zu einer erfolgreichen, fairen und langfristigen Nachfolgelösung.

Kontaktanfrage Nachfolger aus dem Umkreis München Nr.: 85260611

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen in Bayern.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Thomas Suchoweew

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