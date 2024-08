Manganese X Energy Corp. meldet wichtige Nachrichten über strategische Fortschritte im Hinblick auf die Vermarktung von EV-konformem hochreinem Mangan

Montreal, Quebec – 27. August 2024 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) freut sich, einen Überblick über das Quartal und aktuelle Nachrichten zu seinen Projekten und Errungenschaften zu melden, während das Unternehmen weiter sein Ziel verfolgt, sich zum ersten börsennotierten Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu entwickeln, das hochreines, für Elektrofahrzeuge (EV) geeignetes Mangan vermarktet.

Martin Kepman, der CEO von Manganese X, vermittelte seinen Ausblick auf die Zukunft: Während wir weiter durch die dynamische Landschaft der EV-Investitionen navigieren, setzt die kanadische Regierung ehrgeizige Ziele. Die Investition der Regierung von Milliarden von Dollar in Produktionsanlagen für EV-Batterien ist ein weiterer Beleg für die Dynamik in der Branche.

Weiter fügte er hinzu: Wenn wir in die Zukunft blicken, steht Manganese X angesichts der bis 2030 erwarteten Knappheit von hochreinem Mangan an vorderster Front. Wir sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen und positionieren uns als wichtigen Lieferanten der nordamerikanischen Lieferkette für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Dies fügt sich nahtlos in unser Bestreben ein, Innovationen voranzutreiben und einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Elektrofahrzeugsektors zu leisten.

Kepman erklärte wie folgt: Wir sind sehr positiv gestimmt und sehen dem dritten Quartal 2024 mit Spannung entgegen, während wir unsere unten genannten Projekte vorantreiben.

Aktuelle Informationen zur Absichtserklärung mit C4V: Vortestungs- und Präqualifizierungsprozess

– Ende 2023 unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung hinsichtlich einer potenziellen Abnahmevereinbarung mit dem führenden US-amerikanischen Batterietechnologieunternehmen C4V. Eine Probe des hochreinen Mangansulfat-Monohydrats (HPMSM) wird derzeit von C4V für seine Gigafactory-Joint Ventures präqualifiziert. Insbesondere veranschaulichen die Ergebnisse der Phase-Eins-Tests von C4V, dass Elektroden kalibriert werden könnten, und bei der Prüfung ihrer Rate, Leistungen und Kapazität erfüllten sie die erforderlichen EV-Normen. Die Kapazität und die Leistung der Probe bei langem Zyklisieren erschienen ebenfalls stabil.

– C4V geht derzeit in die Phase Zwei des Präqualifizierungsprozesses über, in der eine stringentere Validierung stattfindet, um zu bestimmen, ob die Proben von Manganese X den Normen für die Leistung bei langem Zyklisieren und die Speicherkapazität der Zellen entspricht.

Anmeldung eines nicht vorläufigen Patents

– Manganese X meldete für seine EV-konforme Mangantechnologie ein nicht vorläufiges Patent an, welches bei Gewährung vollen Patentschutz gewährleistet und es dem Unternehmen ermöglicht, seine Technologie zu lizenzieren. Dies schreitet voran, zumal das US Patent and Trademark Office (USPTO) vor kurzem bei Kemetco Research Inc., dem Technologieinnovationsunternehmen mit Sitz in Richmond, BC, Kanada, das die Patentanmeldung verfasst hat, weitere Informationen anforderte. Der Vertreter des USPTO erklärte sich mit den Informationen zufrieden.

Pilotanlagenprojekt

– Das Unternehmen evaluiert zusammen mit Kemetco Research Inc. weiterhin mehrere Technologien, um die technische Machbarkeit der Technologie von Manganese X zu demonstrieren, unter anderem jene seiner eigenen proprietären Technologie. Dies umfasst die Erweiterung der metallurgischen Fließschemen des Projekts in Vorbereitung der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens für Battery Hill.

– Dieses Projekt ist für den strategischen Plan des Unternehmens zur Kommerzialisierung von Mangan ein wichtiger Schritt nach vorne. Battery Hill, das strategisch günstig in Woodstock, New Brunswick, Kanada, gelegen ist, ist eine der größten Mangankarbonat-Lagerstätten in Kanada und den USA. Das Unternehmen reichte seine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Juni 2022 bei SEDAR ein; dies ist der erste Schritt hin auf das endgültige Ziel der Vermarktung von hochreinem Mangan.

Unabhängige Verifikation des hochreinen Mangans des Unternehmens durch ein Drittlabor

– Manganese X beauftragte vor kurzem ein unabhängiges US-Labor mit der Durchführung einer Analyse seiner HPMSM-Probe, um den Grad der Verunreinigungen zu bestimmen und letztlich zu ermitteln, ob die Prüfergebnisse die strengen Normen für EV-Batterien erfüllen.

– Diese Probe wurde von Kemetco Research Inc. aus Mangankarbonat aus dem Bergbauprojekt Battery Hill des Unternehmens hergestellt. Die Ergebnisse erwiesen sich als sehr erfolgreich und erfüllten die strengen Anforderungen.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, wie z.B. Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Ziele und Pläne des Unternehmens für 2024, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sein Pilotanlagenprojekt und die PFS. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manganese X Energy Corp.

Martin Kepman

146 Bd Brunswick

H9R 5P9 Pointe-Claire

Kanada

email : martin@kepman.com

Pressekontakt:

Manganese X Energy Corp.

Martin Kepman

146 Bd Brunswick

H9R 5P9 Pointe-Claire

email : martin@kepman.com

