Miata Metals trifft Gold in zwei weiteren Zielen: 5,3 m mit 6,57 g/t Gold in Puma und 14 m mit 1,72 g/t Gold in Golden Hand

VANCOUVER, British Columbia, 16. September 2025 – Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB: MMETF) (- www.commodity-tv.com/play/miata-metals-company-insight-from-the-ceo-and-drill-program-at-sela-creek-starting-soon/ – ) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, bedeutende Bohrergebnisse aus zwei verschiedenen Zielen seines Goldprojekts Sela Creek (Sela Creek oder das Projekt) in Suriname bekannt zu geben. Die Ergebnisse umfassen eine oberflächennahe, hochgradige Mineralisierung in Hartgestein am Zielgebiet Puma (Puma) und breite mineralisierte Abschnitte in der Tiefe am Zielgebiet Golden Hand (Golden Hand), was das Potenzial von Sela Creek auf Bezirksebene weiter unterstreicht.

Highlights

– Die Bohrungen am Zielgebiet Puma ergaben einen weiteren flachen hochgradigen Abschnitt in Bohrloch 25DDH-SEL-030 von 5,3 m mit 6,57 g/t Gold ab 37,3 m1 in Hartgestein, darunter

o 2,5 m mit 13,10 g/t Gold ab 37,7 m und

o 0,5 m mit 51,16 g/t Gold ab 39,7 m.

– Der Abschnitt erstreckt sich bis zu einem etwa 60 m entfernten Stollen, in dem zuvor Stichproben mit bis zu 194,2 g/t Gold gewonnen wurden.

– Bohrungen am Zielgebiet Golden Hand ergaben in 25DDH-SEL-031 einen Abschnitt von 14 m mit 1,72 g/t Gold ab 164 m1, darunter

o 4 m mit 4,85 g/t Gold ab 174 m und

o 1,2 m mit 7,8 g/t Gold ab 174,8 m.

Diese neuesten Ergebnisse unterstreichen die hervorragenden Fortschritte bei Sela Creek, erklärte Jaap Verbaas, CEO von Miata Metals. Bei Puma sehen wir eine bonanzahafte Mineralisierung im Grundgestein, die in direktem Zusammenhang mit handwerklichen Abbaumaßnahmen steht und uns wertvolle strukturelle Erkenntnisse für die weiteren Bohrungen liefert. Bei Golden Hand deuten breitere mineralisierte Halos mit höhergradigen Kernen auf ein hervorragendes Potenzial sowohl hinsichtlich des Gehalts als auch der Mächtigkeit hin. Mit vier bestätigten Zielen, die nun die für orogene Goldsysteme typischen Gehalte und Mächtigkeiten aufweisen, sind wir zuversichtlich, dass Sela Creek das Potenzial für mehrere goldhaltige Gruben hat. Unser technisches Team leistet hervorragende Arbeit und bestätigt gleichzeitig mehrere Ziele, während wir die Bohrungen, Schürfungen und Bohrkernproben vorantreiben, um weitere Entdeckungen in diesem noch wenig erforschten Goldfeld zu ermöglichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81046/MMET_160925_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Sela Creek umfasst nun vier verschiedene Ziele, bei denen Bohrungen bedeutende Mächtigkeiten und Gehalte für eine orogene Goldmineralisierung ergeben haben. Der handwerkliche Abbau in Saprolit lässt auf mehrere weitere Ziele mit Potenzial für den Tagebau schließen.

Puma

Bohrloch 25DDH-SEL-030 durchschnitten einen Abschnitt mit rissversiegelten Adern, darunter 0,5 m mit 51,16 g/t Gold ab 39,7 m und 0,5 m mit 10,4 g/t Au ab 38,2 m. Die Mineralisierung fällt entlang einer Faltenachse und einem Tonalitkontakt ab und liefert wertvolle strukturelle Kontrollen für zukünftige Zielsetzungen. Dieser Abschnitt projiziert sich direkt auf einen nahe gelegenen handwerklichen Stollen (ca. 60 m entfernt), der zuvor Stichproben von bis zu 194,2 g/t Gold lieferte, was die Kontinuität zwischen den Oberflächenarbeiten und der unterirdischen Mineralisierung bestätigt.

Bis heute hat Miata 1.850 m Bohrungen in Puma abgeschlossen. Mit Ausnahme eines Bohrlochs (SEL-026) durchschnitten alle Bohrlöcher goldhaltige Zonen und lieferten wichtige Informationen für die Planung weiterer Bohrungen und Schürfungen über die 2,7 km lange Streichlänge des Ziels.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81046/MMET_160925_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. 25DDH-SEL-030 bei 40 m, zeigt rissversiegelte Adern und sichtbare Goldvorkommen, die mit einem roten Marker gekennzeichnet sind.

Golden Hand

Am Zielgebiet Golden Hand ergab die Folgebohrung an Bohrloch 25DDH-SEL-016 mit Bohrloch 25DDH-SEL-031 einen Abschnitt von 14 m mit 1,72 g/t Au ab 164 m, einschließlich 4 m mit 4,85 g/t Au ab 174 m. Dem Abschnitt geht eine etwa 20 m lange niedriggradige Mineralisierung voraus, was auf einen breiten mineralisierten Halo hindeutet, der die höhergradigen Kerne umgibt. Strukturelle Messungen deuten darauf hin, dass sich die Zone in Richtung einer nahe gelegenen handwerklichen Grube erstreckt, was ein vielversprechendes Folgeziel darstellt. Jahrzehntelanger handwerklicher3 Bergbau hat bereits das hochgradige Potenzial von Sela Creek an der Oberfläche bewiesen, und die Bohrungen von Miata bestätigen nun mehrere mineralisierte Zonen in der Tiefe.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81046/MMET_160925_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Mineralisierung am Ziel Golden Hand in SEL25-DDH-031. Der Abschnitt von 174,8 bis 176 m ergab 7,80 g/t Gold.

Das Unternehmen bewertet derzeit das Zielgebiet Jons Trend neu, wo Bohrungen eines früheren Betreibers 42 Meter mit durchschnittlich 1,22 g/t Gold durchschnitten haben. Unter Einbeziehung neuer geologischer Erkenntnisse aus den jüngsten Bohrungen und historischen Bohrkernen testet das Unternehmen das Zielgebiet nun aus einem anderen Blickwinkel und entlang des Streichs, um sein Potenzial besser einschätzen zu können.

Alle Bohrergebnisse sind auf der Website des Unternehmens unter diesem Link verfügbar.

QAQC

Die Proben wurden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Feuerprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss feuerprobenweise untersucht. Miata Metals fügt zur Qualitätskontrolle zertifizierte Referenzstandards in die Probensequenz ein.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß den Definitionen der National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

1 Tatsächliche Mächtigkeit unbekannt

2 Miata erzielt keine Einnahmen aus handwerklichem Bergbau.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB: MMETF) und Frankfurt (FSE: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsgrundstücke befinden sich im Greenstone-Gürtel von Suriname.

Im Namen des Vorstands

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

IR in Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipieren, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miata Metals Corp.

Dr. Jacob Verbaas

#2133 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@miatametals.com

Pressekontakt:

Miata Metals Corp.

Dr. Jacob Verbaas

#2133 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : info@miatametals.com

