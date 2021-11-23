  • Messe-Highlight TUBE 2026: Rundbiegen in neuer Dimension – mit der vollelektrischen MCE e-POWER von Davi

    Davi, italienischer Marktführer für Rundbiege- und Profilbiegemaschinen, stellt auf der Weltleitmesse TUBE 2026 seine Maschineninnovation vor.

    BildDer italienische Marktführer für Rundbiege- und Profilbiegemaschinen, vollautomatischen Rundbiegeanlagen und kundenspezifischen Rundbiegemaschinen stellt auf der diesjährigen Weltleitmesse der Rohrindustrie TUBE, seine Maschineninnovation vor. Die MCE e-POWER ist die weltweit erste und einzige vollelektrische Maschine ihrer Art. Sie eröffnet eine völlig neue Dimension beim Rundbiegen, indem sie komplexe hydraulische Systeme vollständig durch rein elektrische Komponenten ersetzt. Im Gegensatz zu Hybridmaschinen, bei denen Elektromotoren die Rotation übernahmen und die Hydraulik für die Umformung zuständig ist, verzichtet die MCE e-POWER vollständig auf hydraulische Komponenten. Jede Achse wird von einem eigenen Servomotor und Aktuator angetrieben.

    Das Maschinenkonzept ist so ausgelegt, dass bis zu neun Achsen gleichzeitig und unabhängig voneinander bewegt werden können, während bei hydraulischen Maschinen die gleichzeitige Bewegung meist auf zwei Achsen beschränkt bleibt. Der entscheidende Vorteil der MCE e-POWER liegt darin, dass die einzelnen Positionierungsschritte simultan ablaufen und dadurch kürzere Zykluszeiten möglich werden.

    Die MCE-Baureihe ist zudem mit der neuesten Davi-CNC-Steuerung (iRoll eXtreme / iRoll Performance) ausgestattet, die eine Positioniergenauigkeit von 0,05 Millimetern (0,002 Zoll) und damit ist somit zwanzigmal genauer, als Standardmaschinen.

    Auch der Energieverbrauch der vollelektrischen Blechumformmaschine wurde deutlich reduziert. Durch den Einsatz eines Start-Stopp-Systems (Power-on-Demand) benötigt die Maschine nur bei Bewegung Energie und spart so 65 % gegenüber hydraulischen Maschinen. Weitere Vorteile sind minimale Geräuschemissionen und ein geringerer Platzbedarf. Durch den Wegfall von Schläuchen, Ventilen und Flüssigkeiten ist der Wartungsaufwand minimal.

    Eine weitere Neuerung, die in Verbindung mit der MCE e-POWER zum Einsatz kommt, ist das AI-Vision-System. Diese innovative Laser-Messtechnik erfasst während des Biegeprozesses tausende Datenpunkte auf der Blechoberfläche. Ein KI-basiertes System analysiert die Daten in Echtzeit und filtert Störfaktoren wie Materialbeschädigungen oder Oberflächenverunreinigungen heraus. Daraufhin werden die notwendigen Anpassungen berechnet und die Informationen an die CNC-Steuerung weitergeleitet, um Korrekturen dynamisch auszuführen.

    Davi wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Hightech-Region Emilia-Romagna in Italien mit Niederlassungen in Dallas (USA) und Shanghai (China). Bislang wurden rund 10.000 Davi-Maschinen ausgeliefert. Ein weltweites Netz von über 100 qualifizierten Partnern gewährleistet einen flächendeckenden Vertrieb und Service.

    Weitere Informationen zur MCE e-POWER sowie technische Details finden Sie hier: Vollelektrische Rundbiegemaschine MCE e-POWER

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Davi Promau S.r.l.
    Frau Claudia Saurer
    Via Civinelli 1150
    47522 Cesena
    Italien

    fon ..: +39 345 474 4381
    web ..: https://www.davi.com
    email : csaurer@davi.com

    Davi wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Hightech-Region Emilia-Romagna in Italien mit Niederlassungen in Dallas (USA) und Shanghai (China). Bislang wurden rund 10.000 Davi-Maschinen ausgeliefert. Ein weltweites Netz von über 100 qualifizierten Partnern gewährleistet einen flächendeckenden Vertrieb und Service.

    Pressekontakt:

    Das Marketing Büro UG (haftungsbeschränkt), Dipl.-VW Markus Gschwind
    Herr Markus Gschwind
    Im Liebgraben 3
    77749 Hohberg

    fon ..: 078089438200
    email : mg@dasmarketingbuero.de


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