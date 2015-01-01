Marketing Agentur team digital sorgt künftig verstärkt für barrierefreie Kundensichtbarkeit

Immer mehr Unternehmen, achten bei der Gestaltung ihrer digitalen Angebote auf Barrierefreiheit.

Dezember 2025 – Die Marketingagentur team digital aus dem hessischen Lauterbach hat ihre Fachkompetenz im Bereich barrierefreier PDF-Dokumente deutlich erweitert. Christine Schenkel, Jessica Retzlaff und Laura Etling haben eine mehrtägige Fortbildung zu barrierefreien PDFs in Adobe InDesign und Acrobat erfolgreich abgeschlossen. Damit baut team digital seine Leistungsfähigkeit aus, um Kundinnen und Kunden künftig noch umfassender bei barrierefreier Sichtbarkeit zu unterstützen.

Die Schulung vermittelte alle relevanten Anforderungen an digitale Dokumente, die für unterschiedliche Nutzergruppen zugänglich sein müssen. Ein Satz aus dem Training beschreibt den Kern der Barrierefreiheit präzise: „Der Hörende muss hören, was der Sehende sieht.“ Die Anforderungen betreffen nicht nur Menschen mit Sehbehinderungen. Auch Personen mit ADHS, Lernschwierigkeiten oder kognitiven Einschränkungen profitieren von klaren Strukturen und technisch einwandfrei aufgebauten PDF-Dokumenten.

team digital setzt bei allen PDFs künftig verstärkt auf:

o Korrekte Struktur- und Inhaltstags

o Nachvollziehbare und logische Lesereihenfolge

o Präzise formulierte Alt-Texte

o Ausreichende Kontraste

o Normgerechte, klar gegliederte Dokumentenstruktur

„Zugängliche PDFs erleichtern die Nutzung digitaler Inhalte für viele Menschen. Mit der erweiterten Qualifikation stärken wir die Sichtbarkeit unserer Kundinnen und Kunden im digitalen Raum“, sagt Jessica Retzlaff, „Head of Content Creation“ der Agentur.

Unternehmen, Institutionen und Verwaltungen, die barrierefreie, technisch saubere und verständliche PDFs benötigen, erhalten bei team digital umfassende Unterstützung – von der Beratung bis zur vollständigen Umsetzung.

Weitere Informationen finden Interessenten unter: www.team-digital.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

team digital GmbH

Herr Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

Deutschland

fon ..: 06641 9116511

web ..: https://www.team-digital.de

email : jung@team-digital.de

team digital ist eine Full-Service Marketingagentur aus Lauterbach in Hessen. Das Leistungsspektrum umfasst Webdesign und Programmierung von professionellen Internetseiten, Onlineshops und mobilen Lösungen, inklusive CMS-Lösungen wie TYPO3 und WordPress. Du bekommst maßgeschneiderte Webseiten mit klarer Struktur und einfacher Pflege. team digital entwickelt Marken und Positionierungen, begleitet Kampagnen-Entwicklung, Storytelling-Konzepte und Personas-Definition. Im Online-Marketing werden Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Social-Media-Betreuung, Landingpages, Newsletter-Marketing, Content-Marketing, Analytics-Monitoring und strategische Planung angeboten. Zusätzlich übernimmt die Agentur Public Relations inklusive redaktioneller Texterstellung, Optimierung und zielgerichteter Verteilung. Drucksachen und Designleistungen wie Corporate Design, Logo-Entwicklung, Satz, Layout und Druck-Abwicklung gehören ebenfalls dazu. Ergänzend bietet team digital Workshops zu Storytelling und KI-Themen an. Die Agentur verbindet Online- und Offline-Leistungen zur umfassenden Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Pressekontakt:

team digital GmbH

Herr Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

fon ..: 06641 911650

email : jung@team-digital.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Brixton Metals: Neue Gold- und Silbertreffer erweitern Trapper-Zone abermals! Fünffacher Erfolg für SALZ beim Deutschen Agenturpreis 2025