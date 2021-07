Manchmal muss es Zuckerwatte sein – Ein Familienblogtagebuch

Jasmin Lukesi teilt in „Manchmal muss es Zuckerwatte sein“ Geschichten aus dem Alltag mit ihren zwei Kindern.

Alles begann damit, dass die Autorin dieses neuen Buchs unbedingt und um jeden Preis schwanger werden wollte. Wenn ihr dann gesagt wurde, dass sie sich entspannen sollte, kam es ihr so vor, als würde ihr jemand sagen, dass sie sich nicht kratzen sollte, wenn es juckt. Es war für sie nicht einfach, doch dann klappte es und sie wurde sogar zweimal schwanger. Ihre Kinder verblüffen und erstaunen sie immer wieder mit Kleinigkeiten und sie dachte sich, dass sie das alles unbedingt aufschreiben und teilen muss. Den Gedanken folgten Taten und so ist dieser Familienblog entstanden.

Das Buch „Manchmal muss es Zuckerwatte sein“ von Jasmin Lukesi ist kein Ratgeber, sondern eine humorvolle und einfühlsame Beschreibung ihres ganz „normalen“, kunterbunten Familienalltags. Mama-Sein ist in ihren Augen vieles, nur eines ist es sicher nicht: langweilig! Die Leser werden sich bei der Lektüre über die Wahrheit dieser Aussage ihr eigenes Bild machen können. In erster Linie wird das Buch andere Familienmenschen ansprechen, die sich in den Situationen selbst oft wieder erkennen werden.

„Manchmal muss es Zuckerwatte sein“ von Jasmin Lukesi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27978-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sprache formt Realität – Ein neuer Wegweiser zur Kommunikationspsychologie im Krankenhaus UNAUFHALTSAM – Spannender Thriller mit Endzeit-Elementen