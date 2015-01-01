Mehr Transparenz im Mehrwegkreislauf: PMG OnMould RFID-Label optimiert Behälter- und Materialflüsse

Industrie und Logistik stehen im Mehrwegmanagement vor der Herausforderung, Behälterbewegungen lückenlos nachzuvollziehen. Das PMG OnMould RFID-Label ermöglicht genau diese Transparenz.

Wie Unternehmen mit RFID-basierter Kennzeichnung Verluste reduzieren und Prozesse in Mehrwegsystemen effizienter steuern In industriellen Lieferketten spielen Mehrwegbehälter, Transportgestelle und Ladungsträger eine zentrale Rolle. Gleichzeitig gehören fehlende Transparenz, manuelle Erfassung und schwer nachvollziehbare Umlaufprozesse zu den häufigsten Herausforderungen im täglichen Betrieb. Genau hier setzt das PMG OnMould RFID-Label an.

Das PMG OnMould RFID-Label ermöglicht die eindeutige und berührungslose Identifikation von Mehrwegbehältern über den gesamten Umlauf hinweg – vom Wareneingang über die Produktion bis hin zur Rückführung in den Kreislauf. Durch die integrierte RFID-Technologie lassen sich Bewegungen in Echtzeit erfassen, ohne dass Sichtkontakt oder manuelle Scans erforderlich sind.

Besonders im Mehrwegmanagement entstehen dadurch erhebliche Effizienzgewinne. Behälterverluste können reduziert, Umlaufzeiten besser kontrolliert und Bestände präziser geplant werden. Gleichzeitig sinkt der Aufwand für manuelle Buchungen und fehleranfällige Erfassungsprozesse deutlich.

Das PMG OnMould RFID-Label ist speziell für industrielle Anforderungen ausgelegt und bleibt auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig lesbar. Temperaturwechsel, Feuchtigkeit oder mechanische Belastungen im täglichen Umlauf beeinflussen die Funktion nicht. Damit eignet sich die Lösung ideal für langlebige Mehrwegsysteme, die kontinuierlich im Einsatz sind.

In der Praxis profitieren insbesondere Branchen mit komplexen internen Logistikprozessen – etwa die Automobilindustrie, Zulieferer oder industrielle Fertigungsbetriebe. Die durchgängige digitale Erfassung schafft Transparenz über Bestände, Standorte und Bewegungen von Behältern und ermöglicht eine deutlich präzisere Steuerung der gesamten Logistikkette.

Damit wird das Mehrwegmanagement nicht nur effizienter, sondern auch strategisch steuerbar. Das PMG OnMould RFID-Label wird so zu einem zentralen Baustein für transparente, automatisierte und nachhaltige Logistikprozesse.

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