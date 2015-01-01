Moderation ist der Erfolgsfaktor für Events, Messen und hybride Formate

Persönliche Begegnungen gewinnen in der Veranstaltungsbranche an Bedeutung. Unternehmen investieren verstärkt in Live-Kommunikation – und damit in professionelle Moderatorinnen und Moderatoren

Das Bedürfnis nach echten Begegnungen, persönlichem Austausch und Erlebnissen, die Menschen nachhaltig verbinden, wächst. Live-Events, Messen, Workshops und hybride Formate erleben eine neue strategische Bedeutung. Unternehmen investieren verstärkt in Live-Kommunikation – und damit auch in professionelle Moderatorinnen und Moderatoren, die Informationen, Emotionen und Menschen miteinander verbinden.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Nach Angaben des AUMA, des Verbands der deutschen Messewirtschaft, fanden 2025 in Deutschland 304 Messen statt, darunter zwölf Premieren. Messen und Events entwickeln sich zunehmend zu Plattformen für Austausch, Networking und Vertrauensaufbau – weit über ihre klassische Marketingfunktion hinaus.

Moderation entscheidet über die Wirkung eines Events

Ob Kongress, Messe, Kundenveranstaltung, Workshop, Podcast oder Video oder Shorts: Der Moderator ist der zentrale Vermittler zwischen Veranstalter, Publikum und Inhalten. Er schafft Orientierung, transportiert Botschaften, steuert Diskussionen, erzeugt Atmosphäre und sorgt dafür, dass Menschen aktiv eingebunden werden.

Gerade bei Live-Veranstaltungen entscheidet die Stimmung im Raum häufig darüber, ob Inhalte wirken und Begegnungen entstehen. Ein professioneller Moderator kann Informationen und Emotionen gleichermaßen transportieren – auf der Bühne, im Livestream oder vor der Kamera. Wenn er oder sie zur Veranstalötung passt.

Die Herausforderung: Wer passt wirklich zur Veranstaltung?

Die Zahl der Moderatorinnen und Moderatoren auf dem Markt ist groß. Für Agenturen und Unternehmen ist es schwer zu beurteilen, wer fachlich, persönlich und methodisch zum jeweiligen Format passt. Während Plattformen vor allem Profile und Selbstdarstellungen bieten, setzt der moderatorenpool-deutschland auf persönliche Beratung und individuelle Auswahl.

„Ein Moderator muss nicht nur gut präsentieren können. Er muss die Ziele der Veranstaltung verstehen, zur Unternehmenskultur passen und die gewünschte Wirkung beim Publikum erzielen. Genau dafür braucht es eine sorgfältige Auswahl und persönliche Beratung“, sagt Katharina Gerlach, Gründerin und Inhaberin des moderatorenpool-deutschland.

Persönliche Beratung statt algorithmischer Suche

Der moderatorenpool-deutschland ist die größte persönliche Moderatorenvermittlung im deutschsprachigen Raum. Mehr als 300 sorgfältig ausgewählte Moderatorinnen und Moderatoren gehören zum kuratierten Netzwerk. Im Mittelpunkt steht aber nicht die größtmögliche Auswahl, sondern das bestmögliche Match zwischen Kundenbedarf und Moderationskompetenz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

moderatorenpool-deutschland

Frau Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 1736259754

fax ..: 01736259754

web ..: https://www.moderatorenpool-deutschland.de/

email : kg@moderatorenpool-deutschland.de

Der moderatorenpool-deutschland ist mehr als eine Moderatoren-Vermittlung: unser Fokus liegt auf der persönlichen Beratung auf Augenhöhe. Die Agenturchefin Katharina Gerlach vereint praktische Erfahrung als Moderatorin (Radio, Messe, Event, Workshop, Gruppen-Facilitation) mit der langjährigen Kenntnis der Expertise und Individualität von über 300 Moderatorinnen und Moderatoren. Sie sucht ständig neue Moderator:innen, um das Gesamtportfolio auf hohem Niveau zu verbreitern. Sie ist der Garant für ein perfektes Match zwischen Kundenbedarf und Moderationskompetenz.

Unser Portfolio

Wir vermitteln professionelle Moderator*innen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und weltweit. Darunter eine große Anzahl von native speakern, gerade bei internationalen Messen und Kongressen sind diese Profis unsere erste Wahl.

Oder brauchen Sie Journalist*innen, die jede Diskussion, jedes Symposium leiten können und Ihren Podcast begleiten? Oder Messemoderator*innen, Workshopmoderator*innen, solche mit agilem, technischen, Healthcare-Hintergund? Haben wir! Junge Moderator*innen mit Followern in den sozialen Medien? Solche für Videoproduktionen, Podcasts, bekannte Moderatoren … kontaktieren Sie uns.

Pressekontakt:

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Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

fon ..: +49 1736259754

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