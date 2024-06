wosatec GmbH erweitert digitale Prüfsoftware um Regalsysteme

Das Berliner Start-up wosatec GmbH erweitert seine Prüfsoftware um die Funktion der umfassenden Prüfung von Regalsystemen nach DIN EN 15635 – für noch mehr Effizienz und Sicherheit in Unternehmen.

Berlin, Juni 2024 – Das Berliner Start-up wosatec GmbH präsentiert eine neue Funktion seiner innovativen Prüfsoftware: die umfassende Prüfung von Regalsystemen nach DIN EN 15635. Die Web-App von wosatec integriert nun auch Regalsysteme in ihren digitalen Prüfprozess, was den Anwendern noch mehr Optionen und Funktionalität bietet. So werden viele wichtige Arbeitsmittel bequem über ein Tool geprüft und dokumentiert.

Die wosatec Web-App revolutioniert die Prüfung und Dokumentation von Arbeitsmitteln, indem sie den gesamten Prozess digitalisiert und effizienter gestaltet. Mit der Erweiterung um die Kategorie Regalsysteme wird diese Lösung noch attraktiver für Unternehmen und Prüfer, die auf eine nahtlose und rechtssichere Dokumentation angewiesen sind. Die neuen Funktionen umfassen:

1. Digitale Dokumentation der Regalprüfungen: Alle Informationen werden digital erfasst und gespeichert, was die Transparenz und Nachvollziehbarkeit erhöht.

2. Automatische Erstellung von PDF-Prüfberichten: Die App generiert detaillierte Prüfberichte für Regalsysteme inklusive digitaler Unterschrift.

3. Die Web-App beinhaltet die Erfassung aller möglicher Schäden der Regalbauteile in den drei Gefahrenstufen grün, gelb und rot.

4. Die Prüfung unterstützt jährliche Experteninspektionen und die wöchentlichen Sichtprüfungen der Regalsysteme. Damit sind alle Prüfphasen abgedeckt.

5. Fotodokumentation: Fotos der Regalsysteme, sowie Schadensbilder können direkt mit der Fotokamera des Smartphons in die Prüfung aufgenommen werden.

6. Einfache Identifizierung durch QR-Codes: Jedes Regalsystem erhält einen QR-Code, der eine schnelle und unkomplizierte Identifikation ermöglicht.

Gewerblich genutzte Regale sind durch ihre häufige und intensive Nutzung besonders risikobehaftet. Defekte oder instabile Regalsysteme können zu schweren Unfällen und Verletzungen führen. Eine regelmäßige Prüfung der Regale minimiert diese Risiken, indem mögliche Mängel frühzeitig erkannt und behoben werden. Dies gewährleistet nicht nur die Sicherheit der Mitarbeiter, sondern auch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Standards. Dabei unterstützt die wosatec Softwarelösung alle Arten von Regalen, wie beispielsweise Paletten-, Fachboden-, Kragarm-, Durchfahr-, Durchlaufregale und Mehrgeschossanlagen.

Thomas Gottweis, Geschäftsführer der wosatec GmbH, erklärt: _“Mit der Erweiterung unserer App um die Kategorie Regalsysteme bieten wir unseren Kunden eine noch umfassendere Lösung zur Arbeitsmittelprüfung. Unser Ziel ist es, die Effizienz und Sicherheit in Unternehmen weiter zu steigern und den Prüfprozess so einfach wie möglich zu gestalten.“_

Die wosatec Web-App ist geräteunabhängig und sowohl online als auch offline nutzbar, was besonders in Bereichen ohne ständige Netzanbindung von Vorteil ist. Mit der sofort einsetzbaren, benutzerfreundlichen App können Unternehmen die Prüfungen ihrer Arbeitsmittel effizient und sicher durchführen. Die Plattform ist herstellerunabhängig, DSGVO-konform und bietet zukünftig auch ein White-Labeling-Angebot für eine nahtlose Integration in jede Corporate-Umgebung.

Es besteht die Möglichkeit, die wosatec Web-App 30 Tage lang kostenlos zu testen und sich selbst von den Vorteilen der digitalen Arbeitsmittelprüfung zu überzeugen – unverbindlich und ohne Kostenfalle. Weitere Informationen sind unter www.wosatec.com zu finden.

Über wosatec GmbH:

Die wosatec GmbH ist ein Berliner Start-up, das sich auf die Entwicklung digitaler Lösungen zur Prüfung und Dokumentation von Arbeitsmitteln spezialisiert hat. Mit ihrer innovativen Web-App bietet wosatec Unternehmen, Behörden und Prüfern eine effiziente und rechtssichere Möglichkeit, Arbeitsmittel zu überprüfen und zu verwalten. Das Unternehmen setzt dabei auf höchste Sicherheitsstandards und eine benutzerfreundliche Anwendung, um den gesamten Prüfprozess zu optimieren.



