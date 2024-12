Mein Herz – das neue Lied von Corinna Anders

Mit viel LIEBE startet Corinna Anders in den Dezember.

Die Tage werden kürzer und die Sehnsucht nach Sonne und Meer wächst in so manchem Herzen. Was liegt näher, als in den Urlaub zu reisen? Ein Start ins Glück, kann auch der Anfang einer neuen Beziehung sein. Corinna Anders bildet erneut alle Facetten der Liebe in ihrem Song ab.

Ein Urlaub in der Türkei mit ihrem Liebsten ist der Anlass für diesen Song, den Corinna Anders gemeinsam mit ihrem Produzenten André Stade im Dresdner Studio erarbeitet hat. Der Beginn einer zarten und wunderschönen Freundschaft … die tatsächlich das Leben schrieb.

Alles steht auf Neustart … sowohl der Urlaubsflirt als auch die Liebe sind noch ganz am Anfang. Lassen Sie sich verzaubern und entführen an heiße Strände und sonnige Augenblicke, die ihr Herz höher schlagen lassen. Spüren Sie die Leichtigkeit des Spätsommers und die Kraft der Liebe in jedem Takt dieses Songs. Liebe, die einfach passiert – überraschend, modern und zeitlos. Finden auch Sie die Liebe ihres Lebens. Vielleicht in diesem November?

„MEIN HERZ“ von Corinna Anders ist ein weiterer Beleg ihrer konstanten künstlerischen Arbeit, die am 14. Dezember 2024 in Siegen, in der Siegerlandhalle eine ganz besondere Auszeichnung erhalten wird. Das aktuelle Album „Gedankenspiele“ ist nominiert für die Auszeichnung Bronze (3), Silber (2) oder Gold (1) beim „42ten Deutscher Rock & Pop Preis“

in der Kategorie bestes Schlageralbum. Natürlich ist auch die aktuelle Single „MEIN HERZ“

von Corinna Anders auf ihrem Debüt-Album neben 12 weiteren Songs zu hören…

… jetzt die sehnsuchtsvolle Liebe von Corinna Anders genießen: „MEIN HERZ“

ISRC-Nummer: DE-F28-24-396-01 / 3:28

Music and Lyrics by Corinna Walter, André Stade

Publishing by JAYKAY Music, Edition Plus

Produced, Arranged & Mastering by André Stade

Cover photo by Sandra Schmutzler

Cover artwork and manufacturing by Corinna Walter

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14396

Distribution XENIA Records

by JAY KAY Event & Music

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

