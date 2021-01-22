Maschseefest 2026: Kulinarische Vielfalt am Wasser komplett – neue Foodmeile steht fest

Das Maschseefest in Hannover hat sich längst zum Paradies für Feinschmecker etabliert.

Am 22. Juli 2026 startet das Maschseefest und verwandelt den See mitten in Hannover für 19 Tage wieder in eine der beliebtesten Flanier- und Genussmeilen Deutschlands. Nun steht auch die Foodmeile fest – und bringt frische Impulse für alle, die kulinarische Vielfalt direkt am Wasser erleben möchten.

Entlang des Nordostufers am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer sowie am Westufer unterhalb des Courtyard Hotels erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Angebot: Insgesamt 16 Stände bieten Essen „auf die Hand“ – von schnell und unkompliziert bis hin zu überraschend raffiniert.

Die Foodmeile wird jedes Jahr neu ausgeschrieben und sorgt so regelmäßig für Abwechslung. Neben beliebten Klassikern aus dem Vorjahr setzen vier neue Konzepte in diesem Jahr besondere Akzente: vegane Spezialitäten, Panini, Tacos und Maultaschen für unterwegs erweitern das Angebot.

Internationale Kulinarik an allen vier Ufern

Gleichzeitig bleibt ein Großteil der Gastronomie rund um den Maschsee wie gewohnt bestehen. Viele Betriebe haben sich bereits 2025 für drei Jahre verpflichtet und entwickeln ihre Konzepte kontinuierlich weiter. „Das erste Jahr ist immer ein Learning – im zweiten und dritten Jahr werden die Erfahrungen genutzt, um Angebote gezielt zu optimieren“, so Veranstaltungs-Chef André Lawiszus.

Seinem internationalen Charakter bleibt Deutschlands größtes Seefest auch 2026 treu.

Am Nordufer lockt internationale Küche, am Ostufer treffen hawaiianische Spezialitäten auf moderne Fusion-Konzepte. Skandinavische Genüsse am Geibel sowie Streetfood an der Löwenbastion ergänzen das Angebot. Am Südufer sorgen unter anderem irische Snacks für besondere Akzente, während im Westen Tapas und mediterrane Köstlichkeiten zum Verweilen einladen.

Sitzplätze am See reservieren

Mit mehr 4.000 Sitzplätzen bietet das Fest zahlreiche Möglichkeiten, die Food-Vielfalt in aller Ruhe zu genießen. Viele Restaurants veranstalten zudem exklusive Events wie Winzerabende, Tastings, Brunches oder Themenabende. Tischreservierungen sind ab sofort möglich unter:

www.maschseefest.de/reservierungen/ oder über die Websites der jeweiligen Betreiberinnen und Betreiber.

Auftakt des Maschseefests vorgezogen – Anpassungen durch die Finals

Das Maschseefest beginnt in diesem Jahr eine Woche früher als gewohnt. Grund dafür ist das Zusammenspiel mit den „Finals“, wodurch auch die Öffnungszeiten zum Start (22. Juli bis 26. Juli) angepasst werden.

Während der Wettkampftage öffnet das Nordufer – vom RADIO21 Steg bis zum Geibel – bereits ab 12:00 Uhr. Der Südbereich startet weiterhin wie gewohnt ab 14:00 Uhr. Die Schließzeiten bleiben unverändert (inklusive der abweichenden Regelungen am Geibel).

Ab dem 27. Juli bis 9. August läuft das Maschseefest wieder im gewohnten Rhythmus:

* Montag bis Donnerstag: 14:00 bis 01:00 Uhr

* Freitag bis Samstag: 14:00 bis 02:00 Uhr

* Sonntag: 12:00 bis 01:00 Uhr

Für die Stände am Geibel gelten weiterhin abweichende Betriebsendzeiten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 123490 26

web ..: https://www.maschseefest.de

email : presse@hannover-marketing.de

Die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) ist eine hundertprozentige Tochter der Hannover Marketing und Tourismus GmbH. Die HVG wurde 2011 gegründet. Geschäftsführer ist André Lawiszus.

Sie veranstaltet das Maschseefest, die Glitterbox im HCC und den Internationalen Feuerwerkswettbewerb Herrenhausen. Zudem ist die HVG für den Bogenaufzug im Neuen Rathaus, den Altstadtflohmarkt am Hohen Ufer und den Kinderflohmarkt auf der Wiese vor dem Niedersächsischen Landtag zuständig.

Die HVG leistet mit dem Ausrichten des Maschseefests und der Beteiligung zahlreicher einheimischer Gastronomen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hannover.

Pressekontakt:

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

fon ..: 0511 123490 26

email : presse@hannover-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Petition fordert kostenlosen Zugang zu Toiletten in Deutschland Mediation – wenn aus der geschäftlichen Partnerschaft ein Alptraum wird