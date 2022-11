SHOPLOGIX erwirbt PROXIA und baut damit sein Portfolio an Industrie 4.0-Lösungen aus

Shoplogix baut sein Portfolio an intelligenten Fertigungssoftwarelösungen weiter aus und übernimmt die PROXIA Software AG (PROXIA), ein deutsches MES-Softwareunternehmen.

Shoplogix, ein Geschäftsbereich der FOG Software Group (FOG) hat die PROXIA Software AG (PROXIA), ein deutsches Manufacturing Execution System (MES)-Softwareunternehmen, übernommen und damit sein Portfolio an intelligenten Fertigungssoftwarelösungen weiter ausgebaut.

PROXIA wird die von Shoplogix angebotene Palette an Smart Factory-Lösungen strategisch ergänzen und bringt ein starkes Paket mit Planungs-, Wartungs- und Performance-Management-Software für diskrete Hersteller mit. PROXIA hat seinen Hauptsitz in Ebersberg, Deutschland – zu den Kunden gehören Fertigungsunternehmen vor allem in den Märkten Deutschland/Schweiz/Österreich/Polen, aber auch weltweit.

„PROXIA ist ein großartiges Unternehmen mit einem talentierten Team und einem vielfältigen, komplementären Angebot, das unseren Kunden helfen wird, ihre Smart Factory-Ziele zu erreichen“ sagte Carlos Midence, Präsident von Shoplogix. „Die starke Position von PROXIA in Mitteleuropa bietet uns außerdem eine solide Basis für die weitere Expansion unserer europäischen Smart Factory Division.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir PROXIA in unser schnell wachsendes Portfolio aufnehmen können. Gemeinsam werden PROXIA und Shoplogix ein sehr wertvolles und komplementäres Lösungspaket zur Optimierung und Digitalisierung der Produktion anbieten. Zusammen mit unseren anderen Portfoliounternehmen sind wir weltweit in einer starken Position, um der führende Best-of-Breed-Anbieter zu sein und unsere Kunden bei der Umstellung auf die sich ändernden Anforderungen der Fertigung und der Industrie 4.0 zu unterstützen“, sagte Magnus Sandberg, Group CEO des Smart Manufacturing-Portfolios bei FOG.

Julia Klingspor wird als CEO von PROXIA zurücktreten und sich auf andere Projekte konzentrieren, ist aber überzeugt, was das Potenzial von PROXIA unter der Führung von Shoplogix angeht: „Die Kunden und Mitarbeiter von PROXIA werden von den Synergien profitieren, die dieser Zusammenschluss bietet. Das kombinierte Wissen beider Teams und die umfassende Produktpalette werden einen unglaublichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und spannende Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter bieten.

PROXIA wird mit dem Geschäft von Shoplogix Smart Factory EU zusammengelegt und von Paul Gunning, EU General Manager, unter der Leitung von Carlos Midence geführt.

Über Shoplogix_

Shoplogix (www.shoplogix.com) ist ein Geschäftsbereich der Fog Software Group (FOG). Shoplogix wurde 2002 gegründet und ist mit seiner IIoT- und Cloud-basierten Plattform führend in der Industrie-Internet-of-Things- (IIoT) und Smart-Factory-Software-Branche, die Herstellern Echtzeitdaten in benutzerfreundlichen visuellen Dashboards, innovative Funktionen und Möglichkeiten für kontinuierliches Wachstum bietet.

Über die FOG Software Gruppe_

Die FOG Software Group (www.fogsoftwaregroup.com) ist ein Geschäftsbereich der Vela Software Group (www.velasoftwaregroup.com). Die Firma arbeitet mit erfahrenen Unternehmen zusammen, um marktführende Softwareunternehmen zu erwerben, aufzubauen und zu erweitern. FOG bietet Unternehmen einen Weg, ihr Unternehmen zu erhalten und gleichzeitig Zugang zu Kapital, Kunden und Best Practices zu erhalten.



