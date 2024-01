Modern Plant Based Foods gibt Update zu Modern Meat-Kaviar

15. Januar 2024. Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Modern Plant-Based Foods Inc (CSE: MEAT) (Modern oder das Unternehmen) setzt mit seiner Produktlinie Vegan Kaviar einen neuen Standard in der Welt der Gourmetküche. Der vegane Kaviar ist in den Geschmacksrichtungen Lachs, Wasabi und Beluga erhältlich. Dieses innovative Produktsortiment bietet nicht nur ein erlesenes Geschmackserlebnis, sondern dient auch als erschwingliche Alternative zum traditionellen hochpreisigen Kaviar, und füllt damit auf effiziente Weise eine erhebliche Marktlücke.

Jede Geschmacksrichtung der Produktlinie Vegan Kaviar wird aus den feinsten pflanzlichen Zutaten hergestellt und ist sorgfältig gestaltet, um die Beschaffenheit und die Geschmacksnuancen von konventionellem Kaviar nachzubilden. Die drei Varianten befriedigen ein breites Spektrum geschmacklicher Ansprüche:

– Vegan Salmon Caviar: Eine nachhaltige und erschwingliche Alternative zum traditionellen Lachsrogen – ideal für die Liebhaber des klassischen Kaviars.

– Vegan Wasabi Caviar: Diese Geschmacksrichtung vereint die Raffinesse von Kaviar mit einem Wasabi-Twist und bietet ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis, und dies zu einem Bruchteil der Kosten für vergleichbare Gourmetprodukte.

– Vegan Beluga Caviar: Diese Variante bildet den erlesenen und äußerst gefragten Beluga-Kaviar nach und bietet eine ethisch vertretbare und kosteneffiziente Option für die Gourmetküche.

Mit unserer Produktlinie Vegan Caviar wollen wir auf dem Markt für erschwinglichen Luxus eine Lücke schließen, erklärte Avtar Dhaliwal, der CEO von Modern Plant-Based Foods. Unsere Produkte sind für jene gedacht, die die Finesse von hochwertigem Kaviar ohne die übermäßigen Kosten suchen; dies entspricht unserem Engagement für nachhaltige, zugängliche und ethisch vertretbare Lebensmitteloptionen.

Diese Produktlinie ist ideal geeignet, um jedem Gericht einen Hauch von Eleganz zu verleihen – von Gourmet-Rezepten bis hin zu alltäglichen Gerichten. So werden erlesene kulinarische Erlebnisse für alle zugänglich. Vegan Caviar von Modern Plant-Based Foods, ein Game-Changer im Bereich der pflanzlichen Produkte, ist in ausgewählten Gourmetgeschäften sowie online erhältlich.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Seine Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich, u.a. auch in seinen eigenen Modern Wellness-Bars in Vancouver. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und versteht die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Das Unternehmen möchte, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählt es ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen (GVO) sind.

Ziel des Unternehmens ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzt es natürliche pflanzliche Zutaten ein.

