Maxus Mining beleuchtet Potenzial für hochgradige Antimonvorkommen auf dem Projekt Alturas West in British Columbia

Historische Produktion: Vom Standort der historischen Mine Alps-Alturas wurden rund 95 Tonnen hochgradiges antimonhaltiges Material mit durchschnittlich 57,2 % Sb abtransportiert3

3. November 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, eine Zusammenfassung der wichtigsten Explorationsergebnisse aus dem westlichen Block seines Vorzeigeprojekts, des Antimonprojekts Alturas, bereitzustellen (siehe Abbildung 1). Der Westblock von Alturas (Alturas West oder das Projekt) erstreckt sich über eine Fläche von 899 Hektar mit hervorragendem Potenzial für die kritische Mineralexploration in der Slocan Mining Division in British Columbia (siehe Abbildung 2).1 Das Projektgebiet umfasst die ehemalige Mine Alps-Alturas. Das Unternehmen hat eine umfassende Prüfung aller verfügbaren historischen Bewertungsberichte für das Projekt durchgeführt, die auf mehrere historische kritische Mineralvorkommen und das Potenzial für die Antimonexploration auf Alturas West hinweisen.

Wichtigste Erkenntnisse:

– Hochgradige Antimonmineralisierung: Historische Stichproben bestätigten hohe Antimongehalte (Sb); unter anderem lieferten die Proben ALT24-PS-R003, ALT24-JL-R004 und ALT24-JL-R005 Werte von 69,98 % Sb, 67,96 % Sb bzw. 49,98 % Sb.2

– Historische Produktion: Vom Standort der historischen Mine Alps-Alturas wurden rund 95 Tonnen hochgradiges antimonhaltiges Material mit durchschnittlich 57,2 % Sb, einschließlich 24,5 Tonnen mit 50 bis 60 % Sb, abtransportiert.3

– Hervorragende Jurisdiktion & Standort: Alturas West ist über den Straßenweg zugänglich und befindet sich in strategisch günstiger Lage in der historisch bedeutsamen Slocan Mining Division, nördlich der wichtigen ehemaligen Mine Silvana.1

Scott Walters, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Die Ermittlung eines 1,7 Kilometer langen Antimontrends durch historische Probenahmen ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team. Diese Entdeckung verleiht dem Projekt eine besondere Stellung als überzeugende Gelegenheit in der immer größer werdenden Landschaft für kritische Minerale in Kanada. Wir freuen uns darauf, die Exploration voranzutreiben, um den vollen Umfang dieses mineralisierten Systems abzugrenzen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81651/MAXM_031125_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan des Projekts Alturas

Über den Block Alturas West

Das Unternehmen hat Alturas West vor Kurzem im Rahmen eines strategischen Erwerbs von Equinox Resources um 239 % erweitert. Durch diese Erweiterung verfügt das Unternehmen nun über die ehemalige Mine Alps-Alturas (siehe Abbildung 2).

Aus der historischen Mine Alps-Alturas wurden insgesamt circa 95 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 57,2 % Sb gefördert.2 Südlich der Mine Alps-Alturas erstreckt sich das Projekt über einen Abschnitt von mehr als zwei Kilometern einer bedeutenden von Ost nach West streichenden reaktivierten Scherzone, in der eingesprengter Pyrit und silberhaltiger Tetraedrit sowie geringe Mengen Stibnit und Chalkopyrit zu finden sind (siehe Abbildung 2).2 Vor der Erweiterung von Alturas West durch das Unternehmen hatte Equinox Resources vor Kurzem massiven Stibnit in Quarzerzgängen entlang dieses weitgehend unerprobten strukturellen Trends entdeckt, wobei Gesteinssplitterproben hohe Antimonwerte von bis zu 69,98% Sb ergaben.2

Im Prospektionsgebiet Dolly Varden lieferte eine 4 Kilogramm schwere Probe des Haldenmaterials eines historischen Stollens auf dem Projekt 1,3 ppm Au und 1.596 ppm Ag (siehe Abbildung 2).4 Im Prospektionsgebiet Dolly Varden sind aufgrund der Beschreibung eines 1,2-Meter-Quarzerzgangs mit eingesprengtem bis massivem Stibnit – enthalten in (oder vergesellschaftet mit) ultramafischem Serpentinitgestein, das stellenweise zu Listwanit (Quarz-Karbonat-Mariposit) alteriert ist – im Jahresbericht 1928 des Bergbauministers weitere Explorationsarbeiten angezeigt.5

Historische Gesteinssplitterprobenahmen an der Oberfläche im Jahr 1990 ließen auf einem 1,7 km langen Abschnitt entlang der großen Scherzone auf dem Projekt ein hervorragendes Potenzial für die Auffindung von Antimonvorkommen erkennen. Ähnliches Potenzial wurde auch auf einer Streichlänge von 700 m erkannt. Zwei Gesteinsproben aus der Hauptstruktur wiesen eine Stibnitmineralisierung (Sb2S3) auf und lieferten mehr als 1.000 ppm Sb bei der Analyse (siehe Abbildung 2).6

Anomale Goldwerte korrelieren positiv mit höheren Arsengehalten, was nahelegt, dass Arsen als Indikatormineral entlang des Trends dienen könnte. Geochemische Analyseergebnisse offenbaren auch eine Vergesellschaftung zwischen Silber, Kupfer und Antimon, möglicherweise aufgrund einer Tetraedritmineralisierung ((Cu,Fe,Zn,Ag)12Sb4S13).6 In Abbildung 2 sind die Standorte der bedeutenden historischen Ergebnisse und wichtigen geologischen Merkmale dargestellt. Tabelle 1 enthält einen Überblick über die bedeutenden Ergebnisse.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81651/MAXM_031125_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Karte von Alturas West mit den wichtigsten historischen Ergebnissen

Tabelle 1: Wichtigste Ergebnisse der historischen Probenahmen an der Oberfläche auf Alturas West

Probe-Nr. Beschreibung des Gesteins Sb (ppm) As (ppm) Cu (ppm) Au (ppb) Ag (ppm) Easting Northing

DV90-AR14 Serizitschiefer mit – 251 – 80 – 479930 5551916

Quarzerzschnüren. Mariposit und

eingesprengtem

Pyrit.

DV90-AR15 Feldspat-Porphyr mit – – 55 – 479937 5551908

unregelmäßigen

Quarzerzgängchen. Pyrit

vorhanden.

DV90-AR17 Serizitische Scherzone mit Pyrit.- 203 – 95 – 479924 5551908

DV90-AR25 Beständiger Splitter aus weißem 307 – – – – 479536 5551879

Quarzerzgang. Serizitspuren,

Chloritspuren in

Brüchen.

DV90-FR3 Limonitischer Quarzerzgang. >1.000 – 1.711 – 15 481255 5551908

DV90-KR10 Probe aus historischer Halde mit >1.000 – – – – 480706 5551638

grobkörnigem Stibnit in

Quarzerzgang.

DV90-KR11 Splitterprobe mit limonitischem >1.000 – – – – 480529 5551855

Quarzerzgang mit eingesprengtem

Pyrit und

Stibnit.

DV90-KR5 Limonitische Quarzlinse mit – – 8.039 – 7 481125 5552183

geringen Mengen Pyrit,

Chalkopyrit,

Malachit.

DV90-KR9 Quarzerzgang in – 211 – 125 – 480773 5551527

Quarz-Serizit-Karbonat-Alteratio

nszone.

Pyrit.

Quelle: Kidlark, R., 1990. Geological and Geochemical Sampling Report on the LEIF Property, Slocan Mining Division. ARIS Report 20939.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., einer technischen Beraterin des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, was eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen umfasste.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt.

Quellennachweis

1 Höy, T., 2016. Technical Report on the Slocan Silver Camp, Sandon, British Columbia for Klondike Silver Corp.

2 Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb – cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

3 Alps-Alturas MINFILE – minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=082KSW049

4 Dolly Varden Prospect MINFILE —minfile.gov.bc.ca/summary.aspx?minfilno=103P%20%20188

5 Jahresbericht 1928 des Bergbauministers

6 Kidlark, R., 1990. Geological and Geochemical Sampling Report on the LEIF Property, Slocan Mining Division. ARIS Report 20939.

NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

Open File 1992-11, Map Number 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 –

minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

¶ Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb – cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 gpt Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das nun etwa 15.342 Hektar an höffigem Terrain umfasst. Davon verteilen sich 9.165 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 3.054 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 ppm Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 % ppm Ag und 20 % Sb ermittelt3. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO§. Die Antimonprojekte Alturas und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Auf dem Projekt Alturas wurde vor Kurzem hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb entdeckt¶. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 ppm Au auf 0,5 m ermittelt wurden.

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maxus Mining Inc.

Scott Walters

6th Floor – 905 West Pender

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@maxusmining.com

Pressekontakt:

Maxus Mining Inc.

Scott Walters

6th Floor – 905 West Pender

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : info@maxusmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Millennial Potash (MLP) – Die nächste große Chance im Rohstoffmarkt Alte und neue Goldschätze