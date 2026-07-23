Mayfair Gold: Fenn-Gib nimmt Kurs auf den nächsten Entwicklungsschritt!

Großes Goldprojekt in Ontario macht den nächsten Schritt in Richtung möglicher Produktion: Die PFS, positive Gehaltskontroll-Ergebnisse und die große angezeigte Ressource unterstreichen…

…das Entwicklungspotenzial.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 05.07.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eine große angezeigte Mineralressource, eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie und bestätigte höhergradige Bereiche im getesteten Teil der Phase-1-Startergrube bilden eine belastbare Grundlage für die weitere Entwicklung des Fenn-Gib-Projekts in Ontario. Bis zu einer möglichen Produktion muss der Betreiber Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) jedoch noch wichtige technische, genehmigungsrechtliche und finanzielle Schritte erfolgreich abschließen.

Fenn-Gib – ein Millionen-Unzen-Projekt im Timmins-Goldbezirk

Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) ist ein kanadisches Goldentwicklungsunternehmen mit klarem Fokus auf die Entwicklung des zu 100 % kontrollierten Fenn-Gib-Goldprojekts in Ontario. Das Projekt liegt im bekannten Timmins-Goldbezirk, einer traditionsreichen kanadischen Bergbauregion mit produzierenden Goldminen, bergbauerfahrenen Fachkräften und gut ausgebauter Infrastruktur.

Fenn-Gib verfügt…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: Mayfair Gold Corp.; „Fenn-Gib Gold Project NI 43-101 Technical Report and Pre-Feasibility Study“, Bericht vom 14. Januar 2026, Stichtag 19. Dezember 2025; Mayfair-Pressemitteilung vom 18. Juni 2026; Mayfair-Q2-Update vom 23. Juli 2026; Unternehmenspräsentation Juli 2026; SEDAR+; Commodity-TV; eigener Research und Interpretation.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.

Dieser Werbeartikel wurde am 03.08.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Wechselkursvolatilität; Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, Standort- und ESG-Risiken; mögliche Kostensteigerungen und Zeitplanverzögerungen; keine Garantie, dass Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms auf nicht getestete Projektbereiche übertragbar sind. Wesentliche Chancen: positives Goldmarktumfeld; erfolgreiche Genehmigungs- und Finanzierungsschritte; mögliche Stärkung des frühen Produktionsprofils; langfristige Entwicklungsoptionen aus dem bislang nicht im Minenplan berücksichtigten Teil der Ressource.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Finanzberichte, NI-43-101-Bericht und PFS-Unterlagen; keine eigenen Kursmodelle, keine eigene technische Prüfung und keine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b): Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Präsentationen, Finanzberichte, der NI-43-101-Fachbericht und die PFS. Es werden keine proprietären Bewertungsmodelle oder Kursziele verwendet. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Ressourcen- und Reservenstatus, PFS-Annahmen, Genehmigungen, Finanzierung, CAPEX, AISC, Gehalten und Marktumfeld.

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

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Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Im Artikel wird kein Aktienkurs genannt.

Interessen/Vergütung: SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit Mayfair Gold Corp. Vom Autor gegenüber SRC offengelegte Position: Long-Position unter 0,5 % ja, Short-Position und keine Netto-Position von mindestens 0,5 %. Kein Market-Making und keine (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle in den vergangenen zwölf Monaten.

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Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

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II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

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Technischer Hinweis / NI 43-101: Die Mineralressourcenschätzung hat den Stichtag 3. September 2024. Die PFS und die Mineralreserve haben den Stichtag 19. Dezember 2025; der zugehörige Fachbericht datiert vom 14. Januar 2026. Die angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen werden getrennt ausgewiesen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht nachgewiesen. Die Mineralreserven sind in den Mineralressourcen enthalten.

Die Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms gelten ausschließlich für die getestete Fläche der Phase-1-Startergrube und dürfen nicht auf die übrige Mineralreserve oder Mineralressource übertragen werden. Die zugrunde liegenden technischen Veröffentlichungen von Mayfair wurden nach Unternehmensangaben von den jeweils benannten Qualified Persons geprüft beziehungsweise genehmigt; die Meldung vom 18. Juni 2026 wurde von Drew Anwyll, P.Eng., als Qualified Person nach NI 43-101 genehmigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

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