Meilenstein erreicht: Über 100 qualifizierte Coaches bei coachverzeichnis.com gelistet

Die Coaching-Plattform coachverzeichnis.com wächst rasant: Ein halbes Jahr nach Start sind bereits 106 Coaches gelistet. Mitte Januar wurde die 100er-Marke geknackt.

Plattform für professionelles Coaching wächst kontinuierlich – Coach Nummer 100 registrierte sich am 12. Januar 2025

Marburg, 20.01.2026 – Das im August 2025 gestartete coachverzeichnis.com erreicht einen bedeutenden Meilenstein: Mittlerweile sind 106 qualifizierte Coaches auf der Plattform gelistet. Am 12. Januar 2025 registrierte sich der 100. Coach – ein symbolischer Moment für das junge Verzeichnis, das sich innerhalb weniger Monate als Anlaufstelle für Coaching in Deutschland und der Schweiz etabliert hat.

Wachsende Community professioneller Coaches

Seit dem Launch im August 2025 verzeichnet die Plattform ein kontinuierliches Wachstum. Coaches aus unterschiedlichsten Fachbereichen – von Business-Coaching und Führungskräfteentwicklung über Life-Coaching bis hin zu spezialisierten Angeboten wie Hochsensibilität, Neurodivergenz oder Sportmental Coaching – nutzen coachverzeichnis.com, um ihre Expertise sichtbar zu machen und mit Klienten in Kontakt zu treten.

„Die Marke von 100 Coaches ist ein wichtiger Schritt für uns“, so die Betreiber von coachverzeichnis.com. „Es zeigt, dass der Bedarf nach einer transparenten, qualitätsorientierten Plattform für professionelles Coaching groß ist. Jeder Coach, der sich bei uns registriert, trägt dazu bei, die Vielfalt und Qualität der Coaching-Landschaft sichtbarer zu machen.“

Breites Spektrum an Coaching-Schwerpunkten

Das Verzeichnis bietet Nutzern die Möglichkeit, gezielt nach Coaches zu suchen – gefiltert nach über 30 verschiedenen Schwerpunkten, Standorten und individuellen Bedürfnissen. Besonders gefragt sind derzeit die Bereiche Business-Coaching, persönliche Entwicklung, Führungskräfteentwicklung sowie Stressmanagement und Burnout-Prävention.

Neben der reinen Vermittlungsfunktion bietet coachverzeichnis.com auch ein Coaching-Magazin, Tagesimpulse und Specials zu Themen wie Hochsensibilität. Die Plattform versteht sich als ganzheitliches Angebot, das nicht nur Coaches und Klienten zusammenbringt, sondern auch wertvolle Inhalte rund um persönliche und berufliche Entwicklung bereitstellt.

Ausblick

Mit dem Erreichen der 100-Coach-Marke blickt das Team hinter coachverzeichnis.com optimistisch in die Zukunft. Geplant sind weitere Features, die sowohl Coaches als auch Ratsuchenden den Zugang zu qualitativ hochwertigem Coaching erleichtern sollen.

Qualifizierte Coaches können sich kostenlos auf der Plattform registrieren und von der wachsenden Reichweite profitieren. Ratsuchende finden auf coachverzeichnis.com schnell und unkompliziert den passenden Coach für ihre individuellen Anliegen.

Über coachverzeichnis.com

coachverzeichnis.com ist eine Online-Plattform für professionelles Coaching im deutschsprachigen Raum. Seit August 2025 vernetzt das Verzeichnis qualifizierte Coaches mit Menschen, die Unterstützung in beruflichen oder persönlichen Entwicklungsprozessen suchen. Mit über 30 Coaching-Schwerpunkten und einer nutzerfreundlichen Suche bietet die Plattform Transparenz und Orientierung im vielfältigen Coaching-Markt.

Kontakt:

coachverzeichnis.com

Website: https://coachverzeichnis.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/coachverzeichniscom

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kuhl Consulting

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

Deutschland

fon ..: +49 160 8576941

web ..: https://kuhlconsulting.de

email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

Pressekontakt:

coachverzeichnis.com

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

fon ..: +49 160 8576941

email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

