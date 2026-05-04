Nominierung für den CNA-Innovationspreis: metrilus treibt nachhaltige Logistik voran

Die metrilus GmbH ist für den Innovationspreis 2026 des CNA e.V. nominiert. Die feierliche Preisübergabe findet am 30. Juli 2026 im Historischen Rathaussaal in Nürnberg statt.

Die Plattform MetriXFreight liefert präzise Daten für mehr Transparenz, Effizienz und Nachweisbarkeit in der Lieferkette

Erlangen, 04.05.2026 – Die metrilus GmbH ist für den Innovationspreis 2026 des CNA e.V. nominiert. Die feierliche Preisübergabe durch Staatsminister Christian Bernreiter (Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr) findet am 30. Juli 2026 im Historischen Rathaussaal in Nürnberg statt. Diese Nominierung rückt zukunftsweisende Technologien in den Fokus: Denn die Effizienz und Produktivität der Logistik steht und fällt mit der Qualität der zugrundeliegenden Daten. Mit MetriXFreight bietet metrilus eine Plattform zur automatisierten Frachtvermessung, die Gewichte, Maße und Volumina im laufenden Prozess erfasst und damit eine belastbare Grundlage schafft – nicht zuletzt auch in puncto prozessübergreifender Nachhaltigkeit.

Der Druck auf die Logistik wächst. Nachhaltigkeit ist längst kein optionaler Zusatz mehr, sondern eine zentrale Anforderung. Neben eigener Überzeugung, Unternehmenskultur und Imagefaktoren heben regulatorische Vorgaben, steigende Kosten und wachsende Erwartungen entlang der Lieferkette den Sustainability-Anspruch. Hier setzt MetriXFreight an.

Automatisierte Frachtvermessung ohne zusätzlichen Prozessaufwand

Der Nachhaltigkeitsanspruch steigt, doch in der Praxis scheitern viele Optimierungsansätze noch an fehlender Transparenz und unzureichender Datenqualität. Dieses schlummernde Potenzial hat die metrilus GmbH erkannt und eine ebenso naheliegende wie effektive Lösung entwickelt: Die Plattform MetriXFreight ermöglicht eine durchgängige, automatisierte Erfassung von Frachtdaten direkt im laufenden Betrieb.

Das Resultat: Mehr Qualität ohne zusätzlichen Aufwand. MetriXFreight erfasst relevante Frachtdaten unterschiedlichster Frachtformate in Echtzeit. Separate, manuelle Mess- oder Wiegeschritte sind dafür nicht erforderlich und vereinfachen Prozessinfrastrukturen. Durch die automatisierte Vermessung direkt im Materialfluss entfallen potenzielle Fehlerquellen sowie zeit- und kostenintensive Prozessunterbrechungen. So werden Mitarbeitende im Tagesgeschäft entlastet und gleichzeitig stabilere, resiliente Prozesse etabliert. Damit schafft MetriXFreight nicht nur Lagerkapazität, sondern Raum für eine nachhaltige Logistik.

Ökonomische Optimierung mit ökologischem Effekt

Mit MetriXFreight erhält die operative Ebene strategischen Mehrwert. Die kontinuierlich wachsende Datenbasis ermöglicht eine bessere Planung, reduziert Fehlaufwände und schafft verlässliche Entscheidungsgrundlagen. Gleichzeitig lassen sich so auch Nachhaltigkeitspotenziale gezielt erschließen.

Auf der Ausgangslage digitaler Datenerfassung entsteht ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Eine präzise Datengrundlage reduziert Fehlplanungen, vermeidet unnötige Transportwege und verbessert die Auslastung vorhandener Kapazitäten.

MetriXFreight schafft Effizienz über Ebenen hinweg

Manuelle Eingriffe werden durch die automatisierte Vermessung maßgeblich reduziert. Daraus resultiert eine nachhaltige Entlastung personeller Ressourcen. Services wie Remote-Support und Fernwartung sparen Emissionen ein, indem sie technische Einsätze vor Ort minimieren.

Mit der kontinuierlichen Erfassung und Bereitstellung von Frachtdaten untermauert MetriXFreight die Produktivität im Prozess und gleichzeitig die Transparenz im Warenfluss. Die Datenbasis ermöglicht eine lückenlose Dokumentation und dient als belastbarer Nachweis gegenüber Kunden, Partnern und regulatorischen Anforderungen.

Im Kontext steigender Compliance- und Nachhaltigkeitsanforderungen gewinnen valide und auditfähige Daten zunehmend an Bedeutung: als Fundament für fundierte Entscheidungen und verantwortungsvolle Lieferkettengestaltung.

Effiziente Entwicklung beginnt mit einer nachhaltigen Einstellung

Die metrilus GmbH bietet Unternehmen mit ihrer Plattform eine Lösung für effiziente Prozesse und stellt das eigene Verantwortungsbewusstsein dabei nicht hintenan. metrilus orientiert sich an den Prinzipien der Triple Bottom Line für wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte. Das eigene EcoVadis Rating dient dem Unternehmen dabei als unabhängige Orientierung und Ansporn.

Um das Thema Nachhaltigkeit auch intern weiter voranzutreiben, baut metrilus gezielt Kompetenzen im Unternehmen aus. „In vielen Prozessen steckt noch ungenutztes Potenzial. Unser Ziel ist es, für das Thema zu sensibilisieren, konkrete Potenziale aufzuzeigen und im Alltag nutzbar zu machen – sowohl intern als auch für unsere Partner und Kunden“, sagt Veronika Kamer, Nachhaltigkeitsmanagerin bei der metrilus GmbH.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

metrilus GmbH

Christian Schaller

Gräfenberger Str. 32

91080 Uttenreuth

Deutschland

fon ..: 0 9131 9189771

web ..: https://metrilus.com

email : postbox@metrilus.de

metrilus unterstützt seit 2010 weltweit führende Unternehmen mit einer einzigartigen Kombination aus intelligenter Software und kamerabasierter Messtechnik – gebündelt in der digitalen Dimensionierungsplattform MetriXFreight. Die Plattform kombiniert physisch installierte, kamerabasierte Dimensionierungskomponenten mit KI-gestützter Bildverarbeitung und zertifizierter Messtechnik, um Volumen-, Gewichts- und Frachtdaten automatisiert, standardkonform und transparent zu erfassen.

MetriXFreight ermöglicht die zuverlässige und exakte Vermessung von Waren, Paketen und Paletten in Millisekunden. Das Ergebnis sind geringerer Aufwand bei der Frachtbemessung, eine höhere Effizienz durch vollautomatische Stammdatenerfassung sowie stabile, zukunftsfähige Logistikprozesse. Mit einem klaren Fokus auf Kundennutzen, Integration, Transparenz und Nachhaltigkeit gestaltet metrilus mit Sitz in Erlangen die datengetriebene Logistik der Zukunft aktiv mit. Die Vision von metrilus ist es, Messdaten genauso selbstverständlich zu machen wie Barcodes und damit eine smartere, transparentere und ressourcenschonendere Logistik zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter metrilus.com.

metrilus. home of MetriXFreight. taking logistics to new dimensions

Pressekontakt:

metrilus GmbH

Frau Veronika Kamer

Gräfenberger Str. 32

91080 Uttenreuth

fon ..: 09131 91 89 77 94

email : kamer@metrilus.de

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