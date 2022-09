Mindset Pharma vergibt Lizenz zur strategischen Nutzung geistiger Eigentumsrechte an Cybin

Vergabe einer Lizenz zur Nutzung der geistigen Eigentumsrechte an einer Teilgruppe der Mindset-Wirkstofffamilie 1 untermauert die Stärke von Mindsets Portfolio und Geschäftsstrategie.

Toronto, Ontario-27. September 2022 – Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) (Mindset), ein Unternehmen, das nach Arzneimitteln forscht und neuartige, optimierte psychedelische und nicht-psychedelische Medikamente der nächsten Generation zur Behandlung von neuropsychiatrischen und neurologischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt, hat heute den Abschluss einer exklusiven Lizenzvereinbarung bekannt gegeben, die der Firma Cybin Inc. (NEO: CYBN) (NYSE, Amerika: CYBN) den Erwerb der geistigen Eigentumsrechte an einer Teilgruppe der präklinischen Wirkstoffe von Mindset zusichert (die Vereinbarung). Im Rahmen der Vereinbarung erhält Cybin die Lizenz, über die geistigen Schutzrechte an präklinischen Wirkstoffen aus Mindsets Wirkstofffamilie 1 zu verfügen. Ausgenommen davon ist Mindsets psychedelischer Leitkandidat MSP-1014.

In den letzten zwei Jahren ist Cybin zu einer führenden Entwicklungsorganisation für psychedelische Arzneimittel herangewachsen und wir freuen uns, dass unsere neuartigen präklinischen Wirkstoffe als potenzielle Unterstützung der Forschungs- und Entwicklungspipeline dieser Firma anerkannt wurden. Unsere beiden Unternehmen haben dasselbe Endziel: die Entdeckung und Entwicklung neuer, überlegener Therapiemöglichkeiten auf Psychedelikabasis, um den Bedürfnissen der Patienten noch besser gerecht zu werden, meint James Lanthier, CEO von Mindset Pharma. Diese Lizenzvereinbarung – die zweite Vereinbarung dieser Art, die Mindset abschließt, um seine Innovationen bis zur klinischen Studie weiterzuentwickeln – ist ein weiteres Beispiel für Mindsets Erfolg bei der Umsetzung seiner wissenschaftlichen und geschäftlichen Strategien. In Verbindung mit unserer bestehenden Kooperation können wir von Mindset nun quasi mehrere Torschüsse für die Vermarktung unserer Innovationen absetzen. Und unsere vor kurzem angekündigten neuen Wirkstofffamilien bergen noch zusätzliches Potenzial.

Die Vereinbarung beinhaltet eine erste Zahlung von Cybin an Mindset in Höhe von 500.000 USD sowie Meilensteinzahlungen im Zuge der klinischen Entwicklung, die sich bei erfolgreichem Abschluss der vereinbarten Meilensteine, einschließlich der Zulassung und Vermarktung des ersten Arzneimittelkandidaten, auf insgesamt bis zu 9.500.000 USD belaufen könnten. Die Vereinbarung sieht außerdem eine Umsatzbeteiligung von rund 2 % an allen vermarkteten Lizenzprodukten im Rahmen der Exklusivvereinbarung vor, wie das bei Arzneimittellizenzvereinbarungen dieser Art so üblich ist.

Über Mindset Pharma Inc.

Mindset Pharma Inc. ist ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet. Mindset wurde gegründet, um pharmazeutische Assets der nächsten Generation zu entwickeln, die das bahnbrechende therapeutische Potenzial psychedelischer Arzneimittel nutzen. Mindset entwickelt derzeit mehrere neuartige Wirkstoffgruppen mit psychedelischen Wirkstoffen der nächsten Generation sowie ein innovatives Verfahren zur chemischen Synthese von Psilocybin zusätzlich zu seinen eigenen proprietären Wirkstoffen. Das Unternehmen hat mit dem McQuade Center for Strategic Research and Development, einem Mitglied der Otsuka Pharmaceuticals Unternehmensgruppe, eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung seiner Kurzzeitpräparate, der Mindset-Wirkstoffgruppen 2 und 4, abgeschlossen.

Weitere Informationen über Mindset erhalten Sie auf unserer Website www.mindsetpharma.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kontakte Mindset:

Kontakt für Anleger:

Allison Soss

KCSA Strategic Communications

E-Mail: MindSet@kcsa.com

Tel: 212-896-1267

Kontakt für Medien:

McKenna Miller

KCSA Strategic Communications

E-Mail: MindSet@kcsa.com

Tel: 949-606-6585

Kontaktperson des Unternehmens:

James Lanthier, CEO

E-Mail: jlanthier@mindsetpharma.com

Jason Atkinson, VP, Corporate Development

E-Mail: jatkinson@mindsetpharma.com

Tel: 416-479-4094

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potentiell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert werden Zusätzliche Informationen zu Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 vom 5. März 2021 enthalten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER HABEN DIESE VERÖFFENTLICHUNG GEPRÜFT ODER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

