Massagesesselkauf leicht gemacht: Mit neuem Internet-Auftritt kundenorientiert unterwegs

Mit einer komplett überarbeiteten Onlinepräsenz geht die Massagesessel Welt aus Stuttgart und Leverkusen zum 5. Juli 2022 unter www.massagesesselwelt.de live.

Dort finden Kunden künftig ein stark erweitertes Informationsangebot zum Europa vielfältigsten Massagesesselsortiment im ansprechend strukturierten Design.

„Es ist geboten, Kunden so gut wie möglich abzuholen. Im Sektor der Massagesessel sprechen wir nicht von Spontankäufen, sondern von lang gehegten Wünschen und wohlüberlegten Entscheidungen. Je mehr Informationen wir online zur Verfügung stellen, umso sicherer fühlt sich der Kunde“, so Michael Roedeske. Der Inhaber der Massagesessel Welt kommt ursprünglich aus der IT-Branche und ist entsprechend technisch versiert. So ist es kein Wunder, dass bei dem Relaunch auch die einwandfreie Ansicht auf dem Mobilgerät ein wichtiger Aspekt war und umfangreiche Produktinformationen online zur Verfügung stehen, damit der Kunde sich in der Entscheidungsphase informieren kann.

Welchen Anforderungen soll der Massagesessel gerecht werden?

Der Aufbau der neuen Website orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden. So finden diese dort einen Leitfaden, der den Ablauf eines Kaufs von der ersten Überlegung bis zum Transport in die eigenen vier Wände erklärt. Soll die Massage Schmerzen lindern oder der Entspannung dienen? Geht es um gezielte Körperbereiche oder ist das Gesamtpaket gefragt? Sind Vorerkrankungen vorhanden? Der Kaufinteressent wird auf der Homepage für die Einsatzmöglichkeiten eines Massagesessels sensibilisiert. Weiter geht es mit praktischen Dingen, denn wichtig ist auch, wie viel Platz zur Verfügung steht, wo der Sessel stehen soll und wie viele Personen ihn nutzen werden. Abgerundet wird die offene Kommunikation mit Informationen zur Lieferung, der Garantie und dem Service. Bei der Massagesessel Welt wird all dies von eigenen festangestellten Mitarbeitern erbracht.

Für den Fachmann sind Massagesessel eine lohnende Investition in die Gesundheit. „Ich habe Massagesessel kennengelernt, weil meinem Vater krankheitsbedingt Bewegung verschrieben wurde. Er selbst konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr genug bewegen und der Massagesessel hat ihm geholfen, die Muskeln zu stabilisieren“, berichtet er von seinen eigenen Erfahrungen.

Massagesessel Welt bietet Rundum-sorglos-Paket

Die Massagesessel Welt, die Roedeske gemeinsam mit seiner Frau Manuela Radu führt, ist in den vergangenen Jahren stetig expandiert: Nach der Ausstellung in Weinstadt folgte eine Ausstellung in Leverkusen, weitere Standorte in Berlin und München sind bereits in Vorbereitung. „Der Relaunch der Homepage war ein Baustein in dem großen Ganzen. Nach wie vor legen wir großen Wert auf die Beratung und das persönliche Gespräch. Wir freuen uns, wenn unsere Kunden den für sie passenden Massagesessel zahlreicher Qualitätsmarken wie AllgäuTech, Alpha Techno, Casada, iRESt, Family Inada, HUTECH KAI, LURACO, NAIPO, OGAWA, Panasonic, ROTAI, SANYO oder SYNCA finden und nach dem Kauf lange Freude daran haben“, so Roedeske.

Hersteller unabhängiger Experte für Massagesessel im Büro oder zu Hause. In der Massagesessel Welt wird jeder individuell beraten. Am Telefon, im Videochat oder beim Probeentspannen auf Termin in unserer Ausstellung vor den Toren Stuttgarts und in Leverkusen. Egal, ob für klein oder groß, ob schlank oder stattlich, von sanfter Entspannung bis intensiver Massage, in Schwarz oder Beige, in Leder oder Imitat. Namhafte Qualitätshersteller wie AllgäuTech, Alpha Techno, Casada, COMTEK, EASEPAL, iRest, Family Inada, HUTECH KAI, LURACO, NAIPO, OGAWA, Panasonic, ROTAI, SANYO und SYNCA unter einem Dach. Terminvereinbarung unter https://www.sesseltermin.de

Pressekontakt:

Massagesessel Welt

Herr Michael Roedeske

Max-Holder-Str. 25

73630 Remshalden

fon ..: 0715120525995

web ..: http://www.massagesesselwelt.de

email : info@massagesesselwelt.de

