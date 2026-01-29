  • Volue mit zahlreichen Innovationen auf der E-world 2026

    E-world 2026 – 10. bis 12.02.2026 Essen – Halle 3, Stand 3G120

    BildVolue, Anbieter von Softwarelösungen für die Elektrifizierung und digitale Energiewirtschaft, präsentiert auf der E-world energy & water 2026 in Essen neue Funktionen und Produktweiterentwicklungen für Daten- und Prognosemodelle, automatisierten Kurzfristhandel, Marktkommunikation sowie die Modernisierung und Optimierung von Verteilnetzen. Vor dem Hintergrund zunehmender Marktvolatilität und einer beschleunigten Elektrifizierung in Industrie, Gewerbe und Infrastruktur sollen Echtzeit-Intelligenz, Automatisierung und eine moderne Datenbasis Energieerzeuger, Händler, Netzbetreiber und Betreiber digitaler Infrastrukturen dabei unterstützen, Entscheidungen schneller, präziser und wirtschaftlicher zu treffen.

    Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen unter anderem KI-gestützte Wetter- und Marktsignale für kurzfristige Strommärkte. Mit „AI Weather Rapid Updates“ stellt Volue eine Prognose-Engine vor, die besonders auf den Intraday-, Day-Ahead- und Balancing-Handel ausgerichtet ist. Geplant sind bis zu 24 Aktualisierungen pro Tag, um kurzfristige Wetteränderungen schneller in handelbare Signale zu übersetzen und das Risiko von Prognoseüberraschungen sowie Ungleichgewichten zu reduzieren.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Automatisierung und Orchestrierung von Handelsprozessen über mehrere kurzfristige Märkte hinweg. Volue zeigt hierfür Bausteine wie PowerBot, AlgoTrader, Auktionshandel, SmartPower und den Multi Market Orchestrator, die eine durchgängige Geschäftslogik von der Strategie bis zur Ausführung abbilden sollen – inklusive autonomen Handels in Auktionen und kontinuierlichen Intraday-Märkten, ML-gestützter Strategieentwicklung sowie API- und Cloud-nativen Ausführungsumgebungen mit geringer Latenz. Ergänzend dazu bündelt die Volue Trading Suite (smartPulse) Auktions-, Intraday- und Nebenmärkte in einem integrierten Handelsökosystem, das unter anderem anpassbare algorithmische Ausführung, Echtzeit-Transparenz zu Gewinn und Verlust auf Portfolioebene und vorkonfigurierte Workflows für asset-backed, systematischen und Multi-Market-Handel adressiert.

    Für den britischen Energiemarkt stellt Volue zudem den „Market Communicator UK“ von Quorum heraus, eine Lösung für Marktkommunikation und Prozessunterstützung im hochdynamischen Umfeld des UK Balancing Mechanism. Die Software ist auf stabile Marktanbindung, Benachrichtigungen, Abwicklungsabläufe sowie regulatorische Anforderungen ausgelegt und lässt sich laut Unternehmen in die Volue Trading Suite integrieren.

    Als technologische Basis für datengetriebene Anwendungen präsentiert Volue den „HAKOM Time Series Hub“ (PowerTSM). Der cloudbasierte Zeitreihen-Hub soll große Datenmengen erfassen, verarbeiten und über eine offene API-Architektur entlang der Wertschöpfungskette verfügbar machen – von Produktions- und Verbrauchsdaten bis hin zu Markt- und Anlagendaten – und damit eine zukunftsfähige Datenschicht für Prognose-, Handels- und Netzbetriebsanwendungen bilden.

    Im Netzbereich zeigt Volue Weiterentwicklungen für Verteilnetzplanung, Netzanschlüsse und Optimierung. Die Anwendungen zielen darauf ab, Planungs- und Projektworkflows zu standardisieren und zu beschleunigen, unter anderem auf Basis von Esri ArcGIS Utility Network. Darüber hinaus sollen automatisierte Netzanschlussprozesse – inklusive Anfragenbearbeitung, Machbarkeitsprognosen und kundenorientierter Kommunikation zur Angebotserstellung – den Betrieb insbesondere in Niederspannungsnetzen entlasten. In Kombination mit dem Volue Grid Optimiser werden zudem KI-basierte Funktionen für Prognose, Ausgleich und Betriebsoptimierung in dezentral geprägten Netzen adressiert.

    Auf der E-world 2026 präsentiert Volue die Neuerungen am zweistöckigen Hauptstand sowie im „Energy Intelligence Hub“ in Halle 3. Geplant sind Live-Demonstrationen mit Produktexperten, Diskussionsformate mit Marktanalysten, Praxisberichte von Kunden sowie informelle Gespräche mit Unternehmensvertretern zu strategischen Entwicklungen rund um Prognosen, Handel, digitale Netze und Elektrifizierung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Volue Energy GmbH
    Herr Blair Grant
    Karl Johans gate 41/B
    0162 Oslo
    Deutschland

    fon ..: +47 920 83 191
    web ..: https://www.volue.com
    email : blair.cameron.grant@volue.com

    Volue ist seit rund 50 Jahren in der Entwicklung von Technologien und Dienstleistungen für die Energiewende tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende, arbeitet mit über 2.500 Kunden und ist in mehr als 40 Ländern aktiv.

    Pressekontakt:

    Press’n’Relations GmbH
    Uwe Pagel
    Magirus-Deutz-Straße 14
    89077 Ulm

    fon ..: +49 73114615689
    email : upa@press-n-relations.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. EMH präsentiert Messtechnik-Innovationen auf der E-world
      Sicherheit für Energieverteilernetze und Rechtskonformität bei AC-/DC-Ladesäulen im Fokus...

    2. World Robot Olympiad 2026: Jetzt anmelden und Zukunft gestalten
      Ab heute, 16:00 Uhr, beginnt die Anmeldung zur World Robot Olympiad 2026 in Deutschland. Bis zum 27. März 2026, 16:00 Uhr, können sich Teams aus ganz Deutschland für den Roboterwettbewerb...

    3. VIVA Cruises mit Flusskreuzfahrt zur World Pride 2026 in Amsterdam
      Erstmals findet 2026 die World Pride in Amsterdam statt. VIVA Cruises startet mit einer LGBTQ+ Flusskreuzfahrt ab Düsseldorf...

    4. World of Data 2026: Speaker renommierter Unternehmen wie OTTO, dpa, Telefónica, Giesecke+Devrient bestätigt
      München, 29. Januar 2026 - Für den World of Data (WoD) am 11. Juni 2026 in München hat der Veranstalter die ersten Speaker bekannt gegeben. Dabei ist die Branchenbreite bereits...

    5. Deutschlandfinale der World Robot Olympiad 2026 kommt nach Trier
      Trier - die älteste Stadt Deutschlands wird 2026 zum Zentrum junger Robotik-Talente: Das Deutschlandfinale der World Robot Olympiad (WRO) findet am 19. und 20. Juni 2026 in der SWT-Arena Trier...

    6. World of Coffee Geneva 2025, 26.-28. Juni: Bühne frei für mehr als 450 Spezialitätenkaffeemarken, Innovationen und moderne Technologien
      Eine Pflichtveranstaltung, bei der 13.000 Kaffeefachleute, Enthusiasten und Innovatoren aus aller Welt zusammenkommen GENF, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 6. März 2025 / Nach den äußerst erfolgreichen Ausstellungen World of...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.