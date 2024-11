Mönig Immobilienmanagement Makler aus Böblingen: Künstliche Intelligenz als Innovationstreiber

CEO Eugen Mönig hat in einem vielbeachteten Vortrag seine Expertise und praktischen Anwendungsbeispiele zum Thema „Künstliche Intelligenz in der Wohnungswirtschaft“ vorgestellt.

Die Veranstaltung bietet einen spannenden Einblick in die Potenziale von KI-Technologien, die in der Branche nicht mehr nur Zukunftsvision sind, sondern bereits heute greifbare Vorteile bieten.

„Es war uns eine Ehre, unsere Erfahrungen und Erkenntnisse zu teilen“, betonte Eugen Mönig von Mönig Immobilienmanagement. „Der Austausch mit Branchenkollegen und Experten nach dem Vortrag hat uns wertvolle Impulse für zukünftige Projekte geliefert.“

Ein herzliches Dankeschön geht an Reinhold Wickel, Martin Kaßler, Martin Schellhorn, Alberto Wagner, Sven Thiel, Lisa-Marie Böger, Rainer Frick, Christian Ziesel, Marcel Haag und Christian Schmidtke für die ausgezeichnete Organisation und die inspirierenden Vorträge. Ebenfalls ein großer Dank an Mario Nagel von MANAGBL.AI und Jan Hendrik Schönfeld MRICS von harri.immo für ihre fachkundige Unterstützung.

Die Veranstaltung bot nicht nur inhaltlich spannende Highlights, sondern wurde durch viele besondere Momente während des Events bereichert.

Eugen Mönig blickt motiviert in die Zukunft und freut sich auf weitere erfolgreiche Veranstaltungen, die die Digitalisierung und den Einsatz von KI in der Wohnungswirtschaft voranbringen.

Neben den inhaltlichen Aspekten wurde die Veranstaltung auch durch besondere Momente geprägt, die das Team gerne in Erinnerung behält. „Wir freuen uns nicht nur über den Erfolg des Vortrags, sondern auch über die zahlreichen Gespräche und Kontakte, die während des Events entstanden sind“, heißt es abschließend.

CEO Eugen Mönig ist fest entschlossen, die Innovationskraft der Branche weiter voranzutreiben. Mit einem klaren Fokus auf die Potenziale Künstlicher Intelligenz und einer engen Zusammenarbeit mit Branchenexperten sieht das Unternehmen große Chancen, die Wohnungswirtschaft nachhaltig zu gestalten.

„Wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Veranstaltungen und die Möglichkeit, gemeinsam die Zukunft der Branche zu gestalten“, lautet das Fazit von Eugen Mönig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mönig Immobilienmanagement GmbH

Herr Eugen Mönig

Mozartstr. 32

71032 Böblingen

Deutschland

fon ..: 07031/230187

web ..: https://www.moenig-immo.de

email : info@moenig-immo.de

Wir verstehen uns als Immobilienmanufaktur, welche sich auf die Region Böblingen / Sindelfingen konzentriert. Wir möchten für unsere Region – unsere Nachbarn – mit persönlichem Engagement da sein. Denn für uns ist die Region nicht nur der Standort unserer Firma, sondern Heimat. Geht es den Menschen in unserer Region gut, geht es auch uns gut. Eine sorgenfreie Wohnzukunft dieser Menschen ist für uns ein Lebensziel.

Unsere Mission ist, das Verwalter- und Maklergeschäft mit innovativen Ideen zu inspirieren, das Rad dabei nicht neu zu erfinden, aber doch anders zu drehen. Weg vom Gewohnheitsverwalter und -Makler, hin zum Ideentreiber, der die Bedürfnisse seiner Mandanten wahrnimmt, wertschätzt und dementsprechend handelt.

Wir möchten mehr Leistungen bieten als ein reiner Verwalter oder Immobilienmakler. Mehr Vertrauen aufbauen. Mehr in unserer Heimat bewegen.

Derzeit betreut unser Verwaltungsteam in den Regionen Böblingen und Sindelfingen rund 2.000 Wohneinheiten und zahlreiche gewerbliche Anwesen aller Größen. Das fremdverwaltete Immobilienvermögen hat aktuell ein Volumen von ca. 650 Millionen Euro. Dazu verkaufen und vermieten unsere Maklerinnen und Makler pro Jahr etwa 150 Wohn- und Gewerbeimmobilien. Gerade unserer Mietfremdverwaltung rundet unser Serviceangebot ab.

Wir sind das Team mit dem echten „Rundum-sorglos-Paket“ für jede Immobilienangelegenheit in der Region. Wir streben stets nach dem idealen Service und verbinden dabei zwei getrennte Welten: Vermittlung und Verwaltung. Das kann in dieser Qualität kaum ein anderes Unternehmen in der Region leisten!

Das Ziel unseres Teams ist es nach wie vor, durch unsere Arbeit nicht nur Zufriedenheit, sondern auch das Vertrauen und die Begeisterung unserer Mandanten zu erlangen. Die Menschen kennen und schätzen uns für unsere Fachkompetenz und Zuverlässigkeit. Wofür uns so mancher Eigentümer aber schon fast eine Liebeserklärung gemacht hat, ist unser zuverlässiger Handwerker-Service. Dieses Premium-Netzwerk zählt rund 150 Experten ihres Fachs, die alle aus unserer Region sind und auch wirklich kommen, wenn unsere Kunden und wir sie brauchen.

Dieser Service ist Teil unseres Selbstverständnisses: Mit unserem Service haben wir auch die richtigen Instrumente in der Hand, damit sie ihr Immobilieneigentum mit Vertrauen erwerben und mit Vergnügen besitzen.

