  • Moderne Lifting-Verfahren: S-thetic bietet schonende Gesichtsstraffung für natürliche und langfristige Ergebni

    Düsseldorf: Straffere Gesichtskonturen, weniger Falten und ein insgesamt frischeres Erscheinungsbild

    viele Menschen wünschen sich eine wirksame, jedoch möglichst natürliche Form der Hautverjüngung. Die S-thetic Klinikgruppe setzt dabei auf moderne Lifting-Verfahren, die von minimalinvasiven Methoden wie dem Fadenlifting bis hin zum umfassenden Facelift reichen. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten individuelle Optionen zu bieten, die Alterungsprozesse sichtbar, sicher und dauerhaft verbessern.

    Mit zunehmendem Alter verlieren Haut und Gewebe an Elastizität. Gesichtskonturen sinken ab, Falten vertiefen sich, und das Volumen nimmt ab. Moderne Lifting-Techniken bieten heute deutlich schonendere Möglichkeiten als früher: präzisere Schnitte, kürzere Erholungsphasen, weniger Narbenbildung und natürlichere Ergebnisse.

    „Die Erwartungen unserer Patientinnen und Patienten haben sich verändert – gefragt sind individuelle, möglichst wenig belastende Verfahren mit einem sehr natürlichen Ergebnis“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Wir arbeiten mit modernen Techniken, die das Gesicht nicht ,verändern‘, sondern erfrischen und harmonisch straffen.“
    S-thetic bietet ein breites Spektrum an Lifting-Methoden, abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse:

    Facelift – für umfassende, langfristige Ergebnisse
    Straffung der tieferen Gewebeschichten (SMAS-Technik)

    Glättung erschlaffter Wangenpartien und Konturen

    Natürlicher Effekt ohne überstrafftes Erscheinungsbild

    Ideal bei deutlicher Hauterschlaffung

    Mini-Lift – sanfte Straffung mit kurzer Ausfallzeit
    Reduktion leichter bis moderater Hauterschlaffung

    Kürzere Schnitte und schnellere Erholungszeit

    Besonders geeignet für Patienten ab 40+

    Akzentuierung der Jawline und Wangenpartie

    Fadenlifting – minimalinvasive Alternative ohne OP
    Sofort sichtbarer Straffungseffekt durch spezielle, resorbierbare Fäden

    Anregung der körpereigenen Kollagenbildung

    Kaum Ausfallzeit, sehr natürliches Ergebnis

    Ideal für frühe Alterungszeichen oder als Ergänzung zu anderen Verfahren

    Viele Patientinnen und Patienten profitieren von einer Kombination mehrerer Methoden, um ein besonders harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Ergänzend können Lasertherapien, Hyaluronbehandlungen oder Radiofrequenz-Methoden eingesetzt werden.

    „Jedes Gesicht ist einzigartig – deshalb entwickeln wir immer individuelle Behandlungskonzepte“, so Dr. Fatemi. „Ob Fadenlifting oder komplettes Facelift: Entscheidend ist, dass das Ergebnis natürlich wirkt und zur Persönlichkeit des Patienten passt.“
    Interessierte können sich auf www.s-thetic.de über moderne Lifting-Verfahren informieren oder ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.

