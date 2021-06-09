  • Minerva-Vita veröffentlicht Laborberichte und Zertifikate seiner Longevity-Produkte

    Minerva-Vita stellt die Laborberichte und Zertifikate seiner Longevity-Produkte öffentlich bereit – analysiert vom unabhängigen Labor Limbach Analytics GmbH, einzeln als PDF abrufbar.

    Bild_Unabhängige Analysen der Limbach Analytics GmbH ab sofort öffentlich einsehbar_

    Wien, 18. Juni 2026 – Minerva-Vita, Anbieter von Longevity- und Anti-Aging-Produkten für den deutschsprachigen Raum, stellt ab sofort die vollständigen Laborberichte und Zertifikate seines Produktsortiments öffentlich zur Verfügung. Die Analysen stammen vom unabhängigen Labor Limbach Analytics GmbH und sind für jeden frei einsehbar unter https://minerva-vita.com/pages/laborberichte. Die einzelnen Berichte stehen dort zusätzlich als PDF zum Download bereit.

    Im Mittelpunkt der Veröffentlichung steht die Nachvollziehbarkeit der Produktqualität. Die unabhängigen Analysen dokumentieren Identität und Reinheit der deklarierten Inhaltsstoffe sowie die Prüfung auf mögliche Verunreinigungen. Damit kann jede Kundin und jeder Kunde die Zusammensetzung der Produkte unabhängig von Herstellerangaben überprüfen – ein Schritt, der im wachsenden Longevity-Markt bislang die Ausnahme ist.

    „Wer Longevity-Produkte verkauft, trägt Verantwortung für nachvollziehbare Qualität“, sagt Martin Christ, Geschäftsführer von Minerva-Vita. „Unsere Kundinnen und Kunden sollen nicht auf Versprechen vertrauen müssen, sondern die Analysen eines unabhängigen Labors selbst einsehen können. Transparenz ist für uns kein Marketinginstrument, sondern die Grundlage unserer Arbeit.“

    Mit der dauerhaften Veröffentlichung der Prüfberichte reagiert Minerva-Vita auf ein wachsendes Informationsbedürfnis: Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich Longevity und Anti-Aging sind zunehmend kritisch und erwarten überprüfbare Belege statt werblicher Aussagen. Die Berichte werden fortlaufend aktualisiert und bei neuen Chargen ergänzt.

    Über Minerva-Vita
    Minerva-Vita ist eine Marke für Longevity- und Anti-Aging-Produkte mit Fokus auf den deutschsprachigen Markt (Österreich und Deutschland). Das Unternehmen setzt auf eine wissenschaftlich orientierte, minimalistische Produktphilosophie: transparent deklariert, laborgeprüft und ohne unnötige Zusatzstoffe. Mehr über das Unternehmen: https://minerva-vita.com/pages/about-minerva-vita

    Pressekontakt
    Minerva-Vita KG
    presse@minerva-vita.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Minerva-Vita KG
    Herr Martin Christ
    Neuwaldegger Straße 30/7
    Wien 1170
    Österreich

    fon ..: (+43) 0677 62921620
    web ..: https://minerva-vita.com
    email : hello@minerva-vita.com

    Minerva-Vita ist eine österreichische Marke für Longevity- und Anti-Aging-Produkte mit Fokus auf den deutschsprachigen Markt (Österreich und Deutschland). Das Unternehmen verfolgt einen wissenschaftlich orientierten, minimalistischen Ansatz: transparent deklarierte Produkte, geprüft durch unabhängige Labore, ohne unnötige Zusatzstoffe und ohne übertriebene Werbeversprechen. Im Zentrum der Kommunikation stehen biologische Zusammenhänge rund um Zellgesundheit und gesundes Altern – sachlich und faktenbasiert aufbereitet. Minerva-Vita richtet sich an gesundheitsbewusste, kritische Konsumentinnen und Konsumenten, die überprüfbare Qualität und nachvollziehbare Informationen einer reinen Marketingbotschaft vorziehen. Die vollständigen Laborberichte und Zertifikate des Sortiments sind öffentlich einsehbar.

    Pressekontakt:

    Minerva-Vita KG
    Herr Martin Christ
    Neuwaldegger Straße 30/7
    Wien 1170

    fon ..: (+43) 0677 62921620
    email : hello@minerva-vita.com


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