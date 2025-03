Moderne Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur als Motor der digitalen Transformation

Die Modernisierung der Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur ist ein essenzieller Schritt für Unternehmen, die ihre digitale Transformation vorantreiben wollen.

Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Eine der zentralen Aufgaben ist die Modernisierung der Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur, die zunehmend als Rückgrat moderner Geschäftsmodelle fungiert. Angesichts rasanter technologischer Entwicklungen und wachsender Datenmengen wird die Anpassung dieser Infrastruktur zur strategischen Notwendigkeit. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der Verbindung von technischer Expertise, schrittweisen Implementierungen und klar definierten Zielen.

„Die Modernisierung beginnt mit einer gründlichen Bestandsaufnahme der bestehenden Infrastruktur. Unternehmen müssen Schwachstellen in den Bereichen Bandbreite, Stabilität, Sicherheitsstandards und Skalierbarkeit identifizieren. Oftmals stellen veraltete Systeme, sogenannte Legacy-Systeme, ein wesentliches Hindernis dar, da sie mit modernen Technologien kaum kompatibel sind. Die Zielsetzung spielt dabei eine zentrale Rolle. Soll die Infrastruktur auf IoT-Anwendungen ausgerichtet werden? Wird eine höhere Bandbreite für datenintensive Analysen benötigt? Oder steht die Integration von Cloud-Diensten im Fokus? Eine präzise Definition der Anforderungen ist die Grundlage für jede weitere Entscheidung“, erklärt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Telkotec (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle.

Die Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der auf innovative Technologien und Architekturen setzt. Eine hardwarezentrierte Architektur reicht für moderne Anforderungen nicht mehr aus. Mit Software-Defined Networking (SDN) wird eine Trennung der Steuerungsebene von der Datenebene ermöglicht, wodurch Netzwerke flexibler und effizienter werden. Ergänzend dazu ersetzt Network Functions Virtualization (NFV) physische Geräte wie Router durch virtuelle Softwarelösungen, was nicht nur Kosten senkt, sondern auch die Agilität steigert.

Die steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit und Datenkapazität machen den Glasfaserausbau unverzichtbar. Glasfaserverbindungen bieten die notwendige Grundlage für Echtzeit-Anwendungen und die Anbindung an Cloud-Dienste. Parallel dazu ist die Einführung von 5G-Netzwerken entscheidend, insbesondere für Unternehmen, die auf IoT-Technologien setzen. Mit 5G können Millionen von Geräten zuverlässig vernetzt werden, was beispielsweise in der Industrie 4.0 oder im Smart-City-Bereich essenziell ist. Und auch die zentrale Verarbeitung großer Datenmengen in Cloud-Rechenzentren stößt zunehmend an ihre Grenzen. Edge-Computing bietet hier eine Lösung, indem es Daten näher an den Entstehungsort verarbeitet. Dies reduziert Latenzzeiten und erhöht die Effizienz, insbesondere bei zeitkritischen Anwendungen wie autonomem Fahren oder der Überwachung industrieller Prozesse.

Telkotec-Mitgründer und -Geschäftsführer Jörg Peil betont in diesem Zusammenhang: „Mit der Modernisierung der Netzwerke steigt auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Sicherheitskonzepte wie Zero-Trust-Architekturen, die alle Zugriffe streng kontrollieren, bieten einen umfassenden Schutz. Ergänzt werden diese durch KI-gestützte Sicherheitssysteme, die Bedrohungen in Echtzeit erkennen, sowie End-to-End-Verschlüsselung, um sensible Daten zu schützen.“ Die nahtlose Integration verschiedener Cloud-Plattformen wird immer dabei ebenfalls wichtiger. Unternehmen setzen auf hybride oder Multi-Cloud-Ansätze, die eine hohe Flexibilität bieten. Um diese effizient zu nutzen, sind Technologien wie Cloud Access Security Broker (CASB) und optimierte Wide Area Networks (WAN) wie SD-WAN unerlässlich.

Die Experten stellen daher sinnvolle Implementierungsstrategien vor. Eine erfolgreiche Modernisierung erfordert ein strukturiertes Vorgehen. Anstatt die gesamte Infrastruktur auf einmal auszutauschen, sollten Unternehmen auf eine schrittweise Migration setzen. Pilotprojekte ermöglichen es, neue Technologien in begrenztem Umfang zu testen, bevor sie unternehmensweit ausgerollt werden. Zusätzlich sollten Unternehmen sicherstellen, dass alte und neue Systeme nahtlos zusammenarbeiten, um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Die Nutzung von Managed Services und Partnerschaften mit spezialisierten Dienstleistern hilft dabei, die technische Komplexität zu bewältigen und Kosten zu kontrollieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die kontinuierliche Optimierung. Tools für Network Performance Monitoring (NPM) und Application Performance Monitoring (APM) helfen dabei, Engpässe frühzeitig zu erkennen und die Performance der Netzwerke zu verbessern.

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig.

