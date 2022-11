Mit REVO erschließt Wacom neue Märkte

Köln, 09. November 2022, REVO unterstützt den weltweit größten Anbieter für digitale Stift- und Tablett-Lösungen Wacom bei der Erschließung neuer Consumer-Marktsegmente in Europa.

Die in Düsseldorf ansässige Wacom Europe GmbH vermarktete ihre Produkte bisher im Kreativ- und Bildungsbereich für B2B- und B2C-Kunden. Zum zusätzlichen Wachstum suchte man nach Möglichkeiten, neue Consumer-Zielgruppen zu erreichen und sich in weiteren Märkten zu etablieren.



Neue Vertriebswege



Mit der Herausforderung der Entwicklung von neuen Kommunikationsansätzen für neue Marktsegmente wurde die Full-Thinking-Agentur REVO beauftragt. Als strategischer Berater und mit der Exekution sämtlicher Maßnahmen betraut, entwickelte REVO ein adaptierbares Gesamtkonzept für neue Vertriebspartner in verschiedenen europäischen Märkten. Die Agentur kümmerte sich darüber hinaus um die Produktion aller Maßnahmen, die Logistik sowie die Vernetzung mit verschiedenen Handelspartnern. Denn bisher gab es Produkte von Wacom auf dem Consumer-Markt nur im Electronic Consumer Retail, nur wenige bei den SB-Warenhäusern und gar nicht im Buchhandel. Mit den ersten Initial-Projekten konnte man diese neuen Vertriebswege erfolgreich für Wacom erschließen. So ist eine dauerhafte Zusammenarbeit im Bereich vertriebsunterstützende Kommunikation auf nationaler und internationaler Ebene entstanden. Weitere Projekte sind bereits in Planung.

Gut bekannt aus vorherigen Projekten



Initiiert wurde die Zusammenarbeit von Wacom und REVO von Wolfgang Göddertz, Director Customer Engagement EMEA bei Wacom. Göddertz kennt die REVO schon aus seiner Zeit bei anderen namhaften Marken, für die die Agentur lange als Leadagentur im Bereich POS tätig war. „In der langjährigen Zusammenarbeit mit REVO wurden erfolgreich diverse Produkte gelauncht sowie unterschiedliche POS-Kommunikationen entwickelt und produziert. Für die Entwicklung einer Neuausrichtung unserer POS-Kommunikation inklusive der Entwicklung sämtlicher Maßnahmen war die REVO daher mein Wunschpartner.“, so Göddertz. Auch Knut Zimmermann, Geschäftsführer REVO zeigt sich erfreut über die erneute Zusammenarbeit: „Nach fast 20 Jahren Bekanntschaft und Umsetzung vieler schöner Projekte freuen wir uns jetzt mit Wacom zusammenzuarbeiten. Schon mit unserem ersten Projekt konnten wir auf Vertriebsseite die Türen für neue Vertriebskanäle öffnen und dass sowohl national als auch international.“

Über REVO:

REVO wurde 1998 in Köln gegründet. Die Full-Thinking-Agentur arbeitet in den Bereichen Strategy, Creation und Sales. Rund 30 Kolleg:innen betreuen strategisch, redaktionell, gestalterisch und beratend Projekte und Produkte bekannter Marken aus den Bereichen FMCG, Handel, Finanzen und produzierendes Gewerbe. Zur REVO gehören außerdem die Social-Media-Unit REVO/BUZZ sowie die Agentur REVO/POOL für personalgestützte Markenaktivierung.



Über Wacom

Das 1983 gegründete Unternehmen mit Sitz in Japan (Tokioter Börse 6727) ist global tätig. Tochterunternehmen und lokale Niederlassungen weltweit sorgen für Vermarktung und Vertrieb in über 150 Ländern. Die Vision, Mensch und Technik durch intuitive Eingabetechnologien zusammenzubringen, hat Wacom zum führenden Hersteller von interaktiven Stift-Tabletts und

-Displays, von digitalen Stiften sowie von Lösungen zur Speicherung und Bearbeitung digitaler Unterschriften gemacht. Die fortschrittliche Technologie der intuitiven Eingabegeräte von Wacom half dabei, einige der weltweit aufsehenerregendsten digitalen Kunstwerke, Filme, Spezialeffekte, Modekreationen und Designs zu erschaffen und gibt geschäftlichen und privaten Nutzern benutzerfreundliche Eingabegeräte in die Hand, mit denen sie ihre Persönlichkeit ausdrücken können. Weitere Informationen unter www.wacom.com.

