Ströer Online Marketing: die Internetagentur in Hannover

Wer neue Kunden gewinnen will, sollte einen überzeugenden Online-Auftritt haben. Am besten gelingt das mit einer erfahrenen Internetagentur wie Ströer Online Marketing.

Eine ansprechende Web-Präsenz hilft nicht nur dabei, Interessenten von den eigenen Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Auch die Außenwirkung des Unternehmens wird maßgeblich vom Internetauftritt beeinflusst. Doch damit nicht genug: Mit einer gezielten Werbekampagne können potenzielle Kunden aus der Region auf die eigene Website aufmerksam gemacht werden. All das gelingt am besten in Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Internetagentur in Hannover. Ströer Online Marketing hilft kleinen und mittleren Unternehmen, unter die ersten Suchergebnisse bei Google zu kommen und so die Aufmerksamkeit der Online-Nutzer zu wecken.

Diese Leistungen erbringt eine Internetagentur

Ströer Online Marketing ist mit diversen Produkten aus der Online-Welt breit aufgestellt, um die unterschiedlichen Marketingziele von Unternehmen zu erfüllen. Die Agentur bietet von der ersten Beratung bis zur erfolgreichen Umsetzung alle Leistungen aus einer Hand. Hinter jedem Produkt steht ein Expertenteam, das sich um die Konzeption der Kampagne und die Erreichung der Marketingziele kümmert. Folgende Online-Marketing-Produkte sind im Leistungsportfolio zu finden und auf Wunsch auch miteinander kombinierbar:

Suchmaschinenoptimierung (SEO): Durch die technische und inhaltliche Optimierung der Website wird diese in der organischen, also der unbezahlten Suche, bei Google unter die ersten Ergebnisse gebracht.

Listing: Unternehmen werden mit ihrer Firmenbezeichnung sowie ihren aktuellen Adress- und Kontaktdaten in allen wichtigen Online-Branchenverzeichnissen hinterlegt. Somit sind sie für potenzielle Kunden immer mit der korrekten Adresse auffindbar.

Google Ads: Die meisten Menschen suchen online nach Produkten und Dienstleistungen in ihrer Nähe. Mit bezahlten Werbeanzeigen, die ganz oben in der Suchmaschine Google erscheinen, können Unternehmen auf ihr Angebot aufmerksam machen.

Website: Hier laufen alle Marketing-Aktivitäten zusammen und potenzielle Kunden können sich ein Bild vom Unternehmen machen.

Online-Banner: Mit dem digitalen Pendant zu den klassischen Werbeplakaten können Online-Nutzer aus der Region ganz gezielt angesprochen werden.

In-App: Mit diesem Werbeformat werden Smartphone-Nutzer angesprochen, wann immer diese eine App öffnen. Nicht umsonst heißt diese Werbeform auch „Werbung in der Hosentasche“.

Native Advertising: Die Einbettung von redaktionell anmutenden Teasern in den Newsfeed einer Website weckt das Interesse von Online-Nutzern für das Angebot des werbenden Unternehmens.

facebook Ads: Werben im weltweit größten sozialen Netzwerk: Facebook-Werbeanzeigen erreichen Kunden genau dort, wo sich diese aufhalten und sind das ideale Werbemittel für Unternehmen aus allen Branchen.

Die Vorteile von Ströer Online Marketing nutzen

Erfolgreiches Online-Marketing erfordert Know-how, das speziell in kleinen und mittleren Unternehmen oftmals fehlt. Mit einer erfahrenen Internetagentur wie Ströer Online Marketing haben diese Firmen nicht nur das Fachwissen auf ihrer Seite, sondern auch einen konstanten Ansprechpartner vor, während und nach der Kampagne zur Hand. Mit bundesweit 10 Standorten ist die Agentur immer in der Nähe der Kunden und verhilft diesen mit gezielten Marketing-Maßnahmen zu mehr Bekanntheit in der Region.

