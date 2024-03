Medigene stellt positives Sicherheitsprofil von TCR-T-Zellen mit kostimulatorischem Switch-Protein auf der AACR 2024 vor

Planegg/Martinsried (06.03.2024)

Die Medigene AG (Medigene oder das „Unternehmen“, FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, wird auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) 2024, die vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego, USA, stattfindet, ein Poster präsentieren. Außerdem wird das Unternehmen auf dem ELRIG-Forum 2024, das am 7. März 2024 in Darmstadt stattfindet, einen Vortrag halten.

Posterpräsentation:

AACR 2024

www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2024/

Ort: San Diego Convention Center, San Diego

Datum: 5.-10. April 2024

Details zur Posterpräsentation:

Titel des Abstracts: TCR-gated control of costimulatory switch protein (CSP) activation in rTCR-T cells expressing PD1-41BB

Maja Buerdek, Petra U. Prinz, Kathrin Mutze, Andrea Coluccio, Stefanie Tippmer, Miriam Bosch, Giulia Longinotti, Mario Catarinella, Kathrin Davari, Christiane Geiger, Barbara Loesch, Kristy Crame, Dolores J. Schendel.

Kategorie: PO.IM01.13 – Adoptive Cell Therapies 1: Tumor Antigen-Specific T-cells and TCR-T, Sonntag, 7. April, 13:30 – 17:00 Uhr Ortszeit

Die auf dem Poster vorgestellten Forschungsergebnisse zeigen, dass rekombinante T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zellen (rTCR-T-Zellen), wenn sie mit dem PD1-41BB CSP verbessert werden, eine überlegene TCR-T-Zell-Funktionalität und Sicherheit sowie ein positives Sicherheitsprofil aufweisen. Dies lässt auf ein großes Potenzial zur Verbesserung der Behandlung von Krebspatienten mit fortgeschrittenen soliden Tumorerkrankungen schließen.

Das vollständige Abstract dieser Forschungsergebnisse wurde online unter www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6084 veröffentlicht, und das Poster wird im Anschluss an die Konferenz online verfügbar sein: medigene.de/wissenschaft/abstracts/

Das Unternehmen plant eine erste klinische Studie für MDG1015, eine TCR-T-Therapie, die ein kostimulatorisches Switch-Protein enthält, zur Behandlung von Magenkrebs, Eierstockkrebs, myxoides/rundzelliges Liposarkom sowie synoviales Sarkom, deren IND/CTA-Antrag für das zweite Halbjahr 2024 geplant ist. MDG1015 ist eine TCR-T-Therapie der dritten Generation, die auf NY-ESO-1/LAGE-1a abzielt und durch das PD1-41BB CSP verbessert wird.

Vortrag:

ELRIG-Forum 2024

www.elrig.de/index.php/elrig-foren/elrig-forum-2024

Ort: Darmstadtium Kongresszentrum, Darmstadt

Datum und Zeit: 7. März 2024, 11:10 – 11:30 Uhr

Referentin: Dr. Barbara Lösch, Head, Technology & Innovation

Titel: Evolution by Innovation: Connecting the Dots of TCR-T Therapies

Dr. Lösch wird einen Überblick über die firmeneigene End-to-End-Plattform (E2E) geben und verschiedene Instrumente der E2E-Plattform vorstellen, die die Funktionalität, Sicherheit und Wirksamkeit von TCR-T-Zellen für die Entwicklung von erstklassigen, differenzierten TCR-T-Therapien verbessern können.

Diese Präsentation wird am 7. März 2024 auf der Website von Medigene verfügbar sein: medigene.de/wissenschaft/abstracts/

— Ende der Pressemitteilung —

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von differenzierten T-Zell-Therapien zur Behandlung von soliden Tumoren spezialisiert hat. Die End-to-End-Plattform umfasst mehrere proprietäre und exklusive Technologien, die es dem Unternehmen ermöglichen, optimale T-Zell-Rezeptoren sowohl gegen Krebs-Testis-Antigene als auch gegen Neoantigene zu generieren. Diese T-Zell-Rezeptor-modifizierte (TCR)-T-Zellen werden dann verbessert, um erstklassige, differenzierte TCR-T-Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, wobei die Arzneimittezusammensetzung hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit optimiert ist. Die End-to-End-Plattform bietet Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 die IND/CTA-Zulassung erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte medigene.de/.

Über Medigenes End-to-End-Plattform

Medigenes Immuntherapien tragen dazu bei, die körpereigenen Abwehrmechanismen des Patienten zu aktivieren, indem sie sich T-Zellen im Kampf gegen den Krebs zu Nutze machen. Die End-to-End-Plattform von Medigene kombiniert mehrere exklusive und proprietäre Technologien, um erstklassige TCR-T-Therapien zu entwickeln. Die Plattform umfasst mehrere TCR-Generierungs- und Optimierungstechnologien (z.B. Allogeneic-HLA (Allo-HLA) TCR-Priming), sowie Produktverbesserungstechnologien (z.B. PD1-41BB-Switch-Protein, CD40L-CD28-Switch-Protein, Precision Pairing) um die Herausforderungen bei der Entwicklung wirksamer, dauerhafter und sicherer TCR-T-Therapien zu meistern. Partnerschaften mit mehreren Unternehmen, darunter BioNTech und 2seventy bio, dienen der weiteren Validierung der Assets und Technologien der Plattform.

Über Medigenes kostimulatorisches PD1-41BB-Switch-Protein

Checkpoint-Inhibition über den PD-1/PD-L1-Signalweg:

Es ist bekannt, dass solide Tumorzellen speziell von aktivierten T-Zellen abgetötet werden können. Die Tumorzellen können diesen Angriffen entkommen, indem sie hemmende Moleküle auf ihrer Oberfläche exprimieren, so genannte „Checkpoint-Proteine“ wie den „Programmed Death Ligand 1“ (PD-L1). In diesem Fall werden T-Zellen inaktiviert, die PD-1, den natürlichen Rezeptor für PD-L1, exprimieren. Die Expression von PD-L1 durch Tumore stellt also einen adaptiven Immunresistenzmechanismus dar, der zum Überleben und Wachstum von Tumoren führen kann.

Der kostimulatorische Signalweg über 4-1BB (CD137):

Eine effektive Immunreaktion von T-Zellen auf Antigene erfordert typischerweise, dass neben der primären Stimulation durch das Antigen über den T-Zell-Rezeptor (TCR) auch kostimulatorische Signale empfangen werden. Die intrazellulären Signaldomänen des 4-1BB-Proteins bieten einen gut charakterisierten Weg zur positiven Verstärkung der T-Zell-Reaktionen.

Das kostimulatorische PD1-41BB Switch-Protein von Medigene macht sich die Bindung von PD-1 auf den T-Zellen an PD-L1 auf Tumoren zunutze. Im Switch-Protein wurde die hemmende Signaldomäne von PD-1 durch die aktivierende Signaldomäne von 4-1BB ersetzt. Infolgedessen leitet das Switch-Protein anstelle des normalerweise hemmenden Signals via PD-1 ein aktivierendes Signal an die TCR-T-Zellen weiter. Dadurch können sich die PD1-41BB-modifizierten TCR-T-Zellen in Gegenwart von PD-L1-positiven Tumorzellen stark vermehren und bei wiederholter Exposition eine stärkere Abtötung der Tumorzellen vermitteln. Außerdem verbessern die durch das Switch-Protein übermittelten Signale auch die metabolische Fitness von TCR-T-Zellen und ermöglichen ihnen eine bessere Funktionalität trotz niedrigem Glukosespiegel oder hohen Mengen des immunsuppressiven Faktors TGFß – beides Merkmale, die typisch für eine stark feindselige Umgebung um den Tumor herum sind.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

(Ende)

