Moccamaster lanciert Colour of the Year: Ocean

Ab sofort erhältlich

Moccamaster läutet den Frühling mit der zweiten Ausgabe der “Colour of the Year“ in der Farbe Ocean ein. Während wir uns auf ein neues Jahr voller Möglichkeiten freuen, bietet Ocean die perfekte Balance zwischen Eleganz und Inspiration. Dieser einzigartige Farbton symbolisiert Tiefe, Ruhe und Abenteuer. Mit seinem funkelnden Finish verleiht Ocean jeder Küche einen Hauch von Magie. Perfekt für Designliebhaber, die ihre täglichen Kaffeemomente stilvoll genießen möchten.

„Bei der Wahl der Colour of the Year lassen wir uns von aufkommenden Farben in verschiedenen Märkten inspirieren, z. B. in der Mode und im Innendesign. Unser Ziel ist es nicht, einem Trend zu folgen, sondern einen Trend zu setzen. Genau das wollen wir mit der neuen Farbe Ocean erreichen. Ocean spiegelt nicht nur die Schönheit und Tiefe der Natur wider, sondern auch den Wunsch nach Ruhe und Abenteuer im Alltag. Wir wählen nicht nur eine Farbe, sondern schaffen ein Erlebnis, das zur Einzigartigkeit unserer Kaffeemaschinen und der Räume, in denen sie stehen, beiträgt“, erklärt Rob van Cooten, Chief Marketing & Sales bei Moccamaster, den Entscheidungsprozess für Ocean.

Die Colour of the Year „Ocean“ ist ab 1. März über die Website und bei ausgewählten Händlern erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen unter: https://www.moccamaster.de/kbg-select-ocean

—

Moccamaster ist seit 1964 eine Ikone in jeder Küche. Sie wird im Herzen der Niederlande hergestellt und ist bekannt für ihre Langlebigkeit, ihre farbenfrohe Kollektion und die zuverlässige Zubereitung der leckersten Tassen Kaffee. Weltweit brühen Haushalte und Baristas Kaffee mit ihrer Moccamaster, und das schon seit Generationen. Sie tun dies mit den Modellen: KBG Select, KBGT, Cup-one und dem KM5 Kaffeemühle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Moccamaster Sales BV

Herr Rob van Cooten

Bertus Leendersweg 4

3958WE Amerongen

Niederlande

fon ..: +31 343 45 00 01

web ..: https://www.moccamaster.de

email : marketing@moccamaster.eu

.

