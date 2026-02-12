  • Davi auf der TUBE 2026: Elektrische Biegetechnologie und weitere Innovationen des Weltmarktführers

    Der italienische Marktführer für Rundbiege- und Profilbiegemaschinen, Davi, wird auf der Weltleitmesse TUBE 2026 seine Maschineninnovationen vorstellen.

    BildZur internationalen Fachmesse TUBE 2026 in Düsseldorf präsentiert die Davi ihre neuesten Entwicklungen in der Blechrundbiege- und Profilbiegetechnologie. Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts steht die vollelektrische Vierwalzen-Rundbiegemaschine MCE e-POWER. Weitere Messehighlights sind die Maschinensteuerung iRoll eXtreme und das kamerabasierte Messsystem AI-Vision sowie das komplette Produktprogramm an Profilbiegemaschinen.

    Vollelektrische Biegetechnologie setzt Maßstäbe an Effizienz und Präzision

    Mit der neuen und weltweit einzigartigen MCE e-POWER präsentiert Davi eine vollständig elektrisch betriebene Vierwalzen-Rundbiegemaschine, die ein Maximum an Effizienz, Präzision und Reproduzierbarkeit beim Rundbiegen ermöglicht. Das Maschinenkonzept ist so ausgelegt, dass bis zu neun Achsen gleichzeitig und unabhängig voneinander bewegt werden können, wobei jede Achse von einem eigenen Servomotor und Aktuator angetrieben wird.

    Außerdem wurde die MCE e-POWER mit der neuesten Davi-CNC-Steuerung (iRoll eXtreme) ausgestattet. Diese ermöglicht eine bis zu zwanzigmal genauere Positionierung als bei Standardmaschinen. Die KI-basierte Laser-Messtechnik AI-Vision erfasst während des Biegeprozesses Tausende Datenpunkte und optimiert die Materialführung durch autonome Korrekturmaßnahmen.

    Mit ihrem innovativen Grundkonzept und den neuesten Systemkomponenten setzt die MC-e-POWER-Baureihe Maßstäbe in Effizienz und Präzision beim Rundbiegen.

    Profilbiegemaschinen von Davi für vielfältige Industrieanwendungen

    Besonders interessant für Besucher der TUBE sind die Profilbiegemaschinen (Angle Rolls) von Davi. Die MCP-Serie ist für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt, von Standardprofilen über schwere Träger bis hin zu komplexen Geometrien. Das Maschinenkonzept basiert auf drei angetriebenen Walzen, die durch synchronisierte hydraulische Antriebe ein hohes Drehmoment sowie einen gleichmäßigen Materialvorschub ermöglichen. Ein 3D-Führungssystem sorgt für eine präzise Positionierung der Profile während des gesamten Biegeprozesses. Ergänzend ermöglicht eine Zugkraftunterstützung das Biegen von I-, U- und H-Profilen.

    Die Profilbiegemaschinen von Davi eignen sich besonders für den Stahl-, Anlagen- und Apparatebau, die Energieindustrie sowie für Architektur- und Offshore-Anwendungen. Typische Einsatzfelder sind das Biegen von Trägerprofilen, Rohren, Ringen, Spiralen sowie komplexen Sondergeometrien.

    Weitere Informationen gibt es hier: Profilbiegemaschinen von Davi

    Mit dem Messeauftritt auf der TUBE 2026 richtet sich DAVI gezielt an Anwender aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Energieindustrie sowie aus weiteren industriellen Schlüsselbranchen. Davi fertigt nicht nur kundenspezifische Maschinen, sondern verfügt auch über einen umfangreichen Lagerbestand und ist dadurch in der Lage, Rund- und Profilbiegemaschinen kurzfristig zu liefern.

    Davi wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Hightech-Region Emilia-Romagna in Italien mit Niederlassungen in Dallas (USA) und Shanghai (China). Bislang wurden rund 10.000 Davi-Maschinen ausgeliefert. Ein weltweites Netz von über 100 qualifizierten Partnern gewährleistet einen flächendeckenden Vertrieb und Service.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Davi Promau S.r.l.
    Frau Claudia Saurer
    Via Civinelli 1150
    47522 Cesena
    Italien

    fon ..: +39 345 474 4381
    web ..: https://www.davi.com
    email : csaurer@davi.com

    Davi wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Hightech-Region Emilia-Romagna in Italien mit Niederlassungen in Dallas (USA) und Shanghai (China). Bislang wurden rund 10.000 Davi-Maschinen ausgeliefert. Ein weltweites Netz von über 100 qualifizierten Partnern gewährleistet einen flächendeckenden Vertrieb und Service.

    Pressekontakt:

    Das Marketing Büro UG (haftungsbeschränkt), Dipl.-VW Markus Gschwind
    Herr Markus Gschwind
    Im Liebgraben 3
    77749 Hohberg

    fon ..: 078089438200
    email : mg@dasmarketingbuero.de


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