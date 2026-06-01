MAX Power targets next-generation AI infrastructure powered by Natural Hydrogen following Lawson discovery

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Die Absichtserklärung mit TerraVolt Energy treibt ein integriertes Modell für eine mit natürlichem Wasserstoff betriebene Energie- und Kühlinfrastruktur voran, das darauf ausgelegt ist, den steigenden Strom- und Wasserbedarf im Zuge des weltweiten Ausbaus von KI-Rechenzentren zu decken

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

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Regina, SK – 1. Juni 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (MOU) mit TerraVolt Energy, LLC (TerraVolt), einem führenden Unternehmen für KI-Infrastruktur und dezentrale Energiesysteme, sowie mit EcoTech Building Solutions (EcoTech) und dem Carbon Neutral Growth Fund eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet hat, um die Integration von natürlichem Wasserstoff, modularen Stromversorgungssystemen, nachhaltiger Gebäudeinfrastruktur und der bei einem potenziellen zukünftigen Lawson-Projekt anfallenden Solelösung in eine KI- und Hochleistungsrechnerinfrastruktur der nächsten Generation zu prüfen.

Highlights

· Da die Entwicklung traditioneller Rechenzentren Bedenken hinsichtlich des Netzbedarfs, des Wasserverbrauchs und der Auswirkungen auf die Umgebung aufwirft, sieht diese Absichtserklärung ein saubereres, nachhaltigeres Modell vor, das erneuerbare Energie, Wasserrecycling und -wiederverwendung kombiniert;

· Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen strategischen Schritt in der umfassenderen Kommerzialisierungsstrategie von MAX Power dar, nachdem im Lawson-Komplex im Herzen des 475 km langen Genesis-Trends in Saskatchewan Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff mit einer potenziell bedeutenden Heliumkomponente durch Bohrungen bestätigt wurde;

· TerraVolt verwaltet und entwickelt ein wachsendes Energieportfolio von über 12 GW, was ausreicht, um etwa 10 Millionen durchschnittliche Haushalte mit Strom zu versorgen. Das Unternehmen integriert KI-gesteuerte Optimierung, um den Energieverbrauch zu senken, ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Die Absichtserklärung zwischen MAX Power, TerraVolt, EcoTech Building Solutions und dem Carbon Neutral Growth Fund folgt auf bedeutende technische Fortschritte in Lawson, einschließlich solider Daten aus hochauflösender 3D-seismischer Bildgebung. Dies hat das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der interpretierten strukturellen Größenordnung, Kontinuität, der Apex-Ziele und des zukünftigen kommerziellen Entwicklungspotenzials des Systems wesentlich verbessert. Nach dem Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 25 Millionen Dollar am 29. Mai 2026 mit dem legendären Bergbaufinanzier Eric Sprott, durch die sich dessen Beteiligungsanteil an MAX Power auf 19 % erhöhte, finalisiert das Unternehmen derzeit die Pläne für ein erweitertes kurzfristiges Folgebohrprogramm, das die Wirtschaftlichkeit des Lawson-Komplexes validieren soll (siehe Pressemitteilung vom 22. Mai 2026).

MAX Power ist der Ansicht, dass die Lawson-Entdeckung mehr als nur eine unterirdische Energieentdeckung darstellt – sie könnte die Grundlage für die Bewertung einer neuen Kategorie integrierter Energie-, Kühl- und dezentraler Infrastruktursysteme bilden, die direkt mit der steigenden globalen Nachfrage nach KI verbunden sind.

Ran Narayanasamy von MAX Power kommentierte: Lawson bestätigte weit mehr als nur das Vorhandensein von natürlichem Wasserstoff. Es bestätigte die potenzielle Grundlage für eine neue Kategorie integrierter Energie- und Infrastrukturentwicklung, die sich auf saubere, skalierbare Grundlaststromerzeugung konzentriert. Da sich das Wachstum von künstlicher Intelligenz und digitaler Infrastruktur weltweit beschleunigt, nimmt der Druck auf Stromversorgungssysteme und Kühlinfrastruktur weiter zu. Unser Fokus liegt darauf, zu verstehen, wie alle Facetten des Lawson-Systems durch technische Validierung, Infrastrukturintegration und praktische Einsatzstrategien zu zukünftigen Kommerzialisierungswegen beitragen können. Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Steven Lund, CTO von TerraVolt Energy, kommentierte: Die Infrastruktur für künstliche Intelligenz entwickelt sich rasch zu einem der weltweit größten neuen Verbraucher von Strom und industrieller Kühlkapazität. Der künftige Einsatz von KI wird zunehmend skalierbare Energiesysteme erfordern, die in der Lage sind, eine widerstandsfähige, dezentrale Recheninfrastruktur außerhalb der traditionellen Netzgrenzen zu unterstützen. Wir glauben, dass das Lawson-System für natürlichen Wasserstoff von MAX Power zusammen mit den dabei anfallenden Solewässern eine überzeugende Gelegenheit bietet, ein integriertes Modell zu evaluieren, das saubere Grundlaststromerzeugung, fortschrittliche Kühlinfrastruktur und den modularen Einsatz von KI direkt an der Quelle der Energieerzeugung kombiniert.

Innovative, effiziente Nutzung von Solewässern

Über die Stromerzeugung hinaus untersucht die Zusammenarbeit, wie das im Lawson-Komplex anfallende Solewasser und andere potenzielle Natural Hydrogen-Lagerstätten, die von MAX Power in Saskatchewan erkundet werden, integrierte Kühl-, Wasseraufbereitungs- und Infrastrukturanwendungen für zukünftige KI-Rechenzentrumssysteme unterstützen können. Das derzeit evaluierte Infrastrukturrahmenwerk umfasst Konzepte für ein geschlossenes Wasserkreislaufmanagement, die darauf ausgelegt sind, einen erheblichen Teil des betrieblichen Wasserbedarfs zu recyceln und wiederzuverwenden und gleichzeitig potenzielle langfristige industrielle und kommunale Infrastrukturanwendungen zu unterstützen.

Da sich der Einsatz künstlicher Intelligenz weltweit beschleunigt, entwickeln sich der rasant steigende Strombedarf und der Kühlbedarf im industriellen Maßstab zu zwei der größten Hindernisse für den künftigen Ausbau der KI-Infrastruktur. Bestehende Stromnetze stehen unter zunehmender Belastung durch steigenden Rechenbedarf, Übertragungsengpässe, steigende Infrastrukturkosten und den erheblichen Wasserbedarf, der mit dem Betrieb großer Rechenzentren verbunden ist.

Keith Lewis vom Carbon Neutral Growth Fund kommentierte: Der natürliche Wasserstoff von MAX Power und die mit diesen Systemen in Saskatchewan verbundene Sole bieten die Gelegenheit, die Art und Weise zu überdenken, wie KI-Rechenzentren mit Strom versorgt, gekühlt und in lokale Gemeinden integriert werden. Die traditionelle Entwicklung von Rechenzentren wirft berechtigte Fragen hinsichtlich der Netzauslastung, des Wasserverbrauchs und der Auswirkungen auf die Gemeinde auf. Der Carbon Neutral Growth Fund konzentriert sich darauf, ein saubereres, verantwortungsbewussteres Modell mitzugestalten, das erneuerbare Energie, Wasserrecycling und -wiederverwendung sowie eine sinnvolle Beteiligung der Gemeinschaft von Anfang an kombiniert.

Entwicklung der KI-Infrastruktur in Saskatchewan

Der Zeitpunkt der Zusammenarbeit fällt mit den sich rasch beschleunigenden Aktivitäten zur Entwicklung der KI-Infrastruktur in ganz Saskatchewan und Kanada zusammen. Anfang dieses Jahres erhielt Bell Canada die Genehmigung für Kanadas größtes geplantes Rechenzentrumsprojekt im Regina-Moose Jaw Industrial Corridor, angrenzend an den Genesis Trend (Quelle: www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/ai-data-rm-of-sherwood-9.7130417), was die wachsende politische und infrastrukturelle Unterstützung für den Ausbau souveräner KI-Rechenkapazitäten widerspiegelt. Da die hyperskalierte KI-Infrastruktur weltweit weiter wächst, wird der langfristige Zugang zu skalierbarer sauberer Stromerzeugung in Verbindung mit nachhaltigem Wassermanagement und Kühlsystemen für die zukünftige Strategie zum Aufbau von Rechenzentren immer entscheidender.

Das von MAX Power und TerraVolt evaluierte Modell basiert auf einem grundlegend anderen Infrastrukturansatz, bei dem modulare Rechen- und Stromversorgungssysteme direkt an der Energiequelle selbst eingesetzt werden. Das Rahmenwerk soll evaluieren, ob lokal gewonnener natürlicher Wasserstoff zusammen mit dem dabei anfallenden Solewasser eine integrierte dezentrale Stromerzeugungs- und Kühlinfrastruktur für KI- und fortschrittliche Rechensysteme der nächsten Generation unterstützen kann. Sollte sich das Modell im Lawson-Komplex bewähren, könnte es eine wichtige Weiterentwicklung hinsichtlich der Stromversorgung, Kühlung und Bereitstellung zukünftiger KI-Infrastruktur darstellen.

Technischer Umfang der Zusammenarbeit

Im Rahmen der Absichtserklärung beabsichtigen MAX Power und TerraVolt Folgendes zu evaluieren:

· Integration der Naturwasserstoffproduktion in vor Ort befindliche Stromerzeugungssysteme

· Nutzung des bei Lawson anfallenden Solewassers für Kühlung, Infrastruktur und potenzielle ergänzende Stromerzeugungsanwendungen in Verbindung mit Naturwasserstoffsystemen

· Modulare Infrastruktursysteme zur Unterstützung von KI-Rechenzentren und Hochleistungsrechnerumgebungen

· Systeme für die Handhabung, Speicherung und Energieumwandlung von Wasserstoff

· Modelle für eine schrittweise Bereitstellung, abgestimmt auf nachgewiesene Lieferfähigkeit und zukünftige Entwicklungsmeilensteine

· Pilot- und Demonstrationsmöglichkeiten für integrierte, mit natürlichem Wasserstoff betriebene Infrastruktursysteme

Die Parteien werden zudem Konzepte für eine schrittweise Infrastruktur evaluieren, die sich parallel zu potenziellen zukünftigen Entwicklungsaktivitäten im Bereich des natürlichen Wasserstoffs skalieren lassen, vorbehaltlich technischer Validierung, technischer Studien, behördlicher Genehmigungen, Finanzierung und zukünftiger endgültiger Vereinbarungen.

Chad Dorsett, Präsident von EcoTech Building Solutions, kommentierte: KI-Rechenzentren erfordern Gebäude, deren Leistungsfähigkeit dem Niveau der darin untergebrachten Technologie entspricht. EcoTech konzentriert sich auf die Bereitstellung widerstandsfähiger, nicht brennbarer und energieeffizienter Gebäudelösungen, die eine schnellere Bauausführung, eine höhere thermische Leistung und langfristige Betriebssicherheit ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit MAX Power bietet die Gelegenheit, fortschrittliche Infrastruktur für saubere Energie mit der nächsten Generation von Hochleistungsgebäuden für KI-Rechenzentren in Einklang zu bringen.

Modulare Systeme mit natürlichem Wasserstoff

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Parteien modulare, mit natürlichem Wasserstoff betriebene Infrastruktursysteme evaluieren, die darauf ausgelegt sind, die Vor-Ort-Produktion von natürlichem Wasserstoff, eine kontinuierliche Grundlaststromerzeugung, fortschrittliche Kühlanwendungen und eine dezentrale KI-Recheninfrastruktur zu integrieren.

Die evaluierten Infrastrukturkonzepte sollen skalierbare, regelbare und emissionsarme Stromlösungen unterstützen, die für eine breite Palette missionskritischer und energieintensiver Anwendungen geeignet sind, darunter:

· KI-Rechenzentren und Hochleistungs-Computing-Infrastruktur

· Industrie- und Fertigungsanlagen

· Strategische Infrastrukturumgebungen

· Abgelegene und netzunabhängige Betriebe

· Militärische und missionskritische Systeme mit doppeltem Verwendungszweck

Die modulare Architektur ist so konzipiert, dass sie eine schrittweise Bereitstellung und skalierbare Erweiterung ermöglicht, die direkt an zukünftige Bohrerfolge, die Bewertung der Lagerstätten und die nachgewiesene Förderbarkeit aus potenziellen zukünftigen Entwicklungsaktivitäten in Lawson gekoppelt ist.

Zu den evaluierten Infrastruktursystemen gehören modulare Erzeugungseinheiten, die eine schrittweise Bereitstellung über mehrere unabhängige Infrastrukturmodule hinweg ermöglichen und eine skalierbare Stromerweiterung im Laufe der Zeit unterstützen, während die Betriebsresilienz und die kontinuierliche Infrastrukturleistung aufrechterhalten werden.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird zudem die Integration von in Lawson anfallendem Produktionsbrine in fortschrittliche Kühl-, Betriebs- und Wassermanagementanwendungen geprüft, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen einer groß angelegten KI-Infrastruktur zu erfüllen.

Darüber hinaus prüfen die Parteien fortschrittliche Infrastrukturkonzepte, die Niederspannungs-Stromversorgungssysteme, Strömungsdynamik, Wasseraufbereitungstechnologien und KI-gestützte Betriebsoptimierung umfassen und darauf ausgelegt sind, den kontinuierlichen Einsatz von Basislast-Infrastruktur sowie dezentrale Energieanwendungen zu unterstützen.

Übereinstimmung mit Kanadas Strategie für souveräne KI-Recheninfrastruktur

Parallel zur Absichtserklärung haben MAX Power und TerraVolt im Rahmen der kanadischen Strategie für souveräne KI-Recheninfrastruktur einen Antrag beim Programm Sovereign AI Compute Infrastructure des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung (ISED) eingereicht.

Der Antrag spiegelt das gemeinsame Ziel wider, sichere, im Inland betriebene und infrastrukturell widerstandsfähige KI-Rechensysteme in Kanada zu fördern, die kanadische Energieressourcen, Infrastruktur und Innovationen nutzen.

Während MAX Power darauf hinarbeitet, das nach eigenen Angaben weltweit erste groß angelegte System für natürlichen Wasserstoff im Lawson Complex zu realisieren, soll die Zusammenarbeit prüfen, ob Saskatchewan und Kanada an die Spitze einer neuen Kategorie der integrierten Energie- und KI-Infrastrukturentwicklung vorstoßen können.

Strategisches Entwicklungsteam

Die Zusammenarbeit zwischen MAX Power, TerraVolt, EcoTech Building Solutions und dem Carbon Neutral Growth Fund vereint Fachwissen aus den Bereichen Exploration von natürlichem Wasserstoff, KI-Infrastruktur, modulare Energiesysteme, nachhaltiges Bauen und Entwicklung sauberer Energie.

Steven Lund, CTO von TerraVolt Energy, LLC, ist eine Führungskraft im Bereich Technologie und Infrastruktur mit Erfahrung in KI-gesteuerten Systemen, fortschrittlicher Recheninfrastruktur und der Bereitstellung von Hochleistungsrechenzentren. Herr Lund hatte Führungspositionen bei Apple, Cisco Systems und Hewlett Packard inne und hat mehrere auf KI und maschinelles Lernen spezialisierte Technologieunternehmen gegründet, die sich mit künstlicher Intelligenz, IoT, Cybersicherheit und Energiemanagementsystemen befassen.

Chad Dorsett, Präsident von EcoTech Building Solutions, bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Fertigbau, fortschrittliche Gebäudesysteme und die Bereitstellung von Hochleistungsinfrastruktur mit. EcoTech ist spezialisiert auf energieeffiziente, nicht brennbare Gebäudesysteme zur Unterstützung von Industrie-, Gewerbe- und KI-Infrastrukturprojekten.

Keith M. Lewis vom Carbon Neutral Growth Fund bringt Fachwissen in den Bereichen Strategie für saubere Energie, Infrastrukturpartnerschaften, ESG-Ausrichtung und Kapitalbildung mit, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von CO2-neutraler Infrastruktur und Initiativen für nachhaltige industrielle Entwicklung liegt.

Über TerraVolt Energy

TerraVolt Energy, LLC (www.terravolt.energy) ist ein Unternehmen für fortschrittliche KI-Infrastruktur und dezentrale Energiesysteme, das sich auf die Entwicklung von Rechenzentren der nächsten Generation, widerstandsfähige Computing-Infrastruktur und skalierbare Energielösungen konzentriert. Das Unternehmen verwaltet und entwickelt ein wachsendes Energieportfolio von über 12 GW und entwickelt integrierte Infrastrukturplattformen zur Unterstützung von Hochleistungs-Computing, dem Einsatz souveräner KI und energiebewussten digitalen Infrastruktursystemen.

TerraVolt evaluiert zudem fortschrittliche Technologien zur Energieerzeugung, Optimierung und zum Wassermanagement, die den langfristigen Einsatz nachhaltiger Infrastruktur und die Betriebsresilienz unterstützen sollen.

Warum dies für Investoren wichtig ist

MAX Power geht über die Entdeckung unterirdischer Vorkommen hinaus und strebt praktische Kommerzialisierungswege an, die direkt mit der schnell wachsenden globalen Nachfrage nach KI-Infrastruktur verbunden sind.

Das derzeit evaluierte Rahmenkonzept eröffnet einen potenziellen langfristigen Monetarisierungsweg, bei dem Systeme für natürlichen Wasserstoff und die dabei anfallende Solelösung die integrierte Stromerzeugung, Kühlinfrastruktur und dezentrale Rechensysteme direkt am Ort der Energieerzeugung unterstützen könnten.

Bei erfolgreicher Validierung könnte das Modell Folgendes unterstützen:

· Den Einsatz dezentraler KI-Infrastruktur

· Geringere Abhängigkeit von groß angelegten Netzerweiterungen

· Integrierte Kühlinfrastruktur unter Nutzung der anfallenden Solelösungen

· Schrittweises Infrastrukturwachstum im Einklang mit nachgewiesener Lieferfähigkeit

· Wiederholbare Infrastrukturentwicklungsmodelle entlang des Genesis-Trends in Saskatchewan

Im Erfolgsfall könnte das Rahmenkonzept Saskatchewan und Kanada an die Spitze einer neuen Kategorie integrierter, mit natürlichem Wasserstoff betriebener Infrastruktur bringen, die darauf ausgelegt ist, den weltweit beschleunigten Ausbau von KI- und fortschrittlichen Rechensystemen zu unterstützen.

Abbildung 1 – 3D-Seismikbild des Lawson-Komplexes

Abbildung 2 – Der Genesis Trend

Abbildung 3: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

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Ph: 1-306-981-4753

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Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

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