MetalsTech sichert sich Privatplatzierung in Höhe von 3,3 Mio. $, um Erschließung der Goldmine Sturec zu beschleunigen

21. September 2020

Highlights

– Platzierung an versierte und professionelle Investoren (Platzierung) in Höhe von $3.300.000 (vor Kosten) über Ausgabe von 20.000.000 vollständig bezahlten Stammaktien zu einem Preis von 16,5 Cent pro Aktie

– Sanlam Private Wealth Pty Ltd war Lead Manager der Platzierung

– Die Platzierungsaktien werden innerhalb der nächsten 5 Arbeitstage zugeteilt, wobei 5 Mio. Aktien gemäß ASX Listing Rule 7.1A und 15 Mio. Aktien gemäß ASX Listing Rule 7.1 zugeteilt werden.

– MetalsTech ist finanziell gut aufgestellt, um seine Ziele auf der Goldmine Sturec zu erreichen. Dazu gehören:

o Unterirdische Streckenerschließung beim Stollen Andrej, um weitere Bohrungen zur Ressourcenerweiterung mit mehreren Bohrgeräten zu ermöglichen;

o Bohrungen zur Ressourcenerweiterung zielen auf Erzgänge sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauptgangs Schramen ab;

o Scoping-Studie zu einer hochgradigen, untertägigen Goldmine, die hochgradiges Goldkonzentrat durch einfache Gravitations- und Flotationsprozesse produziert; und

o Vormachbarkeitsstudie einschließlich eines neuen Minenplans, Minenkonzepts sowie Verarbeitungsverfahren.

– MetalsTech möchte bis 2021 deal-ready sein.

Zum Abschluss der Platzierung sagte MetalsTech Chairman Russell Moran:

Diese Platzierung gibt un seine solide finanzielle Basis, um unsere Erschließungspläne auf Sturec durchzuführen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse seitens der Investoren. Durch die geplante weitere unterirdische Streckenerschließung werden wir nicht nur weitere Bohrgeräte zur Verfügung haben, um die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung zu beschleunigen, sondern wir werden auch für die zukünftige Goldproduktion gewappnet sein.

Diese Pressemitteilung wurde von der Geschäftsleitung im Namen des Unternehmens genehmigt.

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Russell Moran

Chairman

M +61 415 493 993

russell@metalstech.net

Nathan Ryan

Investor Relations

M +61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

Gino DAnna

Director

M +61 400 408 878

gino@metalstech.net

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MetalsTech Limited

Russel Moran

Unit 1, 44 Denis Street

6008 Subiaco

Australien

email : russell@metalstech.net

Pressekontakt:

MetalsTech Limited

Russel Moran

Unit 1, 44 Denis Street

6008 Subiaco

email : russell@metalstech.net

