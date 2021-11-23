-
Messe-Highlight TUBE 2026: Rundbiegen in neuer Dimension – mit der vollelektrischen MCE e-POWER von Davi
Davi, italienischer Marktführer für Rundbiege- und Profilbiegemaschinen, stellt auf der Weltleitmesse TUBE 2026 seine Maschineninnovation vor.
Der italienische Marktführer für Rundbiege- und Profilbiegemaschinen, vollautomatischen Rundbiegeanlagen und kundenspezifischen Rundbiegemaschinen stellt auf der diesjährigen Weltleitmesse der Rohrindustrie TUBE, seine Maschineninnovation vor. Die MCE e-POWER ist die weltweit erste und einzige vollelektrische Maschine ihrer Art. Sie eröffnet eine völlig neue Dimension beim Rundbiegen, indem sie komplexe hydraulische Systeme vollständig durch rein elektrische Komponenten ersetzt. Im Gegensatz zu Hybridmaschinen, bei denen Elektromotoren die Rotation übernahmen und die Hydraulik für die Umformung zuständig ist, verzichtet die MCE e-POWER vollständig auf hydraulische Komponenten. Jede Achse wird von einem eigenen Servomotor und Aktuator angetrieben.
Das Maschinenkonzept ist so ausgelegt, dass bis zu neun Achsen gleichzeitig und unabhängig voneinander bewegt werden können, während bei hydraulischen Maschinen die gleichzeitige Bewegung meist auf zwei Achsen beschränkt bleibt. Der entscheidende Vorteil der MCE e-POWER liegt darin, dass die einzelnen Positionierungsschritte simultan ablaufen und dadurch kürzere Zykluszeiten möglich werden.
Die MCE-Baureihe ist zudem mit der neuesten Davi-CNC-Steuerung (iRoll eXtreme / iRoll Performance) ausgestattet, die eine Positioniergenauigkeit von 0,05 Millimetern (0,002 Zoll) und damit ist somit zwanzigmal genauer, als Standardmaschinen.
Auch der Energieverbrauch der vollelektrischen Blechumformmaschine wurde deutlich reduziert. Durch den Einsatz eines Start-Stopp-Systems (Power-on-Demand) benötigt die Maschine nur bei Bewegung Energie und spart so 65 % gegenüber hydraulischen Maschinen. Weitere Vorteile sind minimale Geräuschemissionen und ein geringerer Platzbedarf. Durch den Wegfall von Schläuchen, Ventilen und Flüssigkeiten ist der Wartungsaufwand minimal.
Eine weitere Neuerung, die in Verbindung mit der MCE e-POWER zum Einsatz kommt, ist das AI-Vision-System. Diese innovative Laser-Messtechnik erfasst während des Biegeprozesses tausende Datenpunkte auf der Blechoberfläche. Ein KI-basiertes System analysiert die Daten in Echtzeit und filtert Störfaktoren wie Materialbeschädigungen oder Oberflächenverunreinigungen heraus. Daraufhin werden die notwendigen Anpassungen berechnet und die Informationen an die CNC-Steuerung weitergeleitet, um Korrekturen dynamisch auszuführen.
Davi wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Hightech-Region Emilia-Romagna in Italien mit Niederlassungen in Dallas (USA) und Shanghai (China). Bislang wurden rund 10.000 Davi-Maschinen ausgeliefert. Ein weltweites Netz von über 100 qualifizierten Partnern gewährleistet einen flächendeckenden Vertrieb und Service.
Weitere Informationen zur MCE e-POWER sowie technische Details finden Sie hier: Vollelektrische Rundbiegemaschine MCE e-POWER
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Davi Promau S.r.l.
Frau Claudia Saurer
Via Civinelli 1150
47522 Cesena
Italien
fon ..: +39 345 474 4381
web ..: https://www.davi.com
email : csaurer@davi.com
Davi wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Hightech-Region Emilia-Romagna in Italien mit Niederlassungen in Dallas (USA) und Shanghai (China). Bislang wurden rund 10.000 Davi-Maschinen ausgeliefert. Ein weltweites Netz von über 100 qualifizierten Partnern gewährleistet einen flächendeckenden Vertrieb und Service.
Pressekontakt:
Das Marketing Büro UG (haftungsbeschränkt), Dipl.-VW Markus Gschwind
Herr Markus Gschwind
Im Liebgraben 3
77749 Hohberg
fon ..: 078089438200
email : mg@dasmarketingbuero.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Kingsmen erwirbt zu 100 % den Claim Claudia 2 und fügt dem Silber-Gold-Projekt Las Coloradas das noch nie bebohrte Zielgebiet Saddle sowie Erweiterungen in Distriktgröße hinzu Davi auf der TUBE 2026: Elektrische Biegetechnologie und weitere Innovationen des Weltmarktführers
Messe-Highlight TUBE 2026: Rundbiegen in neuer Dimension – mit der vollelektrischen MCE e-POWER von Davi
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Vom Inselbetrieb zur Systemlösung: Intelligentes Energiemanagement wird zum Schlüssel
- Startups lassen in Karlsruhe innovative Ideen greifbar werden
- Offroad-Anhänger gewinnen an Bedeutung: Lösungen für anspruchsvolles Gelände im Fokus
- Neo Energy: Die Tech-Revolution, die die Energiebranche gerade erlebt
- Fury ernennt Vizepräsidenten für Projektentwicklung
- Mayfair verstärkt sein Führungsteam durch die Berufung eines erfahrenen Finanzvorsitzenden
- Karbon-X erweitert seine unternehmensweite Klimaplattform durch eine strategische Partnerschaft mit der carbon-connect AG
- Davi auf der TUBE 2026: Elektrische Biegetechnologie und weitere Innovationen des Weltmarktführers
- Messe-Highlight TUBE 2026: Rundbiegen in neuer Dimension – mit der vollelektrischen MCE e-POWER von Davi
- Kingsmen erwirbt zu 100 % den Claim Claudia 2 und fügt dem Silber-Gold-Projekt Las Coloradas das noch nie bebohrte Zielgebiet Saddle sowie Erweiterungen in Distriktgröße hinzu
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.