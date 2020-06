Mit MSM abnehmen

MSM ist wichtig für die Insulinproduktion und den Blutzuckerspiegel, es beeinflusst das Energieniveau und den Kohlenhydratstoffwechsel und könnte einen Einfluss auf die Gewichtsabnahme haben.

MSM (Methylsulfonylmethan) ist eine natürlich vorkommende Schwefelverbindung, die in der Nahrung von Menschen und anderen Wirbeltieren vorkommt. Die Konzentration von MSM im Körper nimmt mit zunehmendem Alter ab. MSM ist wichtig für die Insulinproduktion und den Blutzuckerspiegel, es beeinflusst die Energiewerte und den Kohlenhydratstoffwechsel und könnte sich indirekt auf die Gewichtsabnahme auswirken. Wegen seiner Fähigkeit, Gelenkprobleme zu lindern und Schmerzen zu lindern, kann MSM Menschen helfen, aktiver zu werden. Das medizinische Personal von Medical Weight Loss by Healthogenics empfiehlt MSM denjenigen, die Gelenk- oder Arthritisschmerzen haben, und auch denjenigen, die im Rahmen unserer Programme Gewicht verlieren. Es hat sich gezeigt, dass MSM auch Kollagen in den Knochen aufbaut und dazu beiträgt, ein Absacken der Haut während der Gewichtsabnahme zu verhindern.

Schlüssel-Inhaltsstoff:

MSM – der von MSM bereitgestellte Schwefel produziert grosszügige Mengen an Kollagen und Keratin, die beide für gesundes Haar und gesunde Nägel lebenswichtig sind. Tatsächlich wird MSM oft als das „Schönheitsmineral“ bezeichnet, da es die Fähigkeit besitzt, die Dicke und Festigkeit der Nägel und Haare in sehr kurzer Zeit zu verbessern. Darüber hinaus zeigt die Forschung auch, dass MSM sehr hilfreich ist, um Hauterschlaffung vorzubeugen und auch bei der Behandlung von Hauterkrankungen wie z.B:

Psoriasis

Ekzem

Rosacea

Dermatitis

Akne

Schuppen

Funktioniert gut mit:

Gewichtsabnahme in Tageszeit

Gewichtsabnahme bei Nacht

Zentimeter entfernt

Schlanker Kern

Weitere Informationen unter https://backtohealthy.jimdofree.com/natur/msm/

