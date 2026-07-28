Southern Cross Gold: 481 Meter mineralisierter Bohrabschnitt – jetzt geht es unter Tage!

Christina wächst mit Golden Dyke zusammen. Gleichzeitig sollen 11 Bohrgeräte, 68 ausstehende Bohrresultate und der neue Explorationsstollen Sunday Creek schneller in Richtung…

…erster Ressourcenschätzung voranbringen.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 04.08.2026, 5:31 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt der zentrale Werttreiber von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8). Doch Sunday Creek besitzt einen zweiten strategischen Hebel: Antimon zählt in Australien, den USA, Kanada, Japan und der Europäischen Union zu den kritischen Rohstoffen und wird unter anderem in Verteidigungstechnik, Halbleitern, Batterien und Flammschutzmitteln eingesetzt.

Damit verbindet das zu 100 % kontrollierte Projekt in Victoria hochgradige Goldmineralisierung mit einem westlichen Antimonpotenzial. Die Story hat sich inzwischen deutlich über einzelne spektakuläre Bohrtreffer hinausentwickelt: Das System wächst nach Westen, ein Explorationsstollen wird aufgefahren und das Unternehmen bereitet eine massive Ausweitung der Bohrkapazität vor.

Sunday Creek erreicht eine neue Größenordnung

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) hat seit Ende 2020 insgesamt 273 Bohrlöcher über rund 130,6 Kilometer aus dem Hauptgebiet von Sunday Creek veröffentlicht. Die mineralisierte Wirtsstruktur ist zwischen Christina und Apollo inzwischen über etwa 1.550 Meter im Streichen bohrdefiniert; mindestens 124 hochgradige Gangsysteme…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen und Informationsstand

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Unternehmensmeldungen vom 6., 15. und 28. Juli 2026 sowie zum ersten Abschlag des Explorationsstollens vom 29. Juni 2026; Unternehmenswebseite und Projektinformationen zu Sunday Creek und Redcastle; Commodity-TV/SRC. Die offizielle Unternehmensnachrichtenübersicht enthielt zum Informationsstand 3. August 2026 keine neuere operative Meldung als die Veröffentlichung vom 28. Juli 2026.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmeldungen, technischen Projektinformationen und der dort genannten qualifizierten Person Kenneth Bush. Es wurden keine eigenen Bohrdaten verifiziert, keine Ressourcenschätzung, kein Bewertungsmodell und keine Wirtschaftlichkeitsstudie erstellt. Goldäquivalentwerte beruhen auf den vom Unternehmen offengelegten Annahmen.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor Veröffentlichung substanziell menschlich und redaktionell geprüft, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung verbleibt uneingeschränkt beim Herausgeber.

Offenlegung, Risikohinweise und Haftungsausschluss

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung beziehungsweise ein werblicher Promotiontext zugunsten von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und enthält keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung sowie kein Kursziel.

Bezahlte Beziehung und Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Nach den für diese Fassung übernommenen Angaben halten SRC und Autor keine Long- oder Short-Position und keine Netto-Position von mindestens 0,5 % in den besprochenen Finanzinstrumenten. In den vergangenen zwölf Monaten bestanden nach Angaben von SRC keine Market-Making-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen; eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC besteht nicht.

Explorationsziel, Ressourcen und Reserven: Das Explorationsziel von Sunday Creek ist konzeptionell. Es liegt keine Mineralressource oder Mineralreserve vor, und es ist ungewiss, ob weitere Exploration zur Abgrenzung einer Ressource führen wird. Bohrabschnitte, Einzelanalysen, Goldäquivalentwerte, historische Produktion und Vergleichslagerstätten beweisen keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit oder spätere Produktion.

Wesentliche technische Einschränkungen: Die im Artikel genannten Intervalle sind überwiegend Bohrlochlängen. Wahre Mächtigkeiten werden nur geschätzt und können wesentlich geringer sein. Sehr hohe Einzelwerte stammen teilweise aus schmalen Zentimeter- oder Dezimeterabschnitten und sind nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalt, Tonnage oder Wirtschaftlichkeit. Vorläufige metallurgische Ergebnisse beruhen auf begrenzten Proben und können nicht ohne weitere Arbeiten auf das gesamte Projekt übertragen werden.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Ressourcen-, geologische Kontinuitäts-, Genehmigungs-, Umwelt-, ESG-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projektentwicklungs-, Bau-, Sicherheits-, Betriebs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Länder-, Markt-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. Der Explorationsstollen dient der Erkundung und stellt weder einen Produktionsbeginn noch eine Genehmigung für einen späteren Bergbaubetrieb dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Bohrprogrammen, ausstehenden Ergebnissen, Fertigstellung des Explorationsstollens, Kapazitätsausbau, möglichen Ressourcen, Projektentwicklung und potenzieller Antimon- oder Goldproduktion beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse und Zeitpläne können erheblich abweichen.

Regulatorischer Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht als deutscher Ersteller von Anlageempfehlungen nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. SRC orientiert sich freiwillig an Offenlegungsstandards gemäß Art. 20 MAR und Delegierter Verordnung (EU) 2016/958, soweit diese auf eine werbliche Marketingmitteilung übertragbar sind. Eine solche Orientierung stellt keine Prüfung oder Billigung durch eine Aufsichtsbehörde dar.

Haftung und keine Anlageberatung: Alle Informationen wurden mit Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Zwischen Leser, Autor und Herausgeberin kommt kein Beratungsvertrag zustande. Vor Anlageentscheidungen sollten unabhängige Quellen geprüft und erforderlichenfalls qualifizierte Beratung eingeholt werden.

Verbreitungsbeschränkung: Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist – insbesondere USA, Kanada, Australien und Japan – sowie an US-Persons im Sinne der Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt, soweit einschlägig, FSMA 2000 in Verbindung mit der Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht und Verantwortlichkeit: © Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Weiterverbreitung oder Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ · Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

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