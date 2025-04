Meilenstein: truu begrüßt Familie Kress als 30.000. Kunden

* Marktführer für hochwertige Wasserfilter-Systeme weiter auf Erfolgskurs

* truu home 2.Q mit persönlicher Gravur überreicht

truu hat mit der Familie Kress aus Nürtingen bei Stuttgart den 30.000. Kunden begrüßt und damit den nächsten Meilenstein in der Firmengeschichte erreicht. Das Unternehmen für Premium Wasserfilteranlagen aus Pforzheim lieferte in diesen Tagen eine mit persönlicher Gravur versehene truu home 2.Q an die Familie. Die truu home 2.Q ist der Highend-Wasserfilter für höchste Ansprüche. 9 Filterstufen sorgen dafür, dass 99 % aller Schadstoffe herausgefiltert werden.

Dieter Kress, 62 Jahre alt und Inhaber einer Handelsagentur für maßgefertigte Matratzen und Wasserbetten, berichtet begeistert von den positiven Auswirkungen des truu Wassers auf seine Gesundheit: „truu original water habe ich über Freunde kennengelernt, intensiv ausprobiert und bin begeistert. Ich bringe ein stattliches Gewicht auf die Waage und hatte deshalb unter anderem immer mit Gelenkschmerzen zu tun. Seitdem ich truu Wasser trinke, tut nichts mehr weh“, so Kress. Auch die Folgen seiner Schlafapnoe haben sich deutlich reduziert – früher ist er tagsüber öfter bei der Arbeit am PC kurz eingenickt, was ihm heute nicht mehr passiert. Allgemein fühlen sowohl er als auch seine Frau sich insgesamt fitter und vitaler.

truu ist bekannt für seine hochwertigen Wasserfilter-Systeme, die Plastikflaschen und lange Transportwege überflüssig machen. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen aus Pforzheim einen Umsatz wie alle Mitbewerber im Marktsegment zusammen. Mit Produkten wie der truu home 2.Q, der truu mobile 2.Q und der truu fountain 2.Q bietet truu Lösungen für jeden Lebensstil, die für reines und schadstofffreies Wasser sorgen.

Timo Krause, CEO von truu, unterstreicht die Bedeutung des „30.000. Kunden-Meilensteins“: „Dies markiert einen weiteren bedeutenden Schritt in der erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens. Wir sind der Meinung, dass gesundes Wasser für alle Menschen zugänglich sein sollte. Deshalb werden wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen und unsere Ziele durch nachhaltiges Wachstum auch international vorantreiben.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

truu GmbH

Herr Timo Krause

Westring 14

75180 Pforzheim

Deutschland

fon ..: +49 7231 1333 500

fax ..: +49 7231 1333 5885

web ..: https://www.truu.com

email : media@truu.com

zu truu:

Mit über 30.000 Kunden gehört truu zu den führenden Anbietern von hochwertigen Wasserfilteranlagen. Durch ihren 9-stufigen Aufbau werden selbst mikroskopisch kleinste Rückstände aus dem Leitungswasser entfernt. Die neueste Generation der truu Highend-Filtersysteme, die truu home 2.Q für den Festeinbau in der Küche, die truu mobile 2.Q für den mobilen Lebensstil und die truu fountain mit 85l Wasserreservoir für Unternehmen (BGM), Fitnessstudios, Gastronomie/Hotellerie, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sorgen jederzeit für reinstes, schadstofffreies Wasser. Das Unternehmen aus Pforzheim blickt auf eine mehr als hundertjährige Tradition als Familienunternehmen zurück. 2009 startete die Produktion von hochwertigen Wasserfilter-Systemen aus eigener Entwicklung, die erstmals alle am Markt bekannten Techniken in einem Gerät vereinen. Seit Anfang 2019 werden die Produkte unter dem Namen truu weltweit vermarktet.

Pressekontakt:

truu GmbH

Herr Timo Krause

Westring 14

75180 Pforzheim

fon ..: +49 7231 1333 500

email : media@truu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Effizienz steigern, Stillstand vermeiden – Telematik: Retter der Produktivität Inspiration Energy Corp. sichert sich US-Listing und visiert globales Wachstum und Explorationsvorteil an