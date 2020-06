Modische Vielfalt in Biberach an der Riß

Qualitativ hochwertige Mode finden Kunden im Modehaus Keller Warth in Biberach an der Riß. Eine entspannte Atmosphäre und ein sympathischer Service laden zum Verweilen und Experimentieren ein.

Wer auf der Suche nach anspruchsvoller Damen- und Herrenmode ist, wird im Modehaus Keller-Warth in Biberach an der Riß fündig. Gleich mehrere Stores, die sich auf unterschiedliche Themengebiete spezialisiert haben, laden zum Anprobieren und Einkaufen ein – getreu dem Motto „shop local, think global“.

Von individuell bis trendig, von Business- bis Streetwear

Modeliebhaber finden im Modehaus Biberach acht Fashion-Stores für Damenmode sowie eine Anlaufadresse für Herrenmode. Im Bereich Damenmode warten unter anderem der Keller-Warth-Classic Store, Warth Blu, der Street One Store und der Keller-Warth Trendstore auf Kundinnen, die sich modisch ausprobieren möchten. Trendbewusste Frauen finden hier Kleidung vielfältiger Marken für ganz unterschiedliche Anlässe – ob sportlicher Alltagslooks, Businessoutfit, neuester Trend oder Festtagskleidung.

Herren finden bei Warth men unter anderem diverse Jeans, lässige Pullover und Jacken, elegante Hemden und Anzüge sowie bequeme Freizeitkleidung. Zudem sind in allen Stores moderne Accessoires, beispielsweise Gürtel und Schals, erhältlich, die ein jedes Outfit abrunden.

Neben modischer Vielfalt erwartet Kunden des Modehauses Keller-Würth eine persönliche und individuelle Beratung durch qualifiziertes Fachpersonal. Dennoch vermittelt der Service keine Spur von Aufdringlichkeit – hier kann sich in entspannter Wohlfühlatmosphäre vielfältig ausprobiert werden. Neue Trends und Farbakzente, frische Kombinationen, eine unbekannte Stilrichtung: All das lässt sich im Modehaus Keller-Warth in vertrauter Umgebung anprobieren und erleben.

Der Ansprechpartner für Mode in Oberschwaben

Das Modehaus Keller-Warth blickt auf eine langjährige Geschichte als Familienunternehmen zurück. Bereits in fünfter Generation wird das Unternehmen in familiärer Tradition geführt, aktuell von Günter Warth. Unterdessen existieren 16 unterschiedliche Stores, unter anderem in Laupheim, Ravensburg und Oberjoch. 100 Mitarbeiter geben täglich ihr Bestes, Kunden typgerecht zu beraten und mit ihrer Freude an Mode anzustecken. Das Stammhaus mit 420 Quadratmetern Verkaufsfläche befindet sich am Marktplatz 15 in Biberach und hat seine Türen von Montag bis Freitag von 09:30 bis 18:30 Uhr sowie an Samstagen von 09:30 bis 18:00 geöffnet. Für Fragen steht das Team des Modehauses telefonisch unter 07351/1564-11 sowie per E-Mail unter marktplatz15@warth.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Modehaus Keller-Warth GmbH

Frau Jessica Hahn

Marktplatz 15

88400 Biberach an der Riß

Deutschland

fon ..: 07351 – 156 433

web ..: https://www.warth.de/

email : redaktion@warth.de

Pressekontakt:

Regiohelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tragbarer Etikettendrucker für die Kabel- und Leitungskennzeichnung