Margot Schmitts „Lieblinge“: Leidenschaft für Haare trifft auf Innovation

Seit nun 30 Jahren präsentiert Friseurmeisterin Margot Schmitt exklusive Haarpflege-Serien bei QVC. Anlässlich des Jubiläums hat sie eine neue Kollektion mit ihren persönlichen Favoriten entwickelt.

Es sind die acht Produkte – vom Shampoo bis zur Bürste -, auf die Margot Schmitt selbst größten Wert bei der täglichen Haarpflege und beim Frisieren legt: Ihre „Lieblinge“ vereinen fundierte Salon-Erfahrung mit moderner Haarkosmetik. Die neue Haarpflege- und Styling-Serie mit frischem Holunderduft setzt auf Lieblingsprodukte für alle Haartypen, veredelt mit den innovativen Wirkstoffen KerascalpTM, Propolis und Bernstein für neue Vitalität, Glanz und Schutz.

Die Wiederentdeckung der Amla-Frucht

Das Herz der neuen Rezeptur ist KerascalpTM, ein Wirkstoff aus der indischen Amla-Frucht – auch bekannt als indische Stachelbeere. Was in der ayurvedischen Medizin seit Jahrhunderten als Anti-Aging-Geheimnis verehrt wird, macht sich heute die Wissenschaft zu eigen: KerascalpTM dreht buchstäblich die Zeit zurück, indem es der Rückbildung des Haarfollikels vorbeugt. Der Zustand der Kopfhaut wird nachhaltig verbessert, jedes Haar optimal in der Kopfhaut verankert.

Studien zeigen dickeres, glänzenderes, vitaleres Haar und reduziertes Ergrauen nach Anwendung von KerascalpTM. Alle Frauen und 55 Prozent der Männer beobachteten im Test weniger graue Haare, das Haar wurde um 6 Prozent dunkler und 23 Prozent berichteten von sichtbar schönerem Haar.

Propolis und Bernstein – die kostbaren Begleiter

Margot Schmitt hat all ihre „Lieblinge“ neben KerascalpTM mit zwei weiteren Schätzen aus der Natur veredelt: Propolis, das goldene Schutzharz aus dem Bienenstock, kann gereizte Kopfhaut beruhigen und wie ein sanfter Schutzschild wirken. Es ist reich an Bioflavonoiden und schützenden Inhaltsstoffen, die antioxidativ und antimikrobiell wirken und die Haarwurzel regenerieren können.

Dem Bernstein – auch Gold der Ostsee genannt – wird eine regenerierende Kraft nachgesagt. Das mineralreiche Harz kann das Haar revitalisieren und stärken. Seine antioxidativen Eigenschaften schützen und schenken lebendiges, glänzendes Haar.

Die Pflege-Basis – Reinigung und Aufbau

Lieblings Haar-Shampoo (250 ml, UVP 17,50 Euro) ist der perfekte Start in jedes Pflegeritual. Die sanfte Formulierung reinigt mild und schenkt sofort spürbare Fülle und Vitalität. Das Haar kann sich bereits nach der ersten Anwendung kräftiger und geschmeidiger anfühlen, sodass es sich besser kämmen lässt. Mit Panthenol (Provitamin B5) spendet das Shampoo intensive Feuchtigkeit und kann so die Haarelastizität verbessern.

Lieblings Haarkur (100 ml, UVP 14,50 Euro) ist die tiefenwirksame Regenerationskur für alle, die ihrem Haar intensive Pflege schenken möchten. Die reichhaltige Textur mit Weizenprotein baut die Haarstruktur auf, repariert strapazierte Stellen und kann die Haaroberfläche glätten. Das Ergebnis: geschmeidiges, vitalisiertes Haar mit Sprungkraft.

Lieblings Sprungkraftverstärker (250 ml, UVP 18,75 Euro) ist das multifunktionale Haarpflege-Spray für jeden Tag. Es schenkt Glanz, Fülle und Elastizität, besonders in den Haarlängen. Mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol ist es die perfekte Abrundung nach jeder Haarwäsche, auch für Locken und Wellen. Einfach ins handtuchtrockene Haar sprühen und wie gewohnt stylen – nicht auswaschen.

Frische für zwischendurch

Lieblings Trockenshampoo (300 ml, UVP 19,90 Euro) ist der Retter in der Not, wenn es mal ganz schnell gehen muss. Es frischt das Haar zwischen den Haarwäschen wieder auf, absorbiert mit Reispuder überschüssiges Fett am Ansatz und schenkt sofortige Frische und Volumen. Die innovative Rezeptur mit Vitamin E und HygroplexTM macht es zu weit mehr als nur einem herkömmlichen Trockenshampoo: Es schenkt dem Haar Schutz, Pflege und Feuchtigkeit. Perfekt für unterwegs, im Urlaub oder nach dem Sport.

Das Styling-Trio für perfekte Looks

Lieblings Ansatzspray (300 ml, UVP 19,90 Euro) ist der Volumen-Spezialist für alle, die Fülle vom Ansatz an wünschen. Es gibt dem Haar spürbaren Stand, kraftvolles Volumen und langanhaltende Fülle. Das Spray wird im trockenen Haar angewendet und bietet zuverlässigen Hitzeschutz. Besonders bei Traumrollen®-Frisuren und feinem Haar ist das Ansatzspray geeignet: einfach auf die eingedrehten Rollen sprühen, kurz überföhnen, wenige Minuten auskühlen lassen und abrollen – für Volumen, das den ganzen Tag hält. Dank der pflegenden Wirkstoffe mit Panthenol und HygroplexTM bleibt das Haar geschmeidig und glänzend.

Lieblings Haarspray (300 ml, UVP 19,90 Euro) ist der Klassiker für natürlich schönes Styling und schenkt dabei noch Feuchtigkeit mit Panthenol und HygroplexTM. Es fixiert die Frisur zuverlässig mit mittlerem bis starkem Halt, bleibt dabei flexibel und lässt sich leicht ausbürsten. Die hauchfeine Sprühung verteilt sich gleichmäßig, ohne zu verkleben oder Rückstände zu hinterlassen. Perfekt für alle Haartypen, besonders aber für feines und kraftloses Haar, das Halt braucht, ohne es zu beschweren. Aus etwa 20 cm Entfernung aufsprühen und die Frisur nach Belieben formen – für ein sicheres Stylinggefühl den ganzen Tag.

Lieblings Formlack (249 ml, UVP 19,90 Euro) ist der professionelle Abschluss für anspruchsvolle Stylings, auch bei dickem Haar. Er bietet starken Halt für Frisuren, die den ganzen Tag überdauern müssen – vom Büro bis zur Abendveranstaltung. Der Formlack lässt sich trotz seines starken Halts sehr gut ausbürsten. Für alle, die auf perfektes Styling Wert legen und dabei auf Pflege nicht verzichten möchten.

Ergänzt wird die Serie durch die farblich abgestimmte Bambus-Pneumassagebürste (UVP 19,50 Euro.

Mehr als nur Kosmetik

„Meine Lieblinge sind eine Hommage an die Natur, ein luxuriöses Ritual und ein Bekenntnis zu Haaren voller Kraft und Glanz“, erklärt Margot Schmitt mit spürbarer Begeisterung. „Diese Produkte habe ich mit allem entwickelt, was ich in über 30 Jahren gelernt habe – mit Wissen, Herz und Leidenschaft. Ich verwende meine Lieblinge selbst jeden Tag und freue mich immer wieder aufs Neue über das Ergebnis.“

Weitere Informationen: www.margot-schmitt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Margot Schmitt Haar-Cosmetic Spezial GmbH

Frau Margot Schmitt

Bünder Straße 172

32120 Hiddenhausen/Herford

Deutschland

fon ..: 0 52 21 – 8 00 11

web ..: http://www.margot-schmitt.de

email : info@margot-schmitt.de

Über Margot Schmitt, Erfinderin der Original Traumrolle

Mit Ideenreichtum und dem sicheren Gespür für Kundenwünsche kreiert Friseurmeisterin Margot Schmitt exklusive Haar- und Kopfhautpflege- und -stylingprodukte. Zu den wohl bekanntesten Artikeln gehören die „Original Traumrollen®“, die sich seit ihrer Erfindung millionenfach verkauften. Die Rundbürsten mit abnehmbarem Stiel ermöglichen ein einfaches und schonendes Styling in nur wenigen Minuten. Das Außergewöhnliche: Die Rollen werden ins trockene Haar eingedreht, mit Ansatzspray angesprüht, kurz überföhnt und nach dem Auskühlen ausgerollt. Der Föhn erwärmt dabei primär den stabilen Ansatz und nicht die sensiblen Spitzen, sodass das Haar äußerst schonend frisiert wird. Weitere Informationen und Shop unter www.margot-schmitt.de.

Pressekontakt:

PR & Text Bureau

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln

fon ..: 0221-2857744

web ..: http://www.prtb.de

email : info@prtb.de

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