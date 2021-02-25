Die Zukunft braucht Kupfer

Der Bergbau heute ist gekennzeichnet von Digitalisierung, Robotik und grünen Technologien.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.10.2025, 15:50 Uhr Europa/Berlin

Ohne Kupfer wäre keine Elektrifizierung möglich, erneuerbare Energien brauchen das rötliche Metall, ebenso wie Stromnetze und Elektroautos. Die wachsende Weltbevölkerung sorgt für einen steigenden Bedarf an Rohstoffen, nicht zuletzt aufgrund der Klimawende. Welche Fortschritte auch im Bereich Bergbau im Vergleich zu früher zu verzeichnen sind, zeigte kürzlich ein rekordverdächtiger Untertage-Marathon in Südafrika. Der tiefste Marathon (1120 Meter unter der Erdoberfläche) der Welt fand in der Garpenberg-Mine statt, wobei es fast völlig dunkel war und etwa 30 Grad heiß. Die Luft dort unten enthält 30 Prozent mehr Sauerstoff als die Atmosphäre und weniger Schadstoffe als die Luft von Großstädten.

Die Preise für Industriemetalle, im speziellen für Kupfer legen gerade im Preis zu. Kupfer nähert sich seinem Rekordhoch an. Positiv wirkt bei den Industriemetallen das zwischen China und den USA zustande gekommene Handelsabkommen. Die angedrohten Strafzölle in Höhe von 100 Prozent gegen China sind also erst mal Vergangenheit. Die Kupfer-Lagerbestände an der LME fallen weiter und allgemein wird mit einer höheren Nachfrage gerechnet, zum Beispiel von Goldman Sachs. Auch vermeldete gerade Anglo American, dass die Kupferproduktion um neun Prozent in den ersten neun Monaten von 2025 zurückgegangen ist. Dies alles treibt den Preis des Konjunkturmetalls an. Mit dem Trend zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung dürfte Kupfer noch gefragter und damit wertvoller werden. Dies ist positiv für Unternehmen, die (auch) auf Kupfer setzen. Manchmal gibt es Kupfer und Gold in einer Lagerstätte. Dass Gold der Liebling der Investoren ist, hat sich dieses Jahr besonders eindrucksvoll gezeigt. Kupfer und Gold sind auf jeden Fall zwei aussichtsreiche Kandidaten für das neue Jahr.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ – war bisher vor allem bekannt durch sein Gold- und Kupferprojekt The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador. Nun konzentriert sich das Management auch auf neue Projekte, dies in Frankreich (unter anderem Gold) und Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom).

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine in der Elfenbeinküste punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

