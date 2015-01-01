MAYLAND berät exklusiv CEO und Alleingesellschafter der Herbrig & Co. GmbH beim Verkauf an Borromin Capital

Die MAYLAND AG hat exklusiv den CEO und Alleingesellschafter Herrn Christoph Herbrig beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Herbrig & Co. GmbH („Herbrig & Co.“) erfolgreich beraten.

Herbrig & Co. ist ein Hidden Champion für hochwertige Präzisionsdrehteile. Im Zuge der Transaktion beteiligt sich der von Borromin Capital Management GmbH („Borromin“) beratene Fonds Borromin Capital Fund V SCSp mehrheitlich an Herbrig & Co. Christoph Herbrig wird gemeinsam mit dem Management-Team die Gruppe weiterhin leiten und das Wachstum des Unternehmens – organisch und anorganisch – weiter vorantreiben.

Herbrig & Co. zählt zu den führenden Herstellern hochwertige Präzisionsdrehteile mit einzigartiger Prozess- und Technologiekompetenz und hat sich über viele Jahre als verlässlicher Systempartner anspruchsvoller, international agierender Technologieunternehmen etabliert – insbesondere in zukunftsorientierten Branchen wie Sensorik, Elektrotechnik und E-Mobilität. Von seinen drei Standorten in der Nähe von Dresden aus bietet das Unternehmen seinen Kunden die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand – von der Forschung und Entwicklung über die Produktion, Weiterverarbeitung und Qualitätsprüfung bis hin zur Lagerhaltung und Auslieferung. Mit mehr als 200 qualifizierten Fachkräften und einem hochmodernen Maschinenpark realisiert Herbrig & Co. Prototypen, Klein- und Mittelserien ebenso wie Großserien – stets mit höchster Präzision, technologischer Kompetenz und Innovationskraft.

Borromin ist eine unabhängige, auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Europa und den Beneluxländern ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft. Die von Borromin initiierten und beratenen Private-Equity-Fonds beteiligen sich an mittelständischen Unternehmen und stellen Eigenkapital für Unternehmernachfolgen, Management Buy-outs und Wachstumsfinanzierungen zur Verfügung. Borromin wurde 2001 gegründet und verfolgt seither eine erfolgreiche, werteorientierte Strategie der Beteiligung an profitablen Unternehmen in verschiedensten Branchen.

Die MAYLAND AG aus Düsseldorf war im Rahmen der Transaktion exklusiv als M&A-Berater mandatiert und hat den Gesellschafter von Herbrig & Co. umfassend beraten. Mit dem Ziel, den optimalen Partner für die nächste Wachstumsphase zu identifizieren, wurden in einem internationalen, kompetitiven M&A-Prozess sowohl Finanzinvestoren als auch strategische Interessenten durch MAYLAND angesprochen. Der Prozess konnte in kurzer Zeit erfolgreich mit dem Verkauf an Borromin Capital Fund V SCSp abgeschlossen werden. Neben MAYLAND als M&A-Berater und Prozessführer wurde Herbrig & Co. rechtlich durch die Kanzlei ARQIS Partnerschaftsgesellschaft beraten.

Die MAYLAND AG ist eine unabhängige, inhabergeführte global tätige M&A- und Corporate Finance-Beratung mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland.

Für unsere Mandanten entwickeln wir regelmäßig individuelle Transaktionsstrukturen für den Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen und arrangieren die für diese Transaktionen etwaig erforderlichen Finanzierungen. Darüber hinaus begleiten wir unsere Mandanten bei der Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital.

Das Team der MAYLAND verfügt aufgrund zahlreicher abgeschlossener Transaktionen über umfangreiches Branchenwissen in unterschiedlichen Industrien, welches durch langjährige Erfahrung sowie ein solides internationales Netzwerk an Eigen- und Fremdkapitalinvestoren ergänzt wird. Geprägt von einem unternehmerischen Mindset verwenden wir im Rahmen unserer Mandate erhebliche Ressourcen, um Geschäftsmodelle eingehend zu analysieren und Transaktionen dadurch zum Erfolg zu führen, was uns stets gut gelingt. Weitere Informationen in deutscher, englischer und chinesischer Sprache finden Sie unter www.mayland.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAYLAND AG

Herr Matthias Just

Rathausufer 22

40213 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 01708258800

fax ..: 0211 – 82 82 82 4-44

web ..: http://www.mayland.de

email : matthias.just@mayland.de

MAYLAND entwickelt mit Inhabern und Geschäftsleitungen mittelständischer Unternehmen individuelle Lösungen für den Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen und setzt diese Transaktionen gemeinsam mit den Entscheidungsträgern um. MAYLAND übernimmt bei nationalen und grenzüberschreitenden Projekten die strukturierte Prozessführung und koordiniert alle Dienstleistungen für einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

Pressekontakt:

MAYLAND AG

Herr Matthias Just

Rathausufer 22

40213 Düsseldorf

fon ..: 01708258800

web ..: http://www.mayland.de

email : matthias.just@mayland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Resin Solutions kündigt den Start einer Initiative zur weltweiten Ausweitung der HTPB-Produktion im Wert von bis zu 100 Millionen $ an Pasinex erhält MAPEG-Genehmigung für Zinkprojekt Sarikaya und beschreibt kurzfristigen Erschließungsplan