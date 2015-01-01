  • Alpenhotel Bergzauber in Berchtesgaden eröffnet frisch renovierten Wellnessbereich

    Das Alpenhotel Bergzauber in Berchtesgaden hat seinen Wellnessbereich renoviert und bietet Gästen mit Sauna, Infrarotsauna und Ruheraum neue Möglichkeiten zur Erholung.

    BildSauna, Infrarotsauna und neuer Ruheraum ergänzen das Erholungsangebot in den Berchtesgadener Alpen

    Das Alpenhotel Bergzauber in Berchtesgaden hat seinen Wellnessbereich frisch renoviert und bietet Gästen damit einen neu gestalteten Ort zum Entspannen und Regenerieren. Nach Wanderungen, Skitagen, Bike-Ausflügen oder erlebnisreichen Stunden in der Natur lädt der Bereich dazu ein, Wärme und Ruhe in alpiner Atmosphäre zu genießen.

    Zum Wellnessangebot gehören eine finnische Sauna sowie eine Infrarotsauna, deren sanfte Wärme besonders wohltuend für Muskulatur und Regeneration ist. Ergänzt wird der Bereich durch einen stilvoll gestalteten Ruheraum, der Gästen einen Ort zum Abschalten und Erholen bietet.

    Ein besonderes Highlight ist der gemütliche „Heuboden“. Der Rückzugsort verbindet alpinen Charakter mit einer ruhigen, persönlichen Atmosphäre und lädt zum Nachruhen nach einem anstrengendem Tag ein. Für Erfrischung sorgt frisches Bergquellwasser. Auch die Dusche mit Hinterseepanorama setzt einen besonderen Akzent im renovierten Wellnessbereich.

    „Wir wollten einen Wellnessbereich schaffen, der zu unserem Haus passt: persönlich, ruhig, authentisch und nah an der Bergwelt“, erklärt Antje und Markus Endres vom Alpenhotel Bergzauber. „Unsere Gäste suchen nach aktiven Urlaubstagen keinen überladenen Spa-Komplex, sondern einen Ort, an dem sie wirklich zur Ruhe kommen können.“

    Das Alpenhotel Bergzauber richtet sich mit seinem renovierten Wellnessbereich an Urlaubsgäste, die Natur, Bewegung und Erholung miteinander verbinden möchten. Besonders Wanderer, Wintersportler, Familien und Ruhesuchende profitieren von der Kombination aus alpiner Lage, persönlicher Gastlichkeit und wohltuender Entspannung.

    Mit dem erneuerten Wellnessbereich setzt das Alpenhotel Bergzauber auf ein Erholungsangebot, das zur Lage und zum Charakter des Hauses passt: ruhig, naturnah und persönlich.

    Weitere Informationen zum Wellnessbereich des Alpenhotels Bergzauber gibt es unter:
    https://www.alpenhotel-bergzauber.de/hotel-restaurant/wellness/

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    https://www.alpenhotel-bergzauber.de/kontakt-service/buchungsanfrage/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    45Nord
    Frau Nicola Sonnleitner
    Kirchbergstraße 23
    86157 Augsburg
    Deutschland

    fon ..: +49 821 45034999
    web ..: https://www.45nord.de/
    email : info@45nord.de

    Das Alpenhotel Bergzauber ist ein persönlich geführtes Hotel in Berchtesgaden mit Blick auf die Berchtesgadener Alpen. Das Haus verbindet alpine Gemütlichkeit, familiäre Gastlichkeit und eine naturnahe Lage mit komfortablen Zimmern, regionaler Küche und Erholungsmöglichkeiten für aktive Urlaubstage. Gäste schätzen die ruhige Atmosphäre, die Nähe zu Wanderwegen, Ausflugszielen und Wintersportmöglichkeiten sowie den authentischen Charakter des Hotels.

    Pressekontakt:

    Alpenhotel Bergzauber
    Markus/Antje Endres
    Renothenweg 2
    83471 Berchtesgaden

    fon ..: +49 8652 5559
    email : info@alpenhotel-bergzauber.de


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