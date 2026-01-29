Volue mit zahlreichen Innovationen auf der E-world 2026

E-world 2026 – 10. bis 12.02.2026 Essen – Halle 3, Stand 3G120

Volue, Anbieter von Softwarelösungen für die Elektrifizierung und digitale Energiewirtschaft, präsentiert auf der E-world energy & water 2026 in Essen neue Funktionen und Produktweiterentwicklungen für Daten- und Prognosemodelle, automatisierten Kurzfristhandel, Marktkommunikation sowie die Modernisierung und Optimierung von Verteilnetzen. Vor dem Hintergrund zunehmender Marktvolatilität und einer beschleunigten Elektrifizierung in Industrie, Gewerbe und Infrastruktur sollen Echtzeit-Intelligenz, Automatisierung und eine moderne Datenbasis Energieerzeuger, Händler, Netzbetreiber und Betreiber digitaler Infrastrukturen dabei unterstützen, Entscheidungen schneller, präziser und wirtschaftlicher zu treffen.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen unter anderem KI-gestützte Wetter- und Marktsignale für kurzfristige Strommärkte. Mit „AI Weather Rapid Updates“ stellt Volue eine Prognose-Engine vor, die besonders auf den Intraday-, Day-Ahead- und Balancing-Handel ausgerichtet ist. Geplant sind bis zu 24 Aktualisierungen pro Tag, um kurzfristige Wetteränderungen schneller in handelbare Signale zu übersetzen und das Risiko von Prognoseüberraschungen sowie Ungleichgewichten zu reduzieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Automatisierung und Orchestrierung von Handelsprozessen über mehrere kurzfristige Märkte hinweg. Volue zeigt hierfür Bausteine wie PowerBot, AlgoTrader, Auktionshandel, SmartPower und den Multi Market Orchestrator, die eine durchgängige Geschäftslogik von der Strategie bis zur Ausführung abbilden sollen – inklusive autonomen Handels in Auktionen und kontinuierlichen Intraday-Märkten, ML-gestützter Strategieentwicklung sowie API- und Cloud-nativen Ausführungsumgebungen mit geringer Latenz. Ergänzend dazu bündelt die Volue Trading Suite (smartPulse) Auktions-, Intraday- und Nebenmärkte in einem integrierten Handelsökosystem, das unter anderem anpassbare algorithmische Ausführung, Echtzeit-Transparenz zu Gewinn und Verlust auf Portfolioebene und vorkonfigurierte Workflows für asset-backed, systematischen und Multi-Market-Handel adressiert.

Für den britischen Energiemarkt stellt Volue zudem den „Market Communicator UK“ von Quorum heraus, eine Lösung für Marktkommunikation und Prozessunterstützung im hochdynamischen Umfeld des UK Balancing Mechanism. Die Software ist auf stabile Marktanbindung, Benachrichtigungen, Abwicklungsabläufe sowie regulatorische Anforderungen ausgelegt und lässt sich laut Unternehmen in die Volue Trading Suite integrieren.

Als technologische Basis für datengetriebene Anwendungen präsentiert Volue den „HAKOM Time Series Hub“ (PowerTSM). Der cloudbasierte Zeitreihen-Hub soll große Datenmengen erfassen, verarbeiten und über eine offene API-Architektur entlang der Wertschöpfungskette verfügbar machen – von Produktions- und Verbrauchsdaten bis hin zu Markt- und Anlagendaten – und damit eine zukunftsfähige Datenschicht für Prognose-, Handels- und Netzbetriebsanwendungen bilden.

Im Netzbereich zeigt Volue Weiterentwicklungen für Verteilnetzplanung, Netzanschlüsse und Optimierung. Die Anwendungen zielen darauf ab, Planungs- und Projektworkflows zu standardisieren und zu beschleunigen, unter anderem auf Basis von Esri ArcGIS Utility Network. Darüber hinaus sollen automatisierte Netzanschlussprozesse – inklusive Anfragenbearbeitung, Machbarkeitsprognosen und kundenorientierter Kommunikation zur Angebotserstellung – den Betrieb insbesondere in Niederspannungsnetzen entlasten. In Kombination mit dem Volue Grid Optimiser werden zudem KI-basierte Funktionen für Prognose, Ausgleich und Betriebsoptimierung in dezentral geprägten Netzen adressiert.

Auf der E-world 2026 präsentiert Volue die Neuerungen am zweistöckigen Hauptstand sowie im „Energy Intelligence Hub“ in Halle 3. Geplant sind Live-Demonstrationen mit Produktexperten, Diskussionsformate mit Marktanalysten, Praxisberichte von Kunden sowie informelle Gespräche mit Unternehmensvertretern zu strategischen Entwicklungen rund um Prognosen, Handel, digitale Netze und Elektrifizierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Volue Energy GmbH

Herr Blair Grant

Karl Johans gate 41/B

0162 Oslo

Deutschland

fon ..: +47 920 83 191

web ..: https://www.volue.com

email : blair.cameron.grant@volue.com

Volue ist seit rund 50 Jahren in der Entwicklung von Technologien und Dienstleistungen für die Energiewende tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende, arbeitet mit über 2.500 Kunden und ist in mehr als 40 Ländern aktiv.

Pressekontakt:

Press’n’Relations GmbH

Uwe Pagel

Magirus-Deutz-Straße 14

89077 Ulm

fon ..: +49 73114615689

email : upa@press-n-relations.de

