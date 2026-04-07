MetriXFreight L13x automatisiert Paketvermessung für mehr Effizienz und Transparenz

Mit MetriXFreight L13x erweitert die Metrilus GmbH ihre MetriXFreight Plattform um eine spezialisierte Technologie zur automatisierten Paket- und Versandtaschenvermessung.

Wie digitale Paket- und Versandtaschenvermessung Prozesse optimiert und nachhaltige Logistik fördert

Erlangen, 07.04.2026 – Mit MetriXFreight L13x erweitert die Metrilus GmbH ihre MetriXFreight Plattform um eine spezialisierte Technologie zur automatisierten Paket- und Versandtaschenvermessung. Die Produktlinie L13x ermöglicht die präzise und effiziente Erfassung kleinerer Sendungen und ist sowohl als Tischsystem als auch als Rollenbahn verfügbar. Das leistungsstarke System überführt physische Frachtbewegungen in präzise, digitale Logistikdaten. Durch die Echtzeiterfassung von Gewicht, Volumen und Abmessungen entsteht ein neues Maß an Transparenz im Warenfluss bei gleichzeitig deutlich reduziertem manuellem Aufwand.

Ein stetig steigendes Sendungsaufkommen mit zunehmender Variantenvielfalt und wachsendem Kostendruck stellt die Logistik täglich vor neue Herausforderungen. Effizienz basiert dabei nicht mehr nur auf Geschwindigkeit, sondern ist immer mehr auch von der Qualität und Verfügbarkeit von Daten abhängig. MetriXFreight L13x erhebt diese automatisiert direkt im Warenfluss – und ermöglicht damit eine weitreichende datenbasierte Prozesssteuerung.

Datengewinnung ohne Effizienzverlust

MetriXFreight L13x ermöglicht es nicht nur, durch Automatisierung und Integration in bestehende Prozesse, Kapazitäten zu sparen. Mit den gewonnenen Daten steigert die Paket- und Versandtaschenvermessung auch die Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Das smarte System erfasst ein breites Spektrum verschiedenartiger Sendungsformate wie Kartons, Boxen, Polybeutel und Versandtaschen. Die Volumendaten werden in Echtzeit direkt auf der Rollenbahn oder am Arbeitsplatz erfasst und durch das reale Gewicht mittels integrierter Waage ergänzt.

Volumen und Gewicht als ganzheitliches Fundament

Die ermittelten Messdaten stehen unmittelbar für nachgelagerte Prozesse zur Verfügung: Sie bilden unter anderem eine valide Grundlage für die Abrechnung, Kapazitätsplanung und langfristige Logistikoptimierung. Gleichzeitig reduziert die automatisierte Datenerfassung die Fehleranfälligkeit manueller Prozesse und eliminiert damit ineffiziente Korrekturschleifen entlang der Prozesskette.

Zusätzlich werden die Messdaten um Bildaufnahmen ergänzt. So entsteht insgesamt eine ganzheitliche und lückenlose Datenbasis, die auch als belastbare Compliance-Grundlage sowie als Nachweis gegenüber Kunden und Partnern dient. Für Anwendungen mit regulatorischen Anforderungen bietet MetriXFreight zudem eine eichfähige Variante an, die gängige Standards wie OIML/MID und NTEP erfüllt.

Einfache Integration und Implementierung – auch im laufenden Betrieb

MetriXFreight L13x wurde mit hohem Praxisbezug entwickelt und ist gezielt auf die nahtlose Integration in bestehende Prozesse sowie IT-Infrastrukturen ausgerichtet. Gängige Schnittstellen ebnen die unkomplizierte Anbindung an etablierte WMS-, TMS- und ERP-Systeme. Durch geringen Installationsaufwand in Verbindung mit einer intuitiven Systemarchitektur ist eine reibungslose Implementierung auch im laufenden Betrieb möglich.

Zwei Installationsvarianten bieten hohe Flexibilität in unterschiedlichen Einsatzszenarien – vom kompakten Arbeitsplatz bis zur vollintegrierten Lösung. Darüber hinaus sichern Remote Support und Fernwartung eine hohe Systemverfügbarkeit bei reduziertem operativem Aufwand.

Unmittelbare Effizienz mit nachhaltigem Effekt

„Die Entwicklung von MetriXFreight L13x erfolgte gleichermaßen mit Praxisperspektive und Weitblick. Das System bietet unmittelbare Entlastung, Erleichterung und Effizienzsteigerung im intralogistischen Alltag. Darüber hinaus entsteht hohes Potenzial für die nachhaltige digitale Transformation“, so Dr.-Ing. Christian Schaller, CEO der Metrilus GmbH.

Die konsequente, automatisierte Datenerfassung in Intralogistik und Versandzentren bietet sowohl operativen als auch strategischen Mehrwert. Christian Schaller betont: „Logistik ohne Daten ist Blindflug. Wer Sendungen nicht versteht, kann sie nicht managen.“ Die kontinuierlich wachsende Datenbasis wird dabei zum zentralen Hebel für transparente und skalierbare Warenflüsse. MetriXFreight L13x bildet so eine tragende Säule für skalierbare und zukunftsfähige Warenflüsse.

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email : kamer@metrilus.de

metrilus unterstützt seit 2010 weltweit führende Unternehmen mit einer einzigartigen Kombination aus intelligenter Software und kamerabasierter Messtechnik – gebündelt in der digitalen Dimensionierungsplattform MetriXFreight. Die Plattform kombiniert physisch installierte, kamerabasierte Dimensionierungskomponenten mit KI-gestützter Bildverarbeitung und zertifizierter Messtechnik, um Volumen-, Gewichts- und Frachtdaten automatisiert, standardkonform und transparent zu erfassen.

MetriXFreight ermöglicht die zuverlässige und exakte Vermessung von Waren, Paketen und Paletten in Millisekunden. Das Ergebnis sind geringerer Aufwand bei der Frachtbemessung, eine höhere Effizienz durch vollautomatische Stammdatenerfassung sowie stabile, zukunftsfähige Logistikprozesse. Mit einem klaren Fokus auf Kundennutzen, Integration, Transparenz und Nachhaltigkeit gestaltet metrilus mit Sitz in Erlangen die datengetriebene Logistik der Zukunft aktiv mit. Die Vision von metrilus ist es, Messdaten genauso selbstverständlich zu machen wie Barcodes und damit eine smartere, transparentere und ressourcenschonendere Logistik zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter metrilus.com.

metrilus. home of MetriXFreight. taking logistics to new dimensions

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