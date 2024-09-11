Von Weihnachtscircus bis Wintervarieté – Hannovers Showprogramm ist in der Adventszeit facettenreich

Wenn sich Artistik und Weihnachtsstimmung verbinden, entsteht ein Fest für Augen und Sinne

Hannover zählt mit seinen regelmäßigen Artistik-Shows, Akrobatik-Produktionen, der Zirkuskunst und einem der renommiertesten Varietétheatern Deutschlands zu den führenden Varieté-Städten der Republik. In den kommenden Wochen treffen hier schwebende Eleganz und atemberaubende Artistik auf die Magie der Weihnachtszeit.

Manege frei für funkelnde Augen

Vom 18. Dezember bis 4. Januar schlägt der „Weihnachtscircus Hannover“ auf dem Schützenplatz sein festlich geschmücktes und gut beheiztes Zelt auf. Beim 7. Grand Prix der Artisten präsentiert die Crème de la Crème der internationalen Artistik-Szene ihr Können: Legenden wie der „König der Clowns“ Mikhail Usov, oder der Grandseigneur der Jonglage Kris Kremo, sorgen für Spaß, Spannung und spektakuläre Momente.

Vorhang auf für Hannovers Bühnenwinter

Als Varieté-Hauptstadt Nummer eins bietet Hannover gleich drei Shows, die für abwechslungsreiche und stimmungsvolle Abende sorgen. Vom 21. November bis 18. Januar bringt das GOP mit der Show „Sentimientos“ das traditionelle Wintervarieté in das ehrwürdige Ambiente der Orangerie Herrenhausen – und damit das Feuer Spaniens in die kalte Jahreszeit. Parallel läuft im GOP Varieté-Theater in der Georgstraße bis zum 4. Januar die Show „Formidable“, in der die Weltspitze der Zirkuskunst artistische Höchstleistungen zeigt.

Und auch für junge Gäste ist gesorgt: Vom 2. November bis 4. Januar verwandelt sich das Haus in die fantastische Welt der Insel mit zwei Bergen – mit dem Kinderweihnachtsmusical „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“.

Salto voraus mit Turnkunst auf Tour

Mit der neuen Show „Journey“ geht das „Feuerwerk der Turnkunst“ auf große Deutschlandtour – und macht am 31. Dezember und am 17. Januar auch in Hannover Station. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Bewegung, Akrobatik, Musik und Emotionen freuen. Internationale Spitzenartistinnen und -artisten präsentieren Turnkunst auf höchstem Niveau, kunstvoll verwoben mit Licht, Sound und eindrucksvollen Bühnenbildern.

Alle Events und weitere Informationen finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511123490126

web ..: https://www.hannover-living.de

email : windels@hannover-marketing.de

Die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) mit den Geschäftsführern Christian Katz und Hans Christian Nolte ist Hannovers zentraler Dienstleister für Regions, Standort- und Stadtmarketing sowie touristische Dienstleistungen. Renommierte Wirtschaftsunter-nehmen und Interessenverbände aus der Region Hannover unterstützen die 2008 gegründete HMTG als Kooperationspartner und Gesellschafter. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind breit gefächert, sie umfassen überregionale Maßnahmen zu Stärkung und Weiterentwicklung von Hannover als Ideale Region und Raum für Innovation.

Ziel der HMTG ist die Stärkung der Identifikation mit dem gesamten Wirtschafts- und Lebensraum Hannover sowie seine nationale und internationale Positionierung.

Zentrales Aufgabenfeld ist die überregionale und internationale Vermarktung der Region Hannover (Niedersächsische Landeshauptstadt plus 20 weitere Städte und Gemeinden im Umland von Hannover).

Pressekontakt:

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

fon ..: 0511123490126

email : windels@hannover-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aurania berichtet von verbesserten Aussichten in Ecuador und bestätigt den künftigen Fokus Die Zukunft braucht Kupfer