MillerKnoll präsentiert neue Nachhaltigkeitsstrategie und veröffentlicht „Better World Report 2024“

Die Strategie legt den Fokus auf CO?, Materialien und Kreislaufwirtschaft, um bis 2050 Netto-Null zu erreichen.

MillerKnoll, ein weltweiter Zusammenschluss dynamischer Designmarken, hat seine neue Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt und den „Better World Report 2024“ veröffentlicht, in dem die Bemühungen des Unternehmens zur Gestaltung einer besserer Zukunft für die Mitarbeiter von MillerKnoll, die globalen Gemeinschaften und unseren Planeten dargelegt werden.

„Der Klimawandel ist eine dringende, globale Herausforderung, und wir bei MillerKnoll unternehmen mutige Schritte, um Veränderung zu bewirken“, so Andi Owen, CEO von MillerKnoll. „Unsere Mitarbeiter arbeiten mit unseren Partnern, Zulieferern und Kunden zusammen, um die Nachhaltigkeit unserer Prozesse, Produkte und der von uns gestalteten Räume weiter zu verbessern. Diese neuen Ziele bauen auf unseren langjährigen Einsatz für den Umweltschutz auf und sind Ausdruck unseres kontinuierlichen Engagements für Design zum Wohle der Menschheit.“

Basierend auf der Mission, die besten Produkte der Welt auf die nachhaltigste Art und Weise zu gestalten und herzustellen, konzentriert sich die Nachhaltigkeitsstrategie von MillerKnoll auf drei Schlüsselbereiche:

– CO?: Gestaltung von Produkten mit minimalem CO?-Fußabdruck und Verpflichtung zu Netto-Null-CO?-Emissionen bis 2050. (1)

– Materialien: Ausschließliche Verwendung von nachhaltigen, zu 100 % biobasierten oder recycelten Materialien bis 2050.

– Kreislaufwirtschaft: Gestaltung von zeitlosen, langlebigen Produkten ohne Abfälle bis 2050.

„Unser Ziel ist es, die Art und Weise zu verändern, wie wir Möbel entwerfen, herstellen, liefern und erhalten. Das beginnt in dem Moment, in dem ein Design entwickelt wird, und setzt sich auch nach dem Ende der Lebensdauer eines Produkts fort“, erläutert Sean McDowell, SVP of Innovation and Sustainability bei MillerKnoll. „Unsere ausgefeilte Nachhaltigkeitsstrategie legt klare, kurz- wie langfristige Ziele fest, um in jeder Phase unserer Produktreise sinnvolle Verbesserungen in den Bereichen CO?, Materialien und Kreislaufwirtschaft voranzutreiben und so einen dauerhaften Wandel voranzutreiben.“

Verpflichtung zu Netto-Null bis 2050

MillerKnoll ist sich bewusst, dass jede Entscheidung Auswirkungen auf den Planeten hat – von der Auswahl der Materialien über den Energieverbrauch bis hin zur Logistik, um die Produkte auf den Markt zu bringen. Jeder Schritt im Prozess trägt zum CO?-Fußabdruck des Unternehmens bei. Aus diesem Grund ist es ein Anliegen von MillerKnoll, die CO?-Emissionen zu reduzieren und bis 2050 die Netto-Null zu erreichen. Durch Innovation, Engagement und datengestützte Entscheidungen verbessern die verschiedenen Teams kontinuierlich den Entstehungsprozess ihrer Produkte.

Wichtige Initiativen zur Erreichung der Netto-Null

– Nachhaltige Materialien und sichere Chemie: Fokus auf natürlichen, kohlenstoffarmen und recycelten Materialien, um die Sicherheit der entwickelten Produkte für Mensch und Umwelt zu gewährleisten.

– Energie- und Abfallreduzierung: Verpflichtung zur Nutzung von erneuerbaren Energien und zur Minimierung des Abfall- und Wasserverbrauchs in allen Fertigungsprozessen.

– Innovative Verpackung und Logistik: Kontinuierliche Reduzierung von Einweg-Kunststoffverpackungen, einschließlich Styropor und Luftpolsterfolie. Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI), um die Routenführung und Ladeeffizienz zu optimieren und die Flotte vermehrt auf Biokraftstoff und Elektroantrieb umzustellen, um die Transportemissionen weiter zu reduzieren.

– Zusammenarbeit in der Lieferkette: Einbindung von Tier-1- und Tier-2-Zulieferern, um Abfälle zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

– Globales Take-Back Programm: Rückgewinnung und verantwortungsvolle/r Weiterverkauf, Restaurierung, Aufarbeitung oder Recycling der Möbel, unabhängig von ihrem Zustand.

Um greifbare Fortschritte bei der Umsetzung dieser neuen Strategie aufzuzeigen, hat sich das Unternehmen die folgenden kurzfristigen Ziele gesetzt:

– Einstellung der Nutzung von PFAS (per- und polyfluorierte Chemikalien) in Nordamerika bis zum GJ2025 und weltweit bis zum GJ2027.

– Umstellung auf 100 % Strom aus erneuerbaren Energien bis zum GJ2026.

– Entwicklung spezifischer Aktionspläne für die Top-5-Rohstoffe zur Steigerung der Materialnutzung und -effizienz bis zum GJ2026.

– Bestimmung von Basiswerten für den CO?-Ausstoß in der Logistik sowie Reduktionszielen bis zum GJ2026.

– Steigerung nicht-deponierter Altmöbel auf rund 4,5 Mio. kg bis zum GJ2027.

– Bestimmung von Basiswerten für den CO?-Ausstoß sowie Reduktionszielen für die 25 wichtigsten Zulieferer bis zum GJ2027.

– Jährliche Veröffentlichung des CO?-Fußabdrucks der Top-100-Produkte des Unternehmens sowie neuer Produkte bis zum GJ2028.

– Reduzierung des CO?-Fußabdrucks der Top-100-Produkte um 25 % bis zum GJ2030.

– Zunehmender Einsatz recycelter Komponenten in den Top-100-Textilien (>75 %) bis zum GJ2030.

90 % nachhaltig gewonnene Naturmaterialien aus verantwortlichen Quellen bis zum GJ2030.

– Kein Deponieren in den Top-5-Produktionsstätten bis zum GJ2030.

– Einstellung der Nutzung von Einweg-Kunststoffverpackungen in den Produktionsstätten von MillerKnoll bis zum GJ2030.

Weitere Informationen über das Engagement für Nachhaltigkeit und die neuen Nachhaltigkeitsziele von MillerKnoll finden Sie unter https://www.millerknoll.com/environmental-social-impact/sustainability

Über den „Better World Report 2024“:

Der „Better World Report 2024“ von MillerKnoll verfolgt die Leistung des Unternehmens in den Geschäftsjahren 2022, 2023 und 2024 in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Zu den Nachhaltigkeitsschwerpunkten aus dem Bericht gehören:

– Energieeinsparung: Etwa 75 % des Stroms stammen derzeit aus erneuerbaren Quellen.

– Reduzierung von Abfällen: Reduzierung des Gesamtabfalls in den weltweiten Produktionsstätten von MillerKnoll um etwa 50 % seit dem GJ2022.

– Innovative Verpackung: Reduzierung von Einweg-Kunststoffverpackungen, einschließlich Styropor und Luftpolsterfolie, um 52 % seit 2020.

– Nachhaltige Materialien: Einsatz innovativer Materialien wie Polsterung auf Bambusbasis oder Schaumstoff auf Seegras- und Biomassenbasis.

Den vollständigen „Better World Report“ können Sie hier einsehen: https://www.millerknoll.com/environmental-social-impact/sustainability

(1) Die Netto-Null-Verpflichtung von MillerKnoll beinhaltet Faktoren, die nur zum Teil der Kontrolle des Unternehmens unterliegen, z. B. inwieweit es gelingt, die Scope-1- und Scope-2-Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette (und damit die Scope-3-Emissionen von MillerKnoll) bis 2050 zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund hat es sich MillerKnoll zum Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null zu erreichen, und arbeitet eng mit allen Partnern entlang der Wertschöpfungskette zusammen, um sie dabei zu unterstützen, ebenfalls bis 2050 Netto-Null zu realisieren.

