Maßgeschneiderte Flitterwochen auf Baros Maldives

Einschränkungen und Verschiebungen der Feierlichkeiten nach dem Ja-Wort sind für viele Brautpaare der unfreiwillige Kompromiss einer Hochzeit während der Pandemie.

Um Hochzeitsreisende für diese Misere und die lange Wartezeit auf ihren großen Tag zu entschädigen, hat Baros Maldives neue, kostenlose Vorteile kreiert, sodass die lang erwarteten Traumflitterwochen (endlich) Wirklichkeit werden können.

Flitterwochen à la Carte im romantischsten Resort der Welt

Welcher Ort könnte sich für eine Hochzeitsreise besser eignen als eine Insel, die von den World Travel Awards acht Jahre in Folge als romantischstes Resort der Welt ausgezeichnet wurde? Bereits seit 1973 heißt Baros Maldives (Hochzeits-)Gäste willkommen und bietet Jungvermählten spezielle Vorteile, um den gerade geschlossenen Bund fürs Leben zu ehren. Heute ist Baros Maldives maledivische Ikone und gesetzter Favorit unter Honeymoonern. Neu ist nun die erhebliche Erweiterung der kostenlosen Vorteile, in deren Genuss das Hochzeitspaar kommt, sowie die Abschaffung der Anforderung die Hochzeitsreise innerhalb von sechs Monaten nach der Eheschließung anzutreten.

Jede Baros-Hochzeitsreise beginnt mit einem Sekt-Empfang sowie Gourmet-Pralinen bei Ankunft, einem intimen Abendessen bei Kerzenschein an einem einsamen Strand und romantischen Dekorationen in der Villa. Über diese üblichen Flitterwochen-Annehmlichkeiten hinaus können Jungvermählte, die zwischen Mai und September 2021 reisen, aus einer ganzen Reihe romantischer Erlebnisse kostenfrei auswählen: Soll es ein privat serviertes, schwimmendes Frühstück im eigenen Villenpool sein? Gefolgt von Cocktails in der 360° Jazz-Bar des Fine Dining Restaurants „The Lighthouse“ mit Blick auf den Sonnenuntergang? Oder lieber eine Sonnenuntergangsfahrt auf einem maledivischen Dhoni-Segelboot? Für aktivere Paare darf es vielleicht auch eine geführte Schnorchel-Tour im erstklassigen Hausriff der Insel sein? Diese und viele weitere kostenfreie Annehmlichkeiten warten auf Hochzeitsreisende auf Baros Maldives.

Preise: Die Preise beginnen bei 675 USD pro Nacht in einer Deluxe Villa mit Frühstück, ohne Steuern. Die Flitterwochenvorteile gelten für alle Jungvermählten, die zwischen Mai und September 2021 für mindestens vier Nächte bleiben.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Dreimühlenstrasse 29

80469 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Dreimühlenstrasse 29

80469 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schneider Electric zeigt auf der Hannover Messe 2021 wegweisende Innovationen für die Industrie der Zukunft