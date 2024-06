MES als Bewahrer von Unternehmens-Know-How

Wissensmanagement spielt als Teil der Digitalisierungsstrategie eine zentrale Rolle für den Unternehmenserfolg. Um diese Prozesse voranzutreiben, hat PROXIA ein neues Modul entwickelt.

Wissensmanagement in der Produktion: Bei diesem Thema werden viele abwinken und sagen: „Wissen verteilt sich eigenständig. Eigenverantwortliche Mitarbeiter regeln das in eigener Zuständigkeit“.

Die Praxis zeigt aber, dass dem nicht so ist. Gerade Strukturen, in denen wichtiges Unternehmens-Know-How in den Köpfen weniger oder gar einzelner Mitarbeiter zu finden ist, gilt es aufzubrechen und neu zu organisieren.

Um diese Prozesse der Reorganisation und Restrukturierung von Wissen voranzutreiben und gleichzeitig eine Unternehmenskultur zu etablieren, die auf ständigem Wissensaustausch basiert, hat die PROXIA Software AG ein neues Modul entwickelt.

Wissensmanagement – Identifikation, Organisation & Austausch

Mit Fokus auf das Ausgangsprodukt und den Produktionsprozess unterstützt das Modul „Knowledge-Management“ produzierende Unternehmen in folgenden Bereichen:

Wissensidentifikation und -erfassung

Der erste Schritt im Wissensmanagement besteht darin, das vorhandene Wissen im Unternehmen zu identifizieren und zu erfassen. Dies umfasst nicht nur dokumentiertes Wissen, wie Handbücher und Prozessbeschreibungen, sondern auch implizites Wissen, das in den Köpfen der Mitarbeiter vorhanden ist. Durch ein intuitiv bedienbares Frontend kann Wissen dort erfasst werden, wo neue Erkenntnisse entstehen – an der Maschine.

Wissensorganisation und -speicherung

Das System unterstützt bei der strukturierten, themenbezogenen Ablage von Wissen. Die Daten werden zentral gespeichert und stehen so als wichtige Datenquelle im gesamten Unternehmen zur Verfügung.

Die klare Strukturierung und Kategorisierung des Wissens erleichtert es den Mitarbeitern, relevante Informationen schnell zu finden.

Wissensaustausch und -verteilung

Ein zentraler Aspekt des Wissensmanagements ist der aktive Austausch und die Bereitstellung von Wissen innerhalb des Unternehmens. Hierzu kann über die Applikationen der PROXIA Software AG das Wissen dort abgerufen werden, wo es benötigt wird. Egal ob Management, Teamleitung oder Mitarbeiter in der Produktion.



Neben den oben genannten operativen Aspekten führt das Wissensmanagement im PROXIA MES-System zu einigen sehr positiven Nebeneffekten. So fördert das System beispielsweise die Mitarbeiterentwicklung. Durch kontinuierlichen Austausch von Wissen können Mitarbeiter befähigt werden, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und aktiv zur Verbesserung der Produktionsprozesse beizutragen. Weiterhin kann das Wissensmanagement im MES-System die Grundlage für kontinuierliche Innovationen legen. Durch die Erfassung von Ideen, Feedback und Verbesserungsvorschlägen aus allen Ebenen des Unternehmens können neue Lösungsansätze entwickelt und implementiert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Marktposition zu stärken.



Insgesamt zeigt sich, dass Wissensmanagement als Teil der Digitalisierungsstrategie eine zentrale Rolle für den Erfolg spielt. Indem Unternehmen in die Erfassung, Organisation und Nutzung von Wissen investieren, können sie ihre Produktionsprozesse optimieren, die Qualität verbessern und Innovationen vorantreiben.



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PROXIA Software AG

Herr Eduard Weissmüller

Anzinger Str. 5

85560 Ebersberg

Deutschland

fon ..: 08092-23230

web ..: https://www.proxia.com/

email : info@proxia.com

Die PROXIA Software AG (www.proxia.com) mit Hauptsitz in Ebersberg entwickelt, implementiert und unterstützt Manufacturing Execution System (MES)-Software zur Verbesserung des Planungsprozesses, des Performance-Managements und der KPI-Verfolgung bei Kunden in den Bereichen Investitionsgüter, Werkzeuge, Automotive, Kunststoff und Chemie. Seit Ende 2022 ist PROXIA ein Unternehmbereich von Shoplogix innerhalb der Constellation Software Inc.

Pressekontakt:

Die Marketingarchitekten

Frau Barbara Maurer

Fasanenstraße 22

85591 Vaterstetten

fon ..: 08106-9292326

email : marketing@proxia.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ramp Metals: Die Spannung steigt von Tag zu Tag Durchbruch in HRV Studie: Die Anwendung SBB von Ronald Göthert zeigt beim Vagusnerv beeindruckende Ergebnisse