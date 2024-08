Moderne Produktion – Made in Austria! Patentierte Düngetechnologie wird in Linz produziert und abgefüllt.

Die patentierte Düngetechnologie von AGROsolution wird in Linz/Österreich produziert und abgefüllt.

Modern, vollautomatisch, effektiv – mit diesen Worten lässt sich die in Linz auf dem Firmengelände der AGROsolution stehende Produktions- und Abfüllanlage am besten beschreiben.

Was kann diese Anlage, die derzeit zu den modernsten ihrer Art gehört?

Sie umfasst zwei Hochsilos für Rohstoffe bis zu 160 Tonnen. Zwei Prozesstanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 2000 Litern ermöglichen eine Tagesproduktion von bis zu 18.000 Liter. Es handelt sich um eine vollautomatische Anlage, die mit minimalem Personaleinsatz geringe Produktionskosten ermöglicht.

Kern der AGROsolution-Aktivitäten ist die umfassende, lösungsorientierte Beratung vor Ort. Die von Agrar-Profis regelmäßig geschulten Fachberater analysieren und bewerten die örtlichen Gegebenheiten und entwickeln zusammen mit den Kunden individuelle Lösungsansätze. Diese von den Auftraggebern gewünschten Formulierungen werden über die vollautomatische Steuerung der Produktionsanlage gespeichert. Das ermöglicht es, stets mit einem gleichbleibend hohen Standard zu produzieren. Die AGROsolution-Kunden erhalten immer ein Produktionsprotokoll. Das gibt ihnen die Sicherheit, dass sie garantiert die Mischung erhalten, die sie bestellt haben!

All diese Möglichkeiten bietet diese hocheffiziente Anlage in Linz. Sie gehört damit derzeit zu den modernsten und innovativsten Produktions- und Abfüllanlagen Europas.

Gerne können Sie die Anlage besichtigen. Bitte einfach anfragen unter: office@agrosolution.eu

Die Produkte von AGROsolution sind sowohl für die konventionelle als auch für die biologische Landwirtschaft geeignet. Die firmeneigene Palette umfasst alle wichtigen Produkte für eine zielgerichtete Düngung sowie innovative Lösungen für den biologischen Pflanzenschutz aller landwirtschaftlicher Kulturen.

Die AGROsolution beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und mit dem Vertrieb von innovativen Düngetechnologien sowie biologischen Alternativen zum herkömmlichen Pflanzenschutz für sämtliche landwirtschaftliche Kulturen.

Interessenten bitten wir sich unter office@agrosolution.eu oder über die Homepage zu melden. Wir freuen uns auf den Kontakt!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AGROsolution GmbH

Frau Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: +437327743660

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen.

