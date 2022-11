Master Data Management Scorecard von MEDAXperts

Die Master Data Management (MDM) Scorecard der MEDAXperts GmbH stellt gleichbleibend hohe Stammdatenqualität sicher!

Viele Unternehmen legen Norm- und Kaufteil Stammdaten manuell an und leiden unter stark schwankender Stammdatenqualität.

Auf der anderen Seite setzen immer mehr Geschäftsprozesse und neue Geschäftsmodelle gleichbleibend hohe Stammdatenqualität voraus.

Data Steward

Übernimmt MEDAXperts die Verantwortung für die Anlage und Pflege der Norm- und Kaufteile Stammdaten in Ihrem ERP-, PLM- oder PIM-System, erfolgt dies über ein speziell von MEDAXperts entwickeltes MDM Ticket System in Verbindung mit dem für Ihr Unternehmen zuständigen Outsourcing Team.

Über das dedizierte Outsourcing Team stellt MEDAXperts die von Ihnen benötigte Kapazität zur Verfügung. Die Anlage und Pflege erfolgt nach den individuell mit Ihnen abgestimmten MDM Regeln und Vorgaben für die Datenfelder Ihres ERP-, PLM- oder PIM-Systems.

Ein vom Outsourcing Team unabhängiger Data Steward kontrolliert und dokumentiert zusätzlich gesondert die Einhaltung aller MDM Regeln und Vorgaben und greift bei Bedarf lenkend ein. Eine gleichbleibend hohe Stammdatenqualität wird so sichergestellt.

MDM Scorecard

In der MDM Scorecard erfasst der Data Steward auf Tagesbasis, ob die Stammdaten der neu angelegten Norm- und Kaufteile validiert, korrekt, vollständig, aktuell, eindeutig und konsistent sind.

Ist das der Fall bekommen die Norm- und Kaufteil Stammdaten einen 100% Score. In der Praxis und im Berufsalltag kann es aber vorkommen, dass auch das MDM Outsourcing Team trotz weitestgehender Automatisierung durch das MDM Ticket System mal etwas übersieht. Nach der Anlage wird deshalb vom Data Steward nochmal die Einhaltung aller MDM Regeln und Vorgaben systematisch geprüft und bei Bedarf deren umgehende Korrektur veranlasst, sodass Sie als Kunde der MEDAXperts GmbH zum Monatsende von nahezu 100% Stammdatenqualität profitieren.

Stark schwankende Stammdatenqualität, welche sich in vielen Unternehmen in einem Score zwischen 70% und 90% widerspiegelt, gehört der Vergangenheit an.

Unverbindliche Erstberatung

Die MEDAXperts GmbH bietet zum MDM Outsourcing eine unverbindliche Erstberatung an.

Der so genannte MDM Quick-Check dauert 2 bis 3 Stunden und wird per Online-Meeting durchgeführt. Im Nachgang erhalten Sie Handlungsempfehlungen für Ihr Unternehmen und eine Auswertung über Ihr Einsparpotential.

Senden Sie dazu einfach Ihre Kontaktdaten per E-Mail an beratung@medaxperts.de. Das MEDAXperts Team meldet sich dann bei Ihnen zur Terminabstimmung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MEDAXperts GmbH

Herr Sascha Hartung

Huttropstr. 60

45138 Essen

Deutschland

fon ..: 0201 857 854 80

web ..: https://www.medaxperts.de

email : sascha.hartung@medaxperts.de

MEDAXperts steht für Meta Daten Experten mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich des Norm-, Kauf- und Ersatzteil-Management.

Die MEDAXperts GmbH garantiert höchste Datenqualität durch Outsourcing bei der Anlage in ERP, PLM & PIM mit niedrigen Kosten und schnellen Durchlaufzeiten.

MEDAXperts GmbH

Huttropstraße 60

DE-45138 Essen

https://www.medaxperts.de



