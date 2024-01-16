Meine Kartenmanufaktur: Festliche private und geschäftliche Weihnachtskarten stilsicher individualisieren

Hochwertige Papiersorten und brillante Druckqualität

Ob privat oder geschäftlich – keine andere Grußkarte erfährt so viel Gestaltungsfreude und genaue Betrachtung wie die Weihnachtskarte. Privat ist sie Anlass für besondere Kreativität, im Geschäftsleben zeigen sich Stil, Außenwirkung und Wertschätzung. Für 2025 hat der beliebte Anbieter „Meine Kartenmanufaktur“ über 30 neue Weihnachtskarten-Dekore für die Trend-Kategorien Country Christmas, Holiday Joy und Modern Elegance entwickelt. Nach Auswahl lassen sich diese nach eigenen Anforderungen individualisieren wie auch ohne Anpassung direkt nutzen.

Die festliche Adventszeit ist Hochsaison für den Versand von wertschätzenden Weihnachtsgrüßen auf hochwertiger Papeterie. „Meine Kartenmanufaktur“ bietet mit ihrer Kollektion 2025 dafür den stilsicheren Zugriff auf die aktuellen Trends. Das Weihnachtskarten-Design Country Christmas steht für nostalgisch kreative Optik mit natürlichen Details aus Holz und Filz. Holiday Joy hebt festlich fröhliche Akzente in Rot, Pink und Blau mit Metallic-Effekten hervor. Modern Elegance setzt dagegen auf moderne Kompositionen mit edel geschwungenen Linien und eleganten Goldakzenten. Für jede gewünschte Form des Weihnachtsgrußes stehen damit passende Basis-Designs bereit.

Für Firmen-Weihnachtskarten erfüllt „Meine Kartenmanufaktur“ ebenfalls jede Vorgabe. So lässt sich über die Online-Individualisierung der CI-konforme Auftritt mit Logo, Farbwerten und Schriften sowie einer präzisen Logo- und Claim-Platzierung im Detail einfach umsetzen. Auswählbare Veredelungen wie z. B. Goldfolie verleihen der Weihnachtspost an Geschäftspartner und -kunden dabei zusätzliche Exklusivität.

Einfache und umfassende Individualisierung der Weihnachtskarte

Bei „Meine Kartenmanufaktur“ werden Weihnachtskarten im Online-Designer mit Echtzeit-Vorschau erstellt. So lassen ich Texte, eingefügtes Foto oder Logo, Schriftart und -farbe bis hin zum Adresseindruck sowie evtl. Signatur-Scans direkt überprüfen. Ebenfalls werden variable Daten, für z.B. unterschiedliche Anreden, umgesetzt. Alle Weihnachtskarten-Designs sind dabei grundsätzlich so gestaltet, dass diese auch ohne Individualisierung für einen handschriftlichen Gruß direkt verwendet werden können.

Hochwertige Papiersorten und brillante Druckqualität

Nachhaltig und hochwertig werden Weihnachtskarten von „Meine Kartenmanufaktur“ in der hauseigenen Druckerei in Nürnberg auf edlen Papiersorten produziert – vom 150 g Offset- bis hin zum 300 g Kunstdruck-Papier. Passend dazu lassen sich farblich abgestimmte Umschläge per Klick hinzuwählen. Die einfache Online-Gestaltung inklusive Druckfreigabe der gewünschten Kartenanzahl bietet damit ein rundum stressfreies Bestellerlebnis aus einer Hand.

Schnelle Lieferung und Vorabansicht von Papier- und Druckmustern

Die Lieferung erfolgt per Blitzversand innerhalb von 1 bis 2 Werktagen und sorgt so für Planungssicherheit in der Weihnachts-Hochsaison. Ebenso können vorab Mustersets angefordert werden, um die Druck- und Papierqualität zu prüfen und sich für die Motivgestaltung inspirieren zu lassen.

Weitere Informationen und direkter Zugriff auf das Weihnachtskartensortiment unter: https://www.meine-kartenmanufaktur.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Meine Kartenmanufaktur

Herr Oliver Schimek

Neuwieder Straße 17

90411 Nürnberg

Deutschland

fon ..: +49-(0)911-47718065

web ..: https://www.meine-kartenmanufaktur.de/

email : service@meine-kartenmanufaktur.de

Über „Meine Kartenmanufaktur“:

„Meine Kartenmanufaktur“ mit Sitz in Nürnberg ist eine der führenden Online-Plattformen für die Gestaltung und den Druck individueller Karten zu verschiedenen Anlässen. Im Portfolio befindet sich eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Vorlagen – so etwa Tauf- und Geburtstagskarten, Hochzeitseinladungen, Weihnachtskarten bis hin zu Dankes- und Grußkarten. Mit dem benutzerfreundlichen, einfach zu bedienenden Online-Designer können Kund’innen ihre Wunschkarte bis ins Detail selbst gestalten und danach in Auftrag geben.

Pressekontakt:

Meine Kartenmanufaktur

Herr Oliver Schimek

Neuwieder Straße 17

90411 Nürnberg

fon ..: +49-(0)911-47718065

web ..: https://www.meine-kartenmanufaktur.de/

email : service@meine-kartenmanufaktur.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ProArtis – Qualität, Design und Funktion im modernen Zaunbau Berlin Zertifizierte Datenträger- und Festplattenentsorgung in Hamburg – ProCoReX Europe GmbH als starker Partner