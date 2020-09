Ströer Online Marketing: die Internetagentur in München

Mit einer Internetagentur wie Ströer Online Marketing erhalten Unternehmen in München nicht nur einen seriösen Online-Auftritt, sondern gewinnen auch neue Kunden in ihrer Region.

Das Umfeld der Menschen wird von Tag zu Tag digitaler und auch digitale Medien immer präsenter. Neue Kunden gewinnt man heute deshalb nur, wenn das eigene Unternehmen über einen seriösen Online-Auftritt verfügt. Denn die Firmen-Homepage ist der Sammelplatz für alle Informationen rund um Angebote, Produkte und Dienstleistungen. Mit lokalen Werbemaßnahmen können potenzielle Kunden gezielt auf die Website gelenkt und mit dem Angebot vertraut gemacht werden. All das findet sich im Leistungsportfolio von Ströer Online Marketing wider, der Internetagentur in München.

Welche Aufgaben übernimmt die Internetagentur?

Ströer Online Marketing ist der richtige Ansprechpartner für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre lokale Bekanntheit steigern möchten. Mit verschiedenen Produkten aus der Online-Welt sorgt die erfahrene Internetagentur dafür, dass KMU in der Suchmaschine Google präsent sind und von potenziellen Kunden gefunden werden. Schließlich ist dies der digitale Marktplatz für alle, die nach Dienstleistungen in ihrer näheren Umgebung suchen. Das Produktportfolio umfasst folgende Leistungen:

– Suchmaschinenoptimierung (SEO)

– Verzeichniseinträge und Branchenbücher (Listing)

– Google Ads

– Facebook Ads

– Website

– Online-Banner

– In-App

– Native Advertising

Die Vorteile einer Internetagentur nutzen

Langfristig erfolgreiches Online-Marketing geht nicht ohne entsprechende Expertise und Erfahrung. Die Fachleute von Ströer Online Marketing wissen, wie man zielführende Werbekampagnen durchführt und welche Tools dafür eingesetzt werden müssen. Das kommt besonders KMU zugute, denen das fachliche Know-how und die zeitlichen Ressourcen fehlen. In enger Absprache mit der Agentur werden Marketingziele festgelegt, deren Erreichung durch ein detailliertes Reporting der wichtigsten Kennzahlen transparent gemacht wird. Auch während der laufenden Kampagne haben die Online-Marketing-Manager die Veränderungen im Blick und können Optimierungen vornehmen. Neben einer erhöhten Sichtbarkeit in der Suchmaschine Google profitieren KMU auch von der technischen Optimierung ihres Web-Auftritts. Bei Fragen steht immer ein persönlicher Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Ströer Online Marketing: der erfahrene Ansprechpartner an 10 Standorten

Bundesweit ist die Agentur an zehn Standorten vertreten und stellt Kunden immer einen Experten bzw. eine Expertin in der Nähe zur Seite. Hinter jedem Produkt steht ein Team aus verantwortlichen Mitarbeiter*innen, die auf die jeweilige Werbeform spezialisiert sind und über breit gestreutes Branchenwissen verfügen. Die Zusammenarbeit wird an die Kundenbedürfnisse angepasst: Haben Unternehmer wenig Zeit sich an der Kampagne zu beteiligen, greift die Agentur auf Erfahrungswerte zurück, um eine erfolgreiche Kampagne umzusetzen. Liefert ein Kunde bzw. eine Kundin eigenen Input, umso besser! Dann kann der Online-Auftritt noch individueller und mit der Handschrift des Unternehmens gestaltet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ströer Online Marketing

Herr Hakan Dalkilic

St.-Martin-Straße 106

81669 München

Deutschland

fon ..: 089 244 153 122 71

fax ..: 089 244 153 121 69

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/standorte/muenchen/

email : info@stroeer-online-marketing.de

Pressekontakt:

Ströer Online Marketing

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501 777

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilungen@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Optimistisch für Gold und Silber